Lenovo ThinkPad T14s im Test: Ist der Klassiker unter den Notebooks noch zeitgemäß?

Das T14s ist ein Dauerbrenner der ThinkPad-Serie. Die 6. Generation kommt nun mit einem aktuellen AMD-Prozessor auf den Markt. Kann sie in dem hart umkämpften Markt mit ihren bewährten Tugenden punkten?

Um das T14s äußerlich widerstandsfähig zu machen, setzt Lenovo beim Gehäuse auf eine bunte Mischung von Materialien. Der Deckel des insgesamt 31,4 x 22 x 1,7 cm großen Notebooks wird aus Carbon gefertigt, die Innenseite besteht aus Magnesium, während der Unterbau schließlich aus Aluminium gefertigt wird, wobei stets auf einen hohen Recyclinganteil geachtet wird. Das Gewicht ist mit 1,3 kg niedrig, was letztlich auch dafür sorgt, dass sowohl das Unterteil als auch der Deckel äußerem Druck nachgeben. Allerdings gibt es an dieser Stelle kaum einen Konkurrenten, der es wirklich besser macht.

Ein FullHD-Display, das begeistert

Bei der Bewertung von Bildschirmen wird zumeist die Auflösung als das wesentliche Qualitätskriterium herangezogen. Allerdings ist die Aussagekraft begrenzt, wie das Lenovo ThinkPad T14s einmal mehr unter Beweis stellt: Denn das Display im 16:10-Format liefert gerade mal 1920 x 1200 Pixel, was bei einer Diagonale von 14 Zoll eine Pixeldichte von lediglich 161 ppi bedeutet. Dennoch wirken die Bildschirminhalte beim üblichen Abstand der Augen scharf. Um die für schmale Auflösungen typischen Treppeneffekte und Unschärfen zu erkennen, muss man schon sehr nah an das Display heranrücken - und selbst dann sind sie kaum auszumachen. Das liegt nicht zuletzt an den hervorragenden Kontrasten sowie einer Farbdarstellung, die nahezu vergessen lässt, dass das IPS-Panel ein mattes ist. Es deckt dabei den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab. Lediglich bei der Geschwindigkeit müssen Abstriche gemacht werden. Die Bildwiederholrate liegt bei schmalen 60 Hz.