Neu bei Disney+ im September: Noch mehr Blockbuster und Serien

Der Herbst steht vor der Tür und wir nehmen Abschied vom kurzen Sommer 2020. Doch das hat auch etwas Gutes! Eingewickelt in eine Decke mit einer Tasse Tee in der Hand können wir uns bald ganz ohne schlechtes Gewissen auf der Couch einmümmeln. Streaming-Anbieter Disney+ sorgt für die passenden Inhalte für einen Serienmarathon. Das sind die Neuheiten auf Disney+ im September.

Disney+ im September: Die Highlights

Der einzig wahre Ivan (Ab 11. September)

Ab dem 11. September zeigt Disney die Adaption des preisgekrönten Buchs über den Gorilla Ivan, der in einem heruntergekommenen Einkaufszentrum als "brüllende Bestie der Wildnis" die größte Attraktion darstellt. "Der einzig wahre Ivan" ist eine berührende Geschichte über Freundschaft und die Macht der Fantasie. Die Computeranimationen in diesem Blockbuster beeindrucken ebenso wie die Realfilmaufnahmen. Der Film gewann im Erscheinungsjahr 2013 zahlreiche Auszeichnungen und ist auf jeden Fall sehenswert.

Once upon a Time – Es war einmal ... (Staffel 1 ab 18. September)

Auch eine Serie geht bei Disney+ im September an den Start. Once upon a Time erzählt die Geschichte des 10-jährigen Henry und seiner Mutter Emma, die Figuren aus Märchenbüchern aus ihrer Stadt Storybrooke vor einer bösen Hexe retten müssen. Niedliche Serie nicht nur für Kinder!