Top 5 Apps der Woche für Android & iOS: Makros, Hack'n Slash und mehr

Im Gegensatz zu unseren wöchentlichen Empfehlungen kurzzeitig kostenloser Apps, bei denen wir die Apps nicht selbst testen und installieren, überprüfen wir hier jede einzelne App, die es in unsere Top 5 der Woche geschafft hat. So können wir sicherstellen, dass diese App-Tipps wirklich nützlich sind.

Natürlich geben wir Euch auch alle wichtigen Informationen, die Ihr vor dem Download wissen müsst. Ist ein Konto erforderlich? Gibt es Werbung? Sind Screenshots vorhanden? So könnt Ihr eine fundierte Entscheidung treffen, bevor Ihr eine der Apps auf Euer Smartphone lasst. Jetzt aber: Ran an die Apps!

MacroDroid (Android)

Hände hoch: Wer von Euch kennt noch Tasker? Eine Android-Anwendung, welche sich 2009 an Entwickler gewendet hat, die mithilfe einer Kotlin- Bibliothek und entsprechenden Kontext-Befehlen benutzerbasierte Aktionen ausführen konnte – also im Grunde die Programmierung kleiner Makros. Und Ihr ahnt es schon, so nützlich die App auch war, sie ist nicht jedermanns Sache gewesen.

Hier kommt nun MacroDroid ins Spiel, das schon wesentlich einfacher gestrickt und prinzipiell auch kostenlos ist.

Mit MacroDroid sind Automatisierung unter Android ein Kinderspiel! / © ArloSoft | nextpit

Natürlich gibt es auch eine kostenpflichtige Pro-Version für einmalig 5,99 Euro. Während das kostenlose Tool maximal fünf Makros zulässt, ist das in der Pro-Version nicht limitiert. Auch gelegentliche Werbung ist in der kostenpflichtigen Version ausgeschlossen. Neben dem Zugang zur MacroDroid-Community bekommt Ihr für Euren einmaligen Obolus einen Cloud-Zugang zum Speichern Eurer Makros.

Preis : Kostenlos / Werbung : Ja / In-App-Käufe : Nein / Konto erforderlich : Nein

: Kostenlos / : Ja / : Nein / : Nein Preis: 5.99 Euro / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Die praktische Nutzung solcher Makros erklärt sich anhand eines Beispiels am besten. Stellt Euch vor, Ihr steigt in Euer Auto und steckt das Smartphone in seine Halterung. Automatisch wird das Smartphone mit Android-Auto verbunden, WLAN ausgeschaltet, Spotify mit Eurer Car-Playlist gestartet und eingehende Nachrichten werden automatisch vorgelesen. Und das Ganze ist mit wenigen Handgriffen erledigt.

Dazu benötigt es nur einen "Auslöser" und eine "Aktion". Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch noch eine "Bedingung" hinzufügen. Im folgenden Beispiel erstelle ich mir einen "Nachtmodus". Der soll Montags bis Freitags um 22:00 Uhr automatisch gestartet werden (Auslöser). Die Aktion, welche ich mir wünsche, ist die Stummschaltung. Dazu benötigt MacroDroid natürlich die Rechte.

Mit MacroDroid sind Automatisierung unter Android ein Kinderspiel! / © ArloSoft | nextpit

Dann noch rasch eine Bedingung hinzugeschaltet, nämlich dass der Nachtmodus nur bei mir zu Hause funktioniert, welches ich anhand meines Standortes realisiere und schon ist das erste Makro fertig. Ich bin mir sicher, dass Euch spontan noch dutzende Beispiele einfallen, welche mal dringend automatisiert gehören.

Mit MacroDroid sind Automatisierung unter Android ein Kinderspiel! / © ArloSoft | nextpit

Ladet MacroDroid aus dem Google Play Store herunter

Auch die Nutzung von NFC-Tags wird mit MacroDroid unterstützt. Also, viel Spaß beim Erstellen Eurer Makros!

Flighty (iOS)

Ihr wollt nahezu alles über Eure nächsten Flüge wissen, und zwar aus einer Hand? Außerdem wollt Ihr wahlweise ausgewählte Freunde und Familienmitglieder oder Eure ganze Instagram-Fanbase an der nächsten Reise teilhaben lassen? Dann ist Flighty ein absolutes Must-Have für Euch!

Die App funktioniert denkbar einfach: In eine Suchmaske tippt Ihr Eure Flugnummer plus Datum ein, um einen Flug hinzuzufügen. Anschließend seht Ihr die wichtigsten Eckdaten für Euren Flug, von der Start- und Landezeit inklusive möglicher Verspätungen bis hin zum Gate und sogar Gepäckband. Außerdem findet Ihr Details in der App zu Eurem Flugzeugtyp und bekommt eine Wettervorhersage sowie die Zeitverschiebung angezeigt.

Mit der Pro-Version zeigt Euch Flighty noch deutlich mehr Informationen an. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: 49,99 € pro Jahr, 3,99 € pro Woche, 299 € Lifetime / Konto erforderlich: Nein

Richtig viel Spaß macht Flighty dann mit der Pro-Version. Hier seht Ihr bei anstehenden Flügen, wo Euer Flugzeug gerade unterwegs ist. Außerdem findet Ihr in der App viele weitere Feinheiten zum Verlauf Eures nächsten Flugs. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, schicke Live-Updates zu aktivieren. Apropos schick: Die recht stylischen Möglichkeiten, Eure Flüge mit Familie, Freunden oder Fans zu teilen, sind auch in der Gratis-Version verfügbar.

Praktisch: Ihr bekommt mit Flighty Updates zu Euren Flügen – und haltet auch andere auf dem Laufenden. / © nextpit

Ladet Flighty aus dem Apple App Store herunter

Was fehlt der App? Bestenfalls eine Turbulenzen-Vorhersage für einzelne Flüge, wie sie beispielsweise die Webseite turbli.com bietet. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man vorher nicht weiß, welch eine Achterbahn einen erwartet.

Idle Bank Tycoon (Android und iOS)

Wolltet Ihr schon immer mal wie Dagobert Duck mit Geld herumspielen? Dann solltet Ihr Euch die App: Idle Bank Tycoon genauer anschauen. In Idle Bank Tycoon ist es Eure Aufgabe, aus einer kleinen Bankfiliale und wenig Startkapital ein Finanzimperium zu kreieren. Um das zu schaffen, eröffnet Ihr weitere Filialen, stellt weitere Mitarbeiter ein und schafft eine Balance zwischen den laufenden Kosten und Euren Gewinnen.

Idle Bank Tycoon ist eine farbenfrohe App, die langen Spielspaß garantiert. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Optional

Auf dem Weg zum nächsten Wolf of Wall Street schließt Ihr unzählige Aufgaben ab und erhöht so Euer Ansehen, damit Ihr bessere Mitarbeiter für Eure Arbeit gewinnen könnt. Darüber hinaus sorgen die Mitarbeiter mit ihren individuellen Eigenschaften für ein authentisches Spielerlebnis. Idle Bank Tycoon verspricht langes Vergnügen, denn wenn Ihr mal keine Zeit findet, um Euch um die Finanzen zu kümmern, fließt das Geld für Euch im Hintergrund weiter.

Wenn Ihr dem Ruf des Geldes nicht widerstehen könnt und Ihr weiter virtuelle Scheine zählen wollt, könnt Euren Fortschritt mit echtem Geld beschleunigen. Zwingend notwendig ist dies aber nicht, da Ihr im Laufe des Spiels mit ausreichend Geduld und Durchhaltevermögen Euer Finanzimperium auch so erschaffen könnt.

Ladet Idle Bank Tycoon aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

Dawnlands (Android und iOS)

Mit Dawnlands habt Ihr eine coole Zelda-Alternative für Euer Smartphone. Ihr beginnt zuallererst damit, Euren eigenen Charakter zu erstellen. Besonders die riesige Palette an kosmetischen Einstellungsmöglichkeiten wird Euch beeindrucken. Habt Ihr Euren tapferen Avatar erstellt, startet auch endlich das Abenteuer. Coole Landschaften und eine simple und flüssige Steuerung sind Kernmerkmale in Dawnlands. Im Laufe des Spiels sammelt Ihr Ressourcen, erstellt Waffen und Werkzeuge, um Gelände und Gebäude zu erschaffen.

Dawnlands bietet Euch viele Möglichkeiten, Euren Charakter individuell nach Euren Vorstellungen zu erstellen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Außerdem gibt es eine spannende Story, die wir Euch an der Stelle natürlich nicht spoilern. Hinzu kommen zahlreichen Herausforderungen und Rätsel, die Ihr während Eures Abenteuers lösen müsst. Euer tapferer Einsatz wird mit täglichen und optional mit Echt-Geld erwerbbaren Items belohnt. Wenn Euch das Einzelspieler-Abenteuer nicht genug ist, könnt Ihr im Multiplayer-Abenteuer Euer Können unter Beweis stellen. Seid Ihr bereit für den Zelda-Klon?

Erkundet die bunte Welt in Dawnlands und surft auf Holzbalken! / © nextpit

Ladet Dawnlands aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

AnimA ARPG (Android und iOS)

Na? Auch genervt davon, wie einem bei Diablo mittlerweile die Kohle aus der Tasche gezogen wird? Dann ist es höchste Zeit, sich mal auf dem Hack'n-Slash-Markt umzuschauen, was es da noch an Action-Rollenspiel-Alternativen gibt. AnimA ARPG ist so eine Alternative und wer Diablo und Artverwandtes mag, findet sich hier auf Anhieb zurecht.

Ihr sucht Euch eine Klasse für Euren Helden aus und entscheidet, ob er ein Schlächter, Fernwaffen-Legende, Druide, Zauberer usw. sein soll. Dann geht es auch schon hinab in den Dungeon und Ihr macht das, was man halt so macht in einem klassischen Dungeon Crawler: Monstern aufs Maul hauen, Münzen, Schätze, Waffen, Rüstung einsammeln, dies das.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Ladet AnimA ARPG aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter

Ihr marschiert mit fortlaufendem Entdecken der Dungeons aber nicht nur einfach schwertschwingend durch Gegner-Horden, sondern müsst Euch bei so manchem Endgegner durchaus Gedanken machen, mit welcher Strategie Ihr ihnen am besten beikommt. Das ist, je weiter Ihr kommt, nicht anspruchslos, aber auch nicht übertrieben schwer.

Kurz zusammengefasst bekommen Fans des Genres hier beste Action-RPG-Unterhaltung, ohne dass man sich gleichzeitig dem Branchen-Gierschlund Blizzard und Diablo Immortal ausliefern muss. Zwar gibt es auch bei AnimA In-App-Käufe, die aber so ausgewogen eingesetzt werden, dass Ihr keinesfalls drauf angewiesen seid. Wollt Ihr also durch düstere Levels rennen und Monster niederknüppeln, ohne Euch über den ganzen Pay-to-Win-Bullshit ärgern zu müssen? Dann gebt AnimA ARPG eine Chance.

So, damit sind wir durch für heute und wie immer hoffen wir, dass Ihr Spaß mit unseren Vorschlägen habt. Falls Ihr selbst eine App oder ein Game auf dem Zettel habt, das wir hier Eurer Meinung nach mal featuren sollten, haut uns den Namen einfach in die Comments.