Webseiten als Podcast hören: Unterschätztes Feature im Google Assistant

Eine der wichtigsten Aufgaben des Google Assistants auf dem Handy ist die Automatisierung von Alltagsdingen. Und Lesen ist eine Gewohnheit, der ich jeden Tag nachgehe, für die aber wenig Zeit bleibt. Daher will ich Euch in der neusten Kaffeepause auf NextPit von einem kleinen Lifehack berichten: Denn Ihr könnt Euch Webseiten über den Assistant wie einen Podcast vorlesen lassen. So geht's!