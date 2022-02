Langweiliger Samsung-Lockscreen? So peppt Ihr ihn auf

Nutzt Ihr das Always on Display auf Eurem Samsung-Smartphone mit OneUI? Kein Wunder, ist es doch ein sehr nützliches Feature. Dieses kann man aber anpassen, so dass Ihr dort deutlich mehr seht als nur die Uhrzeit. NextPit verrät Euch in einer Coffeebreak-Länge, wie Ihr das AOD persönlicher gestaltet.