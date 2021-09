Apple: So teuer könnte das neue iPhone 13 werden

Größte Speicheroption 1 TB sorgt für teuerstes iPhone Pro Max

MyDrivers prognostiziert einen Preis oberhalb von 1.800 €

Idealo erwartet beim iPhone 13 einen Preisverfall von bis zu 15 Prozent in den ersten vier Monaten

Wir befinden uns im September und somit in der ganz heißen Phase unmittelbar vor der Vorstellung der neuen iPhones. Wir erwarten die Präsentation am 14. September und werden natürlich ausgiebig für Euch berichten. In den Gerüchten zum iPhone 13 könnt Ihr nachlesen, dass wir zumindest in den Pro-Modellen auf einen auf 1 TB angewachsenen Speicher hoffen dürfen. Diese Speicheroption wird vermutlich dann auch zum teuersten iPhone führen, welches das Unternehmen aus Cupertino jemals angeboten hat.

iPhone 13 Pro Max für mehr als 1.800 €?

Die chinesische Seite MyDrivers hat jetzt Preise veröffentlicht, die man für die neuen iPhone-Modelle auf dem chinesischen Markt erwartet. Losgehen würde es in dem Fall bei 5.499 Yuan für die 64-GB-Ausführung des iPhone 13 Mini. Umgerechnet entspräche das in etwa 718 €, wobei Ihr dabei davon ausgehen müsst, dass die Preise hierzulande höher sind. Geht also ruhig mal davon aus, dass das Einstiegsmodell wieder für 799 € zu haben sein wird.

Das reguläre iPhone 13 wird diesen Zahlen zufolge ab 6.299 Yuan (umgerechnet knapp 823 €) kosten. Das teuerste Modell wäre nach diesen Quellen das iPhone 13 Pro Max mit einem satten Terabyte Speicherplatz für 14.099 Yuan. Umgerechnet ergibt sich da ein Preis von aktuell 1.841,41 €. Logisch wäre es damit das teuerste iPhone, welches Apple seinen Fans jemals zugemutet hätte. In der Tabelle seht Ihr alle vermuteten chinesischen Preise, daneben die aktuellen iPhone-12-Modelle, ebenfalls mit Preisen (UVP).

Apple iPhone Preise Vermutete iPhone-13-Preise vs iPhone-12-Preise Modell: erwarteter Preis: Modell: Preis: Apple iPhone 13 mini 64 GB: 5499 Yuan – 718 €

128 GB: 5999 Yuan – 783 €

256 GB: 6799 Yuan – 887 € Apple iPhone 12 Mini Apple iPhone 12 Mini 64 GB: 799 €

128 GB: 849 €

256 GB: 969 € Apple iPhone 13 64 GB: 6299 Yuan – 822 €

128 GB: 6799 Yuan – 887 €

256 GB: 7599 Yuan – 992 € Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 64 GB: 899 €

128 GB: 949 €

256 GB: 1069 € Apple iPhone 13 Pro 128 GB: 8499 Yuan – 1109 €

512 GB: 10.499 Yuan – 1370 €

1 TB: 13.299 Yuan – 1736 € Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro 128 GB: 1149 €

256 GB: 1269 €

512 GB: 1499 € Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB: 9299 Yuan – 1214 €

512 GB: 11.299 Yuan – 1475 €

1 TB: 14.099 Yuan – 1841 € Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB: 1249 €

256 GB: 1369 €

512 GB: 1599 €

Behaltet im Hinterkopf, dass es natürlich noch keine offiziell bestätigten Preise sind und wir nicht absehen können, wie hoch der Aufschlag für unseren Markt sein wird. Das iPhone 13 Pro Max soll laut diesen Quellen 367 Euro teurer werden, wenn Ihr Euch anstelle der Ausführung mit 512 GB Speicher die doppelt so Große gönnt. Würden wir diese 367 Euro jetzt auf den Preis des bislang größten iPhone 12 Pro Max aufschlagen, kämen wir sogar bei 1.966 Euro raus!

Wie gesagt: Wir sind hier noch schwer im Konjunktiv unterwegs und können aus vermuteten chinesischen Preisen nur bedingt ableiten, was das für unsere Preise bedeutet. Wer sich aber für das Spitzenmodell mit der bestmöglichen Ausstattung entscheidet, wird mehr hinblättern als jemals zuvor für ein Apple-Handy. Nur als kleine Ergänzung zu diesen Spekulationen: Beim iPad Pro lässt sich Apple den Sprung vom 512-GB-Modell aufs 1-TB-Modell mit 440 Euro Aufpreis bezahlen.

Erwartete Preisentwicklung beim iPhone 13: Warten lohnt sich

Viel Zeit, um auf die neuen Modelle zu sparen, habt Ihr jetzt natürlich nicht mehr, aber Ihr müsst sie ja auch nicht sofort am ersten Tag kaufen. Im Gegenteil: Wer ein paar Monate warten kann, darf auch bei den iPhones, die deutlich preisstabiler sind als ihre Android-Gegenstücke, auf sinkende Preise hoffen. Die Shopping- und Vergleichsplattform idealo hat eine Prognose gewagt, wie die Preisentwicklungen für das iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max aussehen könnten.

So geht es abwärts mit den Preisen der iPhone-13-Reihe – laut idealo-Prognose / © idealo

Für die Prognose ist idealo von den Preisen des iPhone 12 ausgegangen, also beginnend mit 799 Euro für das iPhone 13 Mini. zu prognostizieren. Auf Basis früherer Modelle wurde bei der Analyse ein möglicher Preisverfall für das kommende iPhone 13 errechnet. Wer bis zu vier Monate auf den Kauf warten kann, darf auf Preisrückgänge von – je nach Modell – 15 Prozent hoffen.

Diese 15 Prozent werden beim iPhone 13 Mini erwartet, so dass das nach einem Vierteljahr auf dem Markt unter die Grenze von 700 Euro fallen könnte. Beim iPhone 13 wäre nach vier Monaten ein Preisrückgang von 10 Prozent drin. Das Pro-Modell könnte der Prognose zufolge binnen vier Monaten ebenfalls um 10 Prozent günstiger werden. Nach einem halben Jahr und einem Rückgang um etwa 160 Euro würde das günstigste iPhone 13 Pro dann sogar unterhalb der Tausend-Euro-Marke erwartet.

Beim iPhone 13 Pro lohnt es sich, ein paar Monate zu warten / © idealo

Das iPhone 13 Pro Max schließlich wird mit einer Ersparnis von 130 Euro nach vier Monaten erwartet, bzw. 190 Euro nach sechs Monaten. Wer sogar ein Jahr warten kann, bekommt das Gerät statt für 1.249 Euro sogar für unter 1.000 Euro. Wie schon bei den durchgesickerten Preisen oben gilt aber auch hier wieder, dass die tatsächliche Preisentwicklung von der Prognose abweichen kann.

Abschließend die Frage in die Runde: Welches neue Modell habt Ihr persönlich im Blick und wie viel wärt Ihr bereit zu zahlen? Wäre es eine Option für Euch, vielleicht selbst ein paar Monate abzuwarten, um ein paar Euro zu sparen – oder nötigt der Fanboy / das Fangirl in Euch dazu, sofort zuschlagen zu müssen? Schreibt es uns in die Kommentare!