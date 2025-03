Braun Multigrill 9 Pro im Test: Dieser vielseitige Grill ersetzt gleich 3 Küchengeräte

Drei Funktionen in einem Gerät: Kontaktgrill, Tischgrill und Ofen

Ob goldbraune Paninis, zartes Steak oder schmackhaftes Grillgemüse – ein Kontaktgrill kann weit mehr als nur Fleisch braten. Der Braun Multigrill 9 Pro verspricht nicht nur perfekte Röstaromen, sondern kann ebenso als Tischgrill für gesellige Runden oder zum Überbacken genutzt werden. Doch hält er, was er verspricht? Schauen wir uns zuerst einmal die verschiedenen Funktionen genauer an.

In unserer Mittagspause verwandelten wir die Büroküche in ein Testlabor und ließen den Grill seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Ob saftige Steaks, würzige Halloumi-Scheiben, gefüllte Fladenbrote oder knackiges Gemüse – der Multigrill 9 Pro kam mit allem mühelos zurecht. Tatsächlich bietet das Gerät drei verschiedene Grillpositionen, sodass Ihr es als klassischen Kontaktgrill, als großflächigen Tischgrill oder sogar als kleine Backofen-Alternative nutzen könnt. Damit sind Euch nahezu keine Grenzen gesetzt, wenn es ums Experimentieren in der Küche geht.

Braun Multigrill 9 Pro im Test – Als Tischgrill steht doppelt so viel Platz zur Verfügung / © nextpit

Die Inbetriebnahme gestaltet sich erfreulich unkompliziert: Schutzfolien entfernen, kurz reinigen und einmal ohne Inhalt aufheizen, um anfängliche Gerüche zu vermeiden – ein Standardprozess bei neuen Geräten, wie diesen.

Mit seinem eleganten Metallgehäuse wirkt der Multigrill hochwertig und robust. Die Grillplatten bestehen aus Aluminiumguss und fühlen sich ebenfalls wertig an. Besonders interessant: Die Heizstäbe sind direkt in den Platten integriert, was für eine zügige Erwärmung und schnelle Temperaturanpassung sorgt. Lediglich die beiden Kunststoff-Drehregler an der Vorderseite hätten etwas hochwertiger ausfallen können, da sie beim Bedienen leicht wackeln.

Zwei Grillplatten-Typen für unterschiedliche Ergebnisse

Zum Lieferumfang gehören zwei verschiedene Platten: eine geriffelte Grillplatte für klassische Streifen auf dem Grillgut und eine flache Plancha-Platte, die besonders für empfindliche Zutaten wie Meeresfrüchte oder Gemüse geeignet ist.

Grillstreifen geben Aubergine und Co. einen schönen BBQ-Look / © nextpit

Beim Kontaktgrillen entstehen auf einer Seite des Grillguts die charakteristischen Grillstreifen. Im Tischgrill-Modus wird jedoch nur die eine Seite mit der geriffelten Platte in Kontakt gebracht. Falls Euch das nicht ausreicht, könnt Ihr optional eine zweite Grillplatte mit Riffelung nachkaufen. Auch Waffelplatten sind als Zubehör erhältlich, wodurch sich das Gerät zusätzlich als Waffeleisen nutzen lässt.