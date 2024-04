Cybertruck ist zwar kugelsicher, aber bitte nur ganz vorsichtig waschen

Zombie-Apokalypse bitte nur mit Support

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man bei neuen Hightech-Produkten besondere Vorgehensweisen berücksichtigen muss, im Fall des Cybertrucks ist das aber offenbar eine Wissenschaft für sich. Denn der Tesla-Pickup mag zwar futuristisch aussehen, derzeit plagen die Besitzer aber diverse Gegenwarts-Probleme. Dazu kommt, dass der Cybertruck zwar kugelsicher sein mag und für die Zombie-Apokalypse entworfen wurde (so jedenfalls Elon Musk), man kann aber hoffen, dass der Tesla-Support in einer Zombie-sicheren Zentrale sitzt und die Kommunikation dorthin aufrecht bleibt.



Denn als Besitzer sollte man einige Punkte genau beachten, wenn man will, dass das Fahrzeug funktionstüchtig bleibt. Und das ist mitunter eine Wissenschaft für sich, wie ein Cybertruck-Besitzer namens captian.ad auf TikTok berichtet (via Jalopnik). Das betrifft auch vermeintliche Banalitäten wie die Autowäsche.

"took it through the car wash ... then nothing" 💀 pic.twitter.com/M9bAl7MDSI — Stonk King (((🌕))) (@StonkKing4) April 16, 2024

Hier macht Tesla nämlich gleich mehrere Vorgaben: So soll man den Cybertruck einerseits nicht in direktem Sonnenlicht waschen, andererseits aber nicht vergessen, vor der Einfahrt in eine Autowaschanlage den "Car Wash Mode" zu aktivieren.

Das Thema Autowäsche ist aber insgesamt ein schwieriges, wie der TikTok-Nutzer berichtet. Denn eigenen Angaben nach spritzte er die Ladefläche nach einem Strandbesuch mit Wasser ab, um diese von Sand zu befreien. Er schaffte es nach Hause, doch wenig später hieß es dann in klassischer Cybertruck-Art: Nichts geht mehr.



Erkennbar war das daran, dass der Bildschirm des Fahrzeugs komplett schwarz blieb. Er wandte sich an den Tesla-Support, dieser führte einen kompletten Reboot des Fahrzeugs durch. Dauer: satte fünf Stunden. Dieser Neustart half offenbar, es ist aber nicht klar, was für den Aussetzer verantwortlich war. Es ist denkbar, dass das Problem nichts mit der Autowäsche zu tun hatte, der Tesla-Support gab jedenfalls keine Erklärung dazu. Es ist und bleibt aber offenbar eine Tatsache, dass man als Cybertruck-Besitzer gute Nerven und auch Zeit mitbringen muss.

