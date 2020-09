E-Bikes: Ein Markt ohne Krise

Trotz Pandemie boomt der E-Bike-Markt. VanMoof, die niederländische E-Bike-Marke, gab in dieser Woche eine Investition von 34 Millionen Euro von Norwest Venture Partners, Felix Capital und Balderton Capital bekannt. Die Finanzierung wird dazu verwendet werden, die weitere globale Expansion zu unterstützen, da VanMoof um E-Bike-Marktanteile in Nordamerika, Europa und Japan konkurriert.

Die Finanzierung bringt VanMoofs Gesamtsumme auf 61 Millionen Euro und fördert die Mission die nächste Milliarde Fahrer auf Fahrräder zu bekommen.

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat die Akzeptanz von E-Bikes einen Boom erlebt, und VanMoof ist die am schnellsten wachsende E-Bike-Marke weltweit. Die Nachfrage nach Premium-E-Bikes ist auf einem Allzeithoch. Viele Regierungen haben während der Abriegelung große Investitionen in die Fahrradinfrastruktur getätigt und damit unterstrichen, wie COVID-19 die Pläne beschleunigt hat, um mehr Stadtpendler auf das Fahrrad zu bringen.

Seither wurden Millionen investiert, um die Straßen für Radfahrer zu öffnen und neue Radwege rund um den Globus von New York bis Mailand, von Mexiko-Stadt bis Berlin zu schaffen. Jüngste Prognosen gehen davon aus, dass der E-Bike-Markt in den nächsten sechs Jahren ein Volumen von über 46 Milliarden Dollar erreichen wird, mit einer Wachstumsrate, die jetzt doppelt so hoch ist wie die der Vor-Pandemie-Prognosen. All dies sind gute Nachrichten für E-Bike-Hersteller.

Das VanMoof S3 E-Bike wird über eine App freigeschaltet. / © AndroidPIT

VanMoof erzielte während des weltweiten Lockdowns ein globales Umsatzwachstum von 220 Prozent. Das niederländische Unternehmen verkaufte in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 mehr Fahrräder als in den beiden vorangegangenen Jahren zusammen.

Besonders der Deutsche Markt explodiert. Ungefähr 50 Prozent der Einnahmen in 2020 kommen aus Deutschland und machen Deutschland zum am schnellsten wachsenden Markt VanMoofs. "Der bedeutendste Faktor für das Wachstum ist die Vorliebe Deutscher für High Tech, High Quality integriertes Design", schreibt VanMoof in seiner Pressemitteilung.