Kostenlos für Android & iOS: Diese Games und Apps sind derzeit gratis!

Was liegt an bei Euch am Valentinstag? Essen gehen, kuscheliger Abend oder doch eher gemeinsames Daddeln auf Euren Smartphones? Dann schaut Euch unsere App-Vorschläge unten an. Dort findet Ihr kostbare Munition fürs Handy – egal, ob Mobile Game oder Produktivitäts-App.

Auch heute gibt es vorab noch mal den Hinweis, dass wir die verlinkten Apps nicht ausführlich geprüft haben. Ihr müsst Euch also selbst drum kümmern, was die Qualität angeht – oder ob vielleicht Kostenfallen in Form von übertriebenen In-App-Käufen auf Euch lauern. Ebenfalls wichtig: Wir wissen nicht, wie lange die Angebote kostenlos bleiben. Gebt uns doch bitte Bescheid, solltet Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpern.

Ihr wollt selbst kostenlose Apps finden? Komplette Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser Tipp: Installiert jede App, die Ihr grundsätzlich interessant findet – egal, ob Ihr sie gerade benötigt, oder der Speicherplatz knapp ist. Danach schmeißt Ihr die App vom Gerät, da sie so automatisch in Eure App-Bibliothek gewandert ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder gratis installieren.

Aktuell kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Derzeit kostenlose Apps für Android

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem USB-Type-C-Anschluss einer der besten Game-Controller für Euer Android-Smartphone.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Ski Tracker & Snow Forecast ( 2,99 € ): Immer noch optimistisch für die Skisaison? Schaut Euch die aktuelle Vorhersage an und lasst Euch eine Karte Eurer Abfahrten anzeigen.

): Immer noch optimistisch für die Skisaison? Schaut Euch die aktuelle Vorhersage an und lasst Euch eine Karte Eurer Abfahrten anzeigen. InsPanorama ( 1,99 € ): Teilt Eure Panoramen auf Instagram und konvertiert sie in Videos, um sie auf TikTok zu posten.

): Teilt Eure Panoramen auf Instagram und konvertiert sie in Videos, um sie auf TikTok zu posten. Blur Photo ( 2,99 € ): Verwandelt Eure durchschnittlichen Porträtaufnahmen in etwas Großartiges!

): Verwandelt Eure durchschnittlichen Porträtaufnahmen in etwas Großartiges! Voice Recorder Pro ( 2,99 € ): Eine App für Sprachaufnahmen, die alles kann, was Ihr wollt.

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Truck Go ( 1,99 € ) : Liefert mit Eurem Truck Waren auf dem Marktplatz aus. Klingt simpel? Probiert es aus!

: Liefert mit Eurem Truck Waren auf dem Marktplatz aus. Klingt simpel? Probiert es aus! 2048 - AI Solver ( 0,99 € ): Ein klassisches 2048-Spiel mit eigenem AI-Solver, was sagt Ihr dazu?

): Ein klassisches 2048-Spiel mit eigenem AI-Solver, was sagt Ihr dazu? Paintiles ( 2,99 € ): Räumt das Spielfeld ab, indem Ihr Kacheln in passenden Farben malt.

): Räumt das Spielfeld ab, indem Ihr Kacheln in passenden Farben malt. Moving Story 3D ( 5,99 € ) : Mia ist auf der Suche nach ihrem Vater, nachdem sie ihre Mutter verloren hat. Werdet Ihr Mia helfen können?

: Mia ist auf der Suche nach ihrem Vater, nachdem sie ihre Mutter verloren hat. Werdet Ihr Mia helfen können? Brain Smash ( 1,99 € ): Ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Ihr Euch auf Euer Gehirn und Eure Reflexe verlassen müsst, um von einem Level zum nächsten zu gelangen.

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem Lightning-Anschluss einer der besten Game-Controller für Apple iPhone..

Was haltet Ihr von unserer Auswahl am heutigen Valentinstag – war was für Euch dabei? Falls nicht, gibt es schon Samstag die nächste Chance mit frischen Angeboten.