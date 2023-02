Apple iPhone 15 (Pro) mit gebogenem Retro-Design?

Es stellt sich heraus, dass nicht nur die kommenden OLED-iPad-Tablets von einem dramatischen Design-Update profitieren würden. Auch das diesjährige Apple iPhone 15 (Plus) und das iPhone 15 Pro (Max) sollen Gerüchten zufolge eine äußerliche Überarbeitung erhalten, die es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat.

Flaches vs. gebogenes Design beim iPhone

Der Leaker "ShrimpApplePro" berichtete auf Twitter, dass seine Quellen bestätigt haben, dass die gesamte iPhone-15-Serie die Displaygrößen der aktuellen iPhone14-Serie beibehalten werden. Allerdings könnte Apple die Displayränder der Geräte mit abgerundeten Kanten ausstatten, was in gewisser Weise das Aussehen und die Haptik einer Apple Watch Series 8 oder Watch SE 2nd Gen nachahmen würde.

Die Änderungen könnten auch dazu führen, dass die Rückseite die gleiche Form hat wie die des Vorgängermodells, also mit gebogenen Glasscheiben, die sich an den runden Kanten und Seiten treffen. Nur dass dieses Mal sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des iPhone 15 weniger flach ist.

Während die Bildschirmdiagonale unverändert bleibt, fügte der Tippgeber hinzu, dass die Ränder des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (Ultra) dünner werden. Mit anderen Worten: Die Gesamtabmessungen der Pro-Modelle könnten sich ebenfalls verringern, wenn der iPhone-Hersteller den Gerüchten über die Displaygrößen treu bleibt.

Die gewölbten Ränder der Apple Watch SE 2. / © NextPit

Fast schon kleine Upgrades für das Vanilla iPhone 15

Nach allem, was wir wissen, wird Apple seine Dynamic Island Aussparung mit Keramikschutz zum ersten Mal auch bei Standard-iPhones einsetzen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Bildwiederholfrequenz bei diesen Modellen unverändert bei 60 Hz liegen wird, sodass Pro Motion exklusiv für das Pro-Modell gilt.

Was die übrigen Spezifikationen angeht, so soll das iPhone 15 (Plus) den älteren A16-Bionic-Chipsatz erhalten und möglicherweise die 48-MP-Kamera des iPhone 14 Pro übernehmen. Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max hingegen sollen mit dem A17 Bionic und einem schnelleren Speicher ausgestattet sein. Unabhängig davon könnte die gesamte iPhone-Serie 2023 mit einem USB-C-Anschluss kommen.

Würdet Ihr ein kurvigeres und runderes Design bei einem Apple iPhone bevorzugen? Lass uns in den Kommentaren wissen, was Ihr bevorzugt.