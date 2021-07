Surface Duo 2: Leak zeigt wohl Microsofts zweites Android-Smartphone

Das Surface Duo "2" - wir nennen es jetzt einfach mal so - soll wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wenn sich Microsofts Pläne nicht mal wieder spontan ändern und man das Gerät in die Abstellkammer der Redmonder Produktplanung schiebt. Die von einem YouTuber namens "Tech Rat" veröffentlichen Fotos lassen auf das Gegenteil hoffen, zeigen sie doch ein neues Foldable, das sich in einigen Details deutlich vom Original unterscheidet.

Das Produkt wird allem Anschein nach erneut mit zwei per Scharnier verbundenen Bildschirmen daherkommen und so ein besonderes Multitasking-Erlebnis bieten. Besonders auffällig ist an dem Gerät vor allem der Kamerabuckel auf der Rückseite, auf den Microsoft bei dem Modell der ersten Generation bewusst verzichtete. Hier will man offenbar ein ordentliches Kameramodul integrieren, das drei Sensoren vereint, denen man einen LED-Blitz zur Seite stellt.