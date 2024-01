Welche Tech-Jobs sind 2024 in Deutschland am meisten gefragt?

Die Tech-Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert, sowohl in Bezug auf die Wachstumsaussichten der Unternehmen und die Sicherheit der Arbeitsplätze als auch in Bezug auf die Art vieler Aufgaben. Dies ist zum großen Teil auf das Aufkommen und die Einführung von KI und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen zurückzuführen.

Für viele Arbeitnehmer/innen ist die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes heute wichtiger denn je. Inmitten der anhaltenden Turbulenzen, die dazu geführt haben, dass globale Tech-Giganten Tausende von Stellen gestrichen haben, haben Start-ups und KMU ihre Gürtel enger geschnallt.

Geopolitische Spannungen und die sich abzeichnende Klimakrise bringen ihre eigenen Unwägbarkeiten mit sich, und deshalb suchen Fachkräfte überall nach Sicherheit. Natürlich gibt es diejenigen, für die Job-Hopping ein strategisches Risiko ist, das es wert ist, um in einer erstklassigen Position mit dem bestmöglichen Gehalt zu landen.

Viele andere jedoch bleiben lieber in ihrer Spur und vertrauen darauf, dass ihre eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden.

Neuausrichtung der Rollen

Ein kürzlich veröffentlichter Gehaltsleitfaden zeigt, welche Positionen im Jahr 2024 und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts gefragt sein werden.

Trotz der Entlassungen planen Tech-Unternehmen weiterhin Wachstum, und dafür brauchen sie spezialisierte Fachkräfte in einer Reihe von Disziplinen. Der Wettbewerb um die besten Leute ist groß und in vielerlei Hinsicht haben talentierte Arbeitnehmer/innen das Sagen, wenn es darum geht, was sie wollen.

Der Leitfaden zeigt, dass 42 % der Arbeitnehmer/innen erwarten, dass das Gehalt bei der Stellenausschreibung veröffentlicht wird, und 57 % sind bereit, sich selbst aus dem Rennen zu nehmen, wenn es während des Bewerbungsverfahrens nicht angegeben wird.

Glücklicherweise sind 83 % der Arbeitgeber dazu bereit, weil sie dadurch einen Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach Talenten haben. Welches sind also die speziellen Aufgaben – und die voraussichtlichen Gehälter –, die in diesem Jahr in der deutschen Tech-Branche für Aufsehen sorgen werden?

Die fünf gefragtesten Positionen für deutsche Tech-Fachkräfte im Jahr 2024 sind:

IT-Administrator (Einstiegsgehalt: 72.250 €)

IT-Support (Einstiegsgehalt: 43.250 €)

Softwareentwickler/in (Einstiegsgehalt: 58.250 €)

Projektmanager/in (Einstiegsgehalt: 69.500 €)

IT-Manager (Einstiegsgehalt: 79.750 €)

Wenn Eure eigenen Schlüsselqualifikationen mit den Erwartungen der Marktlandschaft übereinstimmen, stöbert doch in der nextpit Jobbörse, um Eure nächste Stelle zu finden. Hier sind drei spannende Beispiele.

Das Unternehmen Alten mit Sitz in Donauwörth setzt sich dafür ein, die Zukunft seiner Partner und die Karrieren seiner Mitarbeiter durch innovative Technik positiv zu gestalten. Als Simulation Software Developer(m/w) tragt Ihr zur Systemdefinition in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei. Dazu gehört die Prüfung und Umsetzung von Softwareänderungen, die Vorbereitung von Testfällen zur Bewertung von Änderungen und die projektübergreifende Betreuung von Kollegen und Stakeholdern.

In Berlin hat das Finanzberatungsunternehmen Mazars mehrere Stellen zu besetzen, darunter die des Senior Professional IT Consultant. In dieser einflussreichen Position seid Ihr für die Endpunktsicherheit bei Kunden weltweit zuständig. Ihr identifiziert, analysiert und behebt Schwachstellen, indem Ihr korrigierende Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Außerdem minimiert Ihr Risiken in einer Reihe von spezifischen Bereichen. Zu dieser Stelle gehören zahlreiche Sozialleistungen und ein umfangreicher Urlaubsanspruch.

PwC sucht einen Data Scientist / Data Analyst in Berlin. Ihr arbeitet in einem interdisziplinären Team an verschiedenen Themenbereichen, helft bei der Entwicklung von Datenmodellen für Steuerlösungen und verwandelt große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten für entsprechende Analysen. Ihr wählt die neuesten Technologien aus und setzt sie gezielt ein.

Beginnt Eure Jobsuche noch heute über das nextpit Job Board. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.