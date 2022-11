Wieder da: Der CallYa-Digital-Tarif mit 15 GB und 60 Euro geschenkt

Passend zum Dealvember kehrt eine der beliebtesten Vodafone-Aktionen des Jahres zurück. So zahlt Ihr alle vier Wochen für den CallYa-Digital-Tarif 20 Euro, um Euch 15 GB Datenvolumen zu sichern. Zusätzlich erhaltet Ihr ein Startguthaben in Höhe von 60 Euro. Dadurch spart Ihr die ersten drei Monate des Prepaid-Tarifs. Wie die Aktion genau funktioniert und warum sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check!