Apollo Pro: 70 km/h schneller Premium-E-Scooter kommt für 3.600 $

Aufbau und 360-Grad-Beleuchtung des Apollo Pro

Wie die anderen Apollo-Roller verwendet auch das Pro-Modell eine maßgeschneiderte Plattform und Komponenten, die auf dem kollektiven Feedback der Kunden basieren. Apollo hat es geschafft, den Pro-Roller zu verbessern, indem eine hydraulische Federung auf einem Unibody-Rahmen aus Flugzeugaluminium angebracht wurde. Dies erlaubt eine maximale Belastung von 150 kg (330 lbs). Außerdem ist es das erste Modell, das mit 360-Grad-Licht ausgestattet ist.

Der Apollo Pro ist geländegängig. Er verwendet 12-Zoll-Räder mit selbstheilenden Tubeless-Reifen. Trommelbremsen sind sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse vorhanden. Außerdem gibt es eine regenerative Bremse, die neben den beiden physischen Bremshebeln als separater Gashebel in die linke Seitenstange integriert ist. Laut Apollo kann der regenerative Bremsmechanismus die Batterie um bis zu 10 Prozent aufladen.

Reichweite und Höchstgeschwindigkeit des Apollo Pro

Was die Geschwindigkeit betrifft, so erzeugen die beiden an die 30-Ah-Batterie gekoppelten Motoren eine Leistung von 2,4 kW. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 70 km/h und die Reichweite mit einer einzigen Ladung 100 Kilometer. Für mehr Sicherheit verfügt der Mach 1 Controller eine Sturzerkennung mit Notfallbenachrichtigung. Auch Kollisionswarnungen werden in naher Zukunft durch ein Update ergänzt.

Das Apollo Pro verfügt über eine doppelte Federung und ein regeneratives Bremssystem zum Aufladen der Batterie. / © Apollo

Der Fahrer ist drauf angewiesen, sein Smartphone als Display zu verwenden. In der Mitte des Lenkers befindet sich eine smarte Halterung, die auch als kabelloses Ladepad fungiert und das Smartphone während der Fahrt auflädt. Über die Apollo-App könnt Ihr den Batteriestand via BMS (Batteriemanagementsystem) verfolgen und das GPS-Navi-Feature nutzen. Zudem könnt Ihr sogar Benachrichtigungen erhalten, wenn Euer geparkter Roller bewegt wird. Sollte das geschehen, wird automatische verriegelt und ein Alarm ausgelöst.

Preise und Verfügbarkeit

Apollo bietet zusätzlich zur Basisreparatur eine Diebstahlversicherung im Rahmen eines erweiterten Garantie-Programms namens Apollo Care an. Einzelheiten dazu werden noch in diesem Jahr bekannt gegeben. Den Preis des Geräts kennen wir aber immerhin schon – er beträgt stolze 3.599 Euro. Es werden auch mehrere Farben angeboten, darunter Schwarz, Grau, Hellblau und Dunkelblau.

Auf der Apollo-Seite könnt Ihr in den USA und Kanada bereits eine Reservierungsgebühr von 20 Dollar entrichten, die auf den Kaufpreis angerechnet wird. Es wird auch eine Finanzierung mit einer monatlichen Rate von bis zu 90 Dollar angeboten. Die Auslieferung des Hyper-Scooters beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Zu europäischen Preisen oder Verfügbarkeiten ist noch nichts bekannt.

Würdet Ihr einen solchen Edel-Scooter kaufen? Was spräche dafür oder dagegen? Schreibt es uns in die Comments.