Casa Casi 104: Ist die Kings League der 'bessere' Fußball?

In etwas anderer Besetzung sprechen wir heute in der Casa Casi über das Fußball-Phänomen namens Kings League. Was ist das eigentlich, wie funktioniert es – und liefert die Kings League tatsächlich einen besseren Fußball? Klären wir, und zwar alles in der neuen Folge unseres NextPit-Podcasts.

Willkommen im NextPit-Doppelpass! Pünktlich am Tag, an dem im Fußball die Champions-League der Frauen und der DFB-Pokal der Männer entschieden werden, sprechen wir über Fußball. Okay, über so eine "Art" Fußball, denn die Kings League – unser heutiges Thema – ist durchaus etwas anderes als das, was wir uns unser ganzes Leben lang anschauen und gerne mal als schönste Nebensache der Welt bezeichnen.

Kings League: Der bessere Fußball? Oder nur anders? Oder kann das komplett weg?

Eine Headline, die gleich drei Fragen stellt. Alle beantworten wir sie – zumindest für uns und aus subjektivem Blickwinkel – im Podcast und im Artikel drüben bei Substack. Der sitzt heute in einer ganz neuen Formation zusammen. Fabi und ich haben uns nämlich unseren NextPit-Zahlenguru Christian rangeholt, der auch riesiger Fußball-Fan ist. Ihr werdet im Podcast feststellen, dass er zum Thema auch richtig viel Kluges zu sagen hat.

Lasst Euch also heute noch einmal von uns mit diesem ominösen Fußballfieber anstecken, das auch mein immer noch blutendes, königsblaues Herz nach wie vor durchströmt. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns über Eure Kommentare, Likes und natürlich auch über Eure Shares!

Casa Casi 104: Show Notes

