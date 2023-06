Schnell: Verpasst diese Gratis-Apps für Android und iPhone nicht!

Zum Ende der Woche hat NextPit wieder eine Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store. Das Besondere: Normalerweise kosten all diese Apps Geld, sind aber für eine begrenzte Zeit kostenlos für Euer iPhone oder Android-Smartphone verfügbar.

Next Pit TV

Zweilmal pro Woche durchforstet NextPit für Euch den Google Play Store und den Apple App Store nach den besten Schnäppchen. Schießt also noch heute ein paar App-Schnäppchen für Android oder iPhone, bevor sie wieder kostenpflichtig werden. Wann die Gratis-Angebote auslaufen, ist leider nicht bekannt. Verliert also keine Zeit!

Ein Hinweis: Anders als bei unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps in dieser Liste nicht getestet, sondern lediglich auf positive Bewertungen in den App Stores geachtet. Lasst also etwas Vorsicht walten.

Das solltet Ihr nicht verpassen: So findest du kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in unserer Liste findet, sie aber jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie dann. So speichert ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später kostenlos installieren, auch wenn die Gratis-Aktion schon wieder vorbei ist.

Android-Apps, die für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Luci ( 0,99 € ) : Träumt Ihr viel, könnt Euch aber irgendwie nicht daran erinnern? Lernt Eure Träume kennen – und die Kunst des luziden Träumens mit dieser besonderen App.

: Träumt Ihr viel, könnt Euch aber irgendwie nicht daran erinnern? Lernt Eure Träume kennen – und die Kunst des luziden Träumens mit dieser besonderen App. Text To Speech Offline ( 0,99 € ) : Wollt Ihr Eure Stimme als Voiceover verwenden, aber nicht so viel reden? Diese App macht es möglich.

: Wollt Ihr Eure Stimme als Voiceover verwenden, aber nicht so viel reden? Diese App macht es möglich. ColorMeter Camera ( 1,99 € ): Wollt Ihr Farben genau bestimmen? Mit dieser App findet Ihr den Unterschied zwischen Taupe und Beige heraus!

Android-Spiele

Empire Warriors: Tower Defense ( 0,99 € ): Ein cartoonhaftes Tower-Defense-Spiel, das Euch mit seinem süchtig machenden Gameplay sicher an den Bildschirm fesseln wird.

Ein cartoonhaftes Tower-Defense-Spiel, das Euch mit seinem süchtig machenden Gameplay sicher an den Bildschirm fesseln wird. Defense Legend 4 HD ( 0,49 € ): Hier geht es nicht nur um Muskeln, sondern auch um Köpfchen. Überlegt Euch Strategien, wie Ihr die dunklen Mächte besiegen könnt.

Hier geht es nicht nur um Muskeln, sondern auch um Köpfchen. Überlegt Euch Strategien, wie Ihr die dunklen Mächte besiegen könnt. Evertale ( 0,99 € ): Fangt Monster, trainiert sie und entwicklt sie weiter! Kommt Euch das bekannt vor?

Fangt Monster, trainiert sie und entwicklt sie weiter! Kommt Euch das bekannt vor? Cartoon Craft ( 1,99 € ): Erinnerst Ihr Euch an Warcraft? Nun, das hier ist viel niedlicher, was die Grafik angeht. Aber das Spiel ist nicht so einfach, wie Ihr zunächst denkt!

Erinnerst Ihr Euch an Warcraft? Nun, das hier ist viel niedlicher, was die Grafik angeht. Aber das Spiel ist nicht so einfach, wie Ihr zunächst denkt! Grow Zombie ( 1,99 € ): Habt Ihr das Zeug dazu, aus einem Mischmasch von Ausgangsmaterialien den bestmöglichen Zombie zu züchten? Wie stark wird Euer Zombie werden?

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

DayCost Pro ( 2,99 € ): Behaltet den Überblick über Eure Ausgaben mit dieser coolen App, die Euch hilft, Eure Finanzen besser zu verwalten.

Behaltet den Überblick über Eure Ausgaben mit dieser coolen App, die Euch hilft, Eure Finanzen besser zu verwalten. Calculator Easy HD ( 0,99 € ): Ihr braucht einen Taschenrechner für unterwegs, aber der normale Taschenrechner reicht nicht aus? Dieser hier tut es mit einem netten "Tasten"-Sound!

Ihr braucht einen Taschenrechner für unterwegs, aber der normale Taschenrechner reicht nicht aus? Dieser hier tut es mit einem netten "Tasten"-Sound! Magic Launcher Pro Widgets ( 0,99 € ): Eine schicke App, mit der Ihr alle Apps im App Store smart starten könnt. Das macht die Nutzung der ohnehin schon einfachen Benutzeroberfläche... nun ja, noch einfacher!

Eine schicke App, mit der Ihr alle Apps im App Store smart starten könnt. Das macht die Nutzung der ohnehin schon einfachen Benutzeroberfläche... nun ja, noch einfacher! SMS Filter für Doge ( 0,99 € ): Filtert eingehende Textnachrichten mit dieser App, damit Ihr nicht mit Spam und anderen nutzlosen, zeitraubenden Nachrichten überschwemmt werdet.

Filtert eingehende Textnachrichten mit dieser App, damit Ihr nicht mit Spam und anderen nutzlosen, zeitraubenden Nachrichten überschwemmt werdet. Adblocker für YouTube ( 2,99 € ): Ihr hasst Werbung auf YouTube, seid aber zu geizig für ein Premium-Abo? Vielleicht hilft Euch diese App dabei, Euer Seherlebnis angenehmer zu gestalten.

iOS-Spiele

Roterra - Flip the Fairy Tale ( 1,99 € ): Es gibt über 80 handgefertigte Puzzles, bei denen Ihr in jedem Level den richtigen Weg finden müsst – und den Ausgang.

Es gibt über 80 handgefertigte Puzzles, bei denen Ihr in jedem Level den richtigen Weg finden müsst – und den Ausgang. Cartoon Craft ( 1,99 €) : In diesem RTS mit extrem niedlicher Grafik treten Orks gegen Menschen an, aber das heißt nicht, dass es einfach ist!

In diesem RTS mit extrem niedlicher Grafik treten Orks gegen Menschen an, aber das heißt nicht, dass es einfach ist! The Sense Point ( 2,99 € ): Ein wunderschön anzusehendes Claymation-Spiel. Tobt Euch in der virtuellen Welt aus!

Ein wunderschön anzusehendes Claymation-Spiel. Tobt Euch in der virtuellen Welt aus! Sootly ( 1,99 € ): Ein Logikrätsel, das Euren Verstand garantiert täglich zum Joggen bringt. Bringt die grauen Zellen in Wallung!

Ein Logikrätsel, das Euren Verstand garantiert täglich zum Joggen bringt. Bringt die grauen Zellen in Wallung! Dig Deep: Gold Miner ( 1,99 € ): Erinnert Ihr Euch an Dig Dug? Dieser Spieleklassiker bekommt eine neue Grafik mit neuen Spielelementen. Grabt Euch Euren Weg zu Reichtümern!

Das war's mit den kostenlosen Apps für dieses Wochenende! Wir hoffen sehr, dass Ihr hier etwas lohnenswertes gefunden habt – sei es für jetzt oder für später. Was haltet ihr von unserer Liste für dieses Wochenende? Und habt Ihr weitere Gratis-Empfehlungen für uns und die NextPit-Community? Ab in die Kommentare damit!