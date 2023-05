Die Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Chattet mit Elon Musk!

Wie gesagt: Wir haben alle hier gelisteten Apps für Euch ausprobiert, um sicherzustellen, dass keine Nullnummern dabei sind. Seid Ihr auf App-Schnäppchenjagd, dann werft aber unbedingt auch einen Blick in unsere App-Grabbelkiste: In unseren kostenlosen Apps der Woche zeigen wir Euch aktuelle Apps und Games für Android und iOS, die normalerweise Geld kosten, jetzt aber gerade kostenlos sind.

character.ai (Android & iOS)

Ihr wolltet schon immer mal mit Michael Jackson sprechen, der in einer Paralleluniversum Staubsaugervertreter geworden ist? Oder Elon Musk mal so richtig die Meinung geigen? Oder Ihr hättet gerne Tipps fürs Programmieren oder wünscht Euch einen KI-Therapeuten? All diese Möglichkeiten habt Ihr in character.ai, eine App mit einer schier unendlichen Auswahl an Chatbots.

Preis: kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Optional

character.io hält bereits zahlreiche interessante bis lustige Chatbots für Euch parat. / © NextPit

Ihr könnt Euch nicht nur mit den vorgefertigten Chatbots aus der Community unterhalten, sondern sogar auch eigene Charaktere anlegen. Dabei könnt Ihr neben dem Namen und dem Charakter-Foto auch eine Willkommensnachricht, eine Persönlichkeitsbeschreibung sowie bestimmte Charaktereigenschaften festlegen. Und wenn Ihr mit Eurem eigenen virtuellen Charakter zufrieden seid, dann könnt Ihr diesen ebenfalls mit der Community teilen.

Ihr könnt in character.io auch Eure eigenen Chatbots anlegen. Das klappt innerhalb von einer Minute – und sogar mit Bildgeneration! / © NextPit

Ladet character.ai aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Auf jeden Fall macht character.ai richtig Spaß. Wenn Euch also am langen Wochenende langweilig ist, dann habt Ihr hier einen amüsanten Zeitvertreib. Daneben gibt es aber auch inzwischen zahlreiche Berichte, dass ChatGPT & Co. als virtuelle Therapeuten wirklich helfen können. Probiert's einfach mal aus – solange Ihr keine eigenen Chatbots anlegen wollt, klappt das sogar ohne das Anlegen eines Kontos in der werbefreien App. Nice!

Yuka (Android & iOS)

Eure neue Handseife riecht einfach wunderbar. Aber ist die auch gut für die Haut? Und ist die neue zuckerfreie Club Mate im Bürokühlschrank wirklich eine gesunde Alternative zum guten, alten Wasser? All diese und viele weitere Fragen beantwortet Euch die App Yuka. Ihr scannt hier einfach den Barcode auf der Lebensmittelverpackung ein, und schon bekommt Ihr eine Bewertung sämtlicher Inhaltsstoffe.

Preis: kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Optional

Mit Yuka findet Ihr in Sekundenschnelle heraus, welche Inhaltsstoffe in Euren Produkten stecken – und ob diese bedenklich sind. / © NextPit

Im Test erkennt Yuka tatsächlich alle Produkte, die wir eingescannt haben – von der Handseife über das griechische Olivenöl bis hin zum leckeren Primitivo und erklärt uns sämtliche enthaltenen Stoffe inklusive einer Punktebewertung von Null bis 100. Nur beim Wein fällt die Antwort anders aus: "Ihr wisst schon genau, was Ihr hier tut :P".

Im NextPit-Test erkennt Yuka alle Produkte, die wir der App vorgesetzt haben. / © NextPit

Ladet Yuka aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Yuka finanziert sich übrigens ausschließlich durch Nutzer-Spenden – und niemals durch Hersteller von Kosmetikprodukten oder Nahrungsmitteln. Bei der Datenbank setzt die App auf "Open Food Facts", einem Verzeichnis nach dem Wikipedia-Prinzip. Wer Yuka unterstützen möchte, kann freiwillig die Pro-Version kaufen. Viele weitere Details rund um die App findet Ihr auf der Webseite des Anbieters.

Otherworld Legends (Android & iOS)

Unser Gaming-Experte Dustin hat mal wieder einen echten Geheimtipp für Euch auf Lager. Mit Otherworld Legends wartet ein klassisches 8-Bit-Rougelike auf Euch. Ihr kämpft Euch durch verschiedene Dungeons, sammelt Loot und versucht der beste Kampfkünstler zu werden, um das große Böse zu vernichten. Die Story ist halt eher nebensächlich, dafür macht das Gameplay richtig Spaß.

Preis: kostenlos / Werbung: Ja (Optional) / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Zu Beginn habt Ihr nur die Faustkämpferin Quan Huying zur Verfügung, allerdings könnt Ihr Euch neue Charaktere im Ingame-Shop kaufen oder sie durch tägliche Missionen und die entsprechenden Splitter freischalten. Das Ganze geht deutlich einfacher, als es am Anfang den Anschein macht und so könnt Ihr in kurzer Zeit bereits selbst entscheiden, mit wem Ihr dem bösen Obermotz das Handwerk legt.

Um die zahlreichen Feinde in Otherworld Legends zu besiegen, habt Ihr zahlreiche Items zur Auswahl. / © NextPit

Ladet Otherworld Legends aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Das Spiel ist völlig kostenlos, wenn Ihr bereit seid, etwas Zeit zu investieren. Die Werbung ist zudem optional, da Ihr diese nur benötigt, solltet Ihr in einem höheren Schwierigkeitsgrad ohne Lebenspunkte kämpfen wollen. Einzig die Steuerung benötigt etwas Eingewöhnungszeit, da sich die Charaktere wie in einem Sidescroller nur seitlich bewegen können, allerdings dürften erfahrene Gamer damit kein Problem haben.

Dumb Ways To Die 4 (Android & iOS)

Die nächste App dieser Woche ist Dumb Ways To Die 4. Für den Ohrwurm könnt Ihr uns liebevoll in den Kommentaren danken. In Dumb Ways To Die 4 sind schnelle Reflexe und Geschicklichkeit gefragt. Eure Aufgabe ist es, mit drei Leben so viele Minispiele, wie nur möglich, zu überstehen. An Vielseitigkeit mangelt es den Minispielen nicht, denn durch Tipp-, Wisch- und Ziehbewegungen steuert Ihr die niedlichen Charaktere und versucht sie so lange es geht am Leben zu halten.

In Dumb Ways To Die 4 könnt Ihr im Laufe des Spiels Eure eigene kleine Landschaft erstellen. / © NextPit

Dumb Ways To Die 4 bietet Euch sehr viele Level, die einen langen Spielspaß garantieren. Mit jedem weiteren Level wird das Spiel anspruchsvoller, jedoch lohnt sich die Mühe, denn Ihr könnt im Laufe des Spiels neue Charaktere freischalten und mit den erspielten Münzen Eure eigene Landschaft errichten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

In Dumb Ways To Die 4 könnt Ihr viele verschiedene Charaktere erspielen. / © NextPit

Dumb Ways to Die 4 ist eine unterhaltsame App, die Euch mit ihrem einzigartigen Spielkonzept, lustigen Charakteren und abwechslungsreichen Herausforderungen das eine oder andere Mal zum Schmunzeln bringen wird und auf lange Sicht ein witziger Zeitvertreib ist. Falls Ihr mal nicht weiterkommt und Eure Verzweiflung den Siedepunkt erreicht, könnt Ihr mit finanziellen Mitteln kräftig nachhelfen und Euch zusätzliche Leben kaufen. Allerdings ist das kein Muss, denn mit etwas Fingerspitzengefühl und einer Menge Humor werdet Ihr auch ohne zusätzliche Ressourcen viel Spaß am Spiel haben.

Ladet Dumb Ways To Die 4 aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Torchlight: Infinite (Android & iOS)

Zum langen Pfingstwochenende hat der MaTT wieder einmal Entspannung pur in einem kostenlosem ARPG (Action Role Playing Game) für Euch im Google Play und Android App Store entdeckt. Gerade aus der Beta-Phase entlassen, seid Ihr mit die Ersten, die ganz im Diablo-Immortal-Style den Angriffswellen im Nahkampf trotzt.

Preis: kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,19 bis 119,99 €) / Konto erforderlich: nein

Torchlight: Infinite braucht schon ein paar GB auf Eurem Smartphone. / © Studio XD Inc.

Torchlight: Infinite wird von den Machern (Studio XD Inc.) selbst als Nachfolger der preisgekrönten Serie Torchlight angepriesen. Doch diesen Fehler würde ich nicht begehen, da speziell Fans von Torchlight 2 mit seinen Essentials- und Synergie-Mods ein anderes Spiel ist. Torchlight: Infinite ist der sanfte Einstieg in die Welt der Aktion-Rollenspiele. Keine besonders schwer zu verstehende Story, schicke Comic-Grafiken mit aufwendig produzierten Zwischensequenzen und ein System, das den Anfänger an die Hand nimmt.

Torchlight: Infinite bietet Entspannung pur mit wundervollen Comic-Grafiken. / © Studio XD Inc.

In diesem Game werdet Ihr nicht direkt in unbesiegbare Kämpfe verwickelt, welche Ihr nur verlieren könnt, wenn Ihr Euch nicht mit Loot auskennt. Als Schwachpunkt des Games würde ich kritisieren, dass von Euch genutzte Rüstungsteile nicht während des Kampfes zu sehen sind. Ihr müsst schon ins Menü, um Euch eine Übersicht des angelegten Schutzes zu verschaffen. Sonst ist gerade auf dem mobilen Sektor – das Spiel gibt es auch auf Steam – das Free-To-Play-Game ein absolut willkommener Zeitvertreib mit Suchtpotential.

Ladet Torchlight: Infinite aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Welche App ist diese Woche Euer Favorit gewesen? Und habt Ihr noch weitere Tipps für uns beziehungsweise die NextPit-Community? Wir freuen uns auf Eure Empfehlungen und wünschen Euch allen ein wunderschönes, sonniges langes Wochenende!