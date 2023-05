Asus Zenfone 10 im Anflug und wohl preiswerter als sein Vorgänger!

Das Asus Zenfone 10 dürfte bereits im Juli 2023 erscheinen

Das taiwanesische Unternehmen AsusTek führt in den USA eine Werbeaktion durch, bei der sich Nutzer:innen für einen Blindtest der Kamera des Asus Zenfone 10 anmelden können. Als Gewinn winken drei bislang noch nicht vorgestellte Asus Zenfone 10, welche an drei per Los ausgewählte Personen gehen sollen. In den detaillierten Teilnahmebedingungen wird erwähnt, dass das Gerät einen Wert von etwa 749 US-Dollar hat, was in etwa 700 Euro entsprechen und der mutmaßliche Verkaufspreis zu sein scheint.

Asus Zenfone 10 im Vergleich zum Zenfone 9 und Galaxy S23

Zum Vergleich: Das Zenfone 9 (Test) kostete 799 US-Dollar (799 Euro) für das Basismodell mit 8/128 GB. Sollte sich die Vermutung bestätigen, dass das Zenfone 10 um 50 US-Dollar/Euro günstiger sein wird als sein Vorgänger und gleichzeitig wichtige Konkurrenten wie das Samsung Galaxy S23 (Test) unterbieten wird? Es ist jedoch nicht bekannt, wie groß der Arbeits- und Programmspeicher bei dieser Variante sein wird.

Einem früheren Leak zufolge wird das Asus Zenfone 10 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz ausgestattet sein. Außerdem soll das Device mit einem 6,3-Zoll-OLED-Bildschirm anstelle des 5,9-Zoll-Bildschirms des Zenfone 9 leicht vom kompakten Formfaktor abweichen. Zudem soll die Hauptkamera von 50 MP auf 200 MP aufgestockt werden, während das Dual-Kamera-System beibehalten werden soll.

Das Asus Zenfone 9 ist eines der besten kompakten Android-Smartphones, das Ihr derzeit kaufen könnt. / © NextPit

Asus hat bereits das Zenfone 9 mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit ausgestattet und das Zenfone 10 könnte darauf aufbauen. Es wurde gemunkelt, dass das Zenfone 10 mit einem 5.000 mAh starken Akku ausgestattet sein wird, der 14 Prozent größer ist als der des letztjährigen Zenfone 9. Was die Ladegeschwindigkeit angeht, ist unklar, ob sich die 30 Watt Leistung verbessern wird.

Folgt man dem Zeitplan von Asus, könnte das Zenfone 10 bereits im Juli auf den Markt kommen, während die weltweite Verfügbarkeit, erst im August beginnen könnte. Außerdem wird erwartet, dass das Zenfone 10 mit Android 13 läuft. Bislang ist jedoch unklar, ob Asus sein 2023-Flaggschiff mit einer identischen Softwarepolitik wie Samsung oder OnePlus ausstatten wird.

