Schnell handeln: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Freut Ihr Euch schon auf Euer Wochenende? Vielleicht ist es an der Zeit, dass Ihr Euer Smartphone (Vergleich) mit einer weiteren Auswahl an kostenlosen Apps für Android und iOS auf nextpit schmückt. Seht Euch unsere Liste der Angebote für diese Apps und Spiele an, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber nur für eine begrenzte Zeit erhältlich sind, bis die jeweiligen Entwickler beschließen, sie wieder kostenpflichtig zu machen.