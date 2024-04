Die Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Mahjong, Gehirntraining & mehr!

Diese Woche haben wir für Euch einen nachhaltigen Smartphone-Browser, eine Mahjong-Variante mit einem besonderen Spin, ein Wimmelbild-Spiel zum Wohlfühlen und einen süßen Brownie als Helden in seinem eigenen Action-Adventure-Spiel.

Wie so oft beinhalten einige Apps In-App-Käufe oder Werbung. Wir probieren allerdings alle Apps händisch aus, um sicherzustellen, dass alles im fairen Rahmen bleibt und Ihr nicht in unerwartete Kostenfallen geratet. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, Apps zu finden, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und die Euch einen Mehrwert bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach App-Schnäppchen seid, dann schaut unbedingt auch mal in unsere kostenlosen Apps der Woche rein! Hier findet Ihr zweimal wöchentlich eine Sammlung von Apps, die normalerweise Geld kosten, im Rahmen einer Aktion aber derzeit kostenlos sind. Kommen wir aber zur Sache und sehen uns an, welche Handyspiele und Apps es diese Woche in die Auswahl der Top-5-Apps geschafft haben!

Ecosia (Android & iOS)

Bei den Smartphone-Browsern hat Chrome einen Marktanteil von 65 Prozent – gefolgt von Safari mit knapp 25 Prozent. Und dann kommt erst einmal ganz ganz lange nichts. Dabei gibt es eine ganze Reihe von interessanten Alternativen, wie Ecosia beispielsweise, der es noch nicht einmal in die Top 21 des zuvor verlinkten Statista-Berichtes geschafft hat.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Bei Ecosia dreht sich alles um Nachhaltigkeit. 100 % der Einnahmen gehen in Projekte, die sich ums Aufforsten und den Klimaschutz drehen, verspricht der Entwickler. So wurden bereits 200 Millionen Bäume in über 30 Ländern gepflanzt. Im Browser gibt es dazu sogar einen Link auf den Finanzbericht von Ecosia, der erklärt, wie die Einnahmen in den Umweltschutz fließen.

Der Browser Ecosia sieht schick aus und bietet alle Features, die man von einem modernen Smartphone-Browser erwartet. / © nextpit

Ladet Ecosia aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Natürlich hat der auf Mozilla Firefox basierte Browser auch die üblichen Komfort-Features, darunter einen Ad-Blocker, einen Dunkel- sowie Incognito-Modus und – wie könnte es 2024 anders sein – einen integrierten KI-Assistenten. Apropos Incognito: Während der Anbieter seine Einnahmen überwiegend durch Werbung generiert, verspricht Ecosia, keine Nutzerprofile anzulegen und keine Daten an Werbetreibende zu verkaufen.

Vita Mahjong (Android & iOS)

Casi ist sowohl Redaktions- als auch Gesichtsältester bei nextpit. Vielleicht ist er deshalb über diese Mahjongg-Variante gestolpert, die sich explizit an Senioren wendet. Mahjongg ist eines der ältesten Casual-Games der Welt, sodass wir Euch die Regeln vermutlich nicht erklären müssen. Ihr spielt Euch bei dem mit 4,9 Sternen bewerteten Game entweder durch die Level oder löst jeden Tag eine neue Daily Challenge.

Interessant ist dabei eben der Fokus auf ältere Menschen, der sich im Spiel durch besonders große Kacheln, gut erkennbare Schrift und Levels bemerkbar macht. Ihr habt zwar die Möglichkeit, Euch für verschiedene Spieldesigns und Hintergründe zu entscheiden, aber das voreingestellte Set ist das klassische und daher besonders gut ablesbare.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (7,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Wie auch bei manch anderem Mahjongg-Game wird automatisch ins Spiel gezoomt, wenn nur noch wenige Steine übrig sind. / © nextpit

Ladet Vita Mahjong aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr müsst Euch also nicht mit fancy Designs oder Spielmodi auseinandersetzen, könnt direkt ohne Konto und kostenlos loslegen. Alle zwei, drei Spiele erscheint Werbung, die Ihr nach wenigen Sekunden wegklicken könnt. Wer will, kann gegen Geld aber auch die Werbung für immer loswerden.

Untermalt wird das noch mit chilliger Musik, sodass Senioren, aber auch Leute, die wie Casi einfach augentechnisch in der Maulwurf-Abteilung unterwegs sind, herrlich bei ein paar Mahjongg-Levels entspannen.

krispee Street (Android & iOS)

Um es mit den Worten des Apple App Store zu sagen, ist krispee Street ein "Wimmelbildspiel zum Wohlfühlen". Nun gut, persönlich bin ich auch nicht schlauer draus geworden. Zumindest das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr müsst schräge Comicfiguren finden. Klingt nach einem Spiel für Kleinkinder, um das endlose Geschrei zu stoppen, oder? Glaubt mir, meine Verzweiflung ist so rapide gestiegen, dass mir selbst nach schreien war.

Verdammt nochmal! Wo sind denn die Figuren, seht Ihr die Übeltäter? / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Netflix-Abo

Ihr erspielt Euch Sticker und Karten mit Figuren, die Euch höchstwahrscheinlich im Laufe der Zeit, wie mich zur Weißglut bringen werden. Versteht mich nicht falsch, krispee Street ist ein witziges Netflix-Game, welches erstaunlich fesselnd ist. Die täglichen Aufgaben bieten Euch noch mehr Möglichkeiten, um zu verzweifeln. Bis Ihr zu den schwierigen Leveln kommt, habt Ihr erste Einsteiger-Aufgaben, in denen Euch sogar noch Pfeile anzeigen, wo sich gesuchte Comicfiguren verstecken.

Ladet krispee Street aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Impulse (Android & iOS)

Ihr fühlt Euch nach dem langen Winter nicht nur körperlich, sondern auch geistig etwas eingerostet? Dann bringt Impulse – Brain Training Games Eure grauen Zellen wieder auf Vordermann. In der App gibt es einen bunten Strauß an Mini-Spielen, mit denen Ihr Euer logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Erinnerungsvermögen oder Eure Konzentrationsfähigkeit trainiert.

In den Mini-Spielen müsst Ihr Euch beispielsweise die Position von Geistern merken und anschließend wieder reproduzieren. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja (32,99 € / Jahr) / Konto erforderlich: Nein

Das klappt mit den typischen Gedächtnistrainingsspielen, die deutlich über "Person. Woman. Man. Camera. TV." hinausgehen. So müsst Ihr Euch die Positionen von Gespenstern auf einem Raster merken, Zahlen auf Zeit in aufsteigender Reihenfolge abklicken oder Bilderpaare identifizieren und Süßigkeiten sortieren.

Auch im Bereich Achtsamkeit hat die App ein paar Mini-Spiele zu bieten, die Euch beispielsweise dabei helfen sollen, zu entspannen oder Ängste zu überwinden. Und es gibt auch einen Persönlichkeitstest, der Euch einem von zwölf Archetypen zuordnet.

Impulse bietet zahlreiche Tests und Spiele in vielen verschiedenen Kategorien. / © nextpit

Ladet Impulse aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr könnt Impulse – Brain Training Games drei Tage lang komplett kostenlos ausprobieren. Die kostenpflichtige Vollversion kostet Euch 31,99 Euro im Jahr beziehungsweise umgerechnet 0,62 Euro pro Woche.

The Legend of Jaffa Brownie (Android)

Wenn Ihr an Action-Adventure-Spiele denkt, welches Game kommt Euch da zuerst in den Sinn? The Legend of Zelda? Assassin's Creed? Dann überlegt noch einmal, denn mit The Legend of Jaffa Brownie betritt ein neuer Kontrahent das Feld. Ihr findet Euch in der bunten Welt des kleinen Brownies wieder und müsst versuchen, das Herz der Fabrik zu finden, um den Sinn Eures Daseins zu erfahren.

Anfangs erfahrt Ihr die Geschichte durch ein Cinematic und werdet anschließend in die Fabrik geworfen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Die Steuerung ist hier denkbar einfach. Mit dem linken Finger bewegt Ihr den süßen Helden und auf der rechten Seite könnt Ihr entweder springen oder Eure Gegner mit dem Schwert bekämpfen. Auf Eurem Abenteuer gibt es immer wieder Quests zu erledigen, durch die Ihr zusätzliche Münzen verdienen könnt, die Ihr dann wiederum in neue kosmetische Ausrüstungsgegenstände stecken könnt.

Besiegt Ihr Eure Gegner, könnt Ihr die hartverdienten Münzen im Shop gegen kosmetische Gegenstände eintauschen. / © nextpit

Ladet The Legend of Jaffa Brownie aus dem Google Play Store herunter.

Seid Ihr Fans von 3D-Plattformern oder mögt Action Adventures, solltet Ihr Euch das Game als unbedingt einmal anschauen. Im Deutschen Google Play Store hat das Spiel allerdings den Namen Legenda o Jaffinom Brauniju, was aufgrund der Neuheit des Spiels und der fehlenden Übersetzung zu erklären ist. Derzeit gibt es lediglich eine Englische und Russische Sprachausgabe. Im Apple App Store ist das Spiel bisher nicht gelistet.

Habt Ihr diese Woche eine spannende, neue App für Euch entdeckt – und falls ja, welche? Oder habt Ihr möglicherweise noch einen tollen Geheimtipp für die nextpit-Community? So oder so: Ab damit in die Kommentare!