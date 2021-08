Casa Casi 19: China – die verbotene Podcast-Folge!

Aber was ist, wenn man sich für einen reflektierten und informierten Menschen hält und einen eine seriöse Dokumentation dennoch ziemlich ratlos zurücklässt? So erging es Fabi, der sich nämlich folgende Doku reingezogen hat, die ursprünglich von Arte gesendet wurde – also nun eher nicht gerade der Sender, der der Verbreitung von Verschwörungstheorien verdächtig wäre.

Okay, nochmal zwei, drei Gänge runterschalten. Ganz so schlimm ist es nicht, denn nach wie vor wollen wir mit diesen ganzen Verschwörungsmythen nichts am Hut haben. Wir sträuben uns also dagegen, wenn uns jemand erzählt, dass da irgendjemand ist, der die ganze Welt beherrschen möchte und im Geheimen bereits seine Fühler nach uns ausgestreckt hat.

Wie gesagt: Das Bild von China, welches in dem Video skizziert wird, hat Fabi stark beunruhigt. Diese Unruhe legte sich übrigens auch nicht, als er feststellen musste, dass die Doku kurzerhand aus der Arte-Mediathek entfernt wurde. Eine andere Xi-Jinping-Doku der gleichen Regisseurin ist noch da, "Die neue Welt des Xi Jinping" aber eben nicht mehr. Kommt, Ihr müsst zugeben, dass das schon ordentlich Futter ist für jeden, der gerne Mysteriöses wittert, oder?

Nabel der Welt statt Reich der Mitte

Wenn Chinesen vom "Reich der Mitte" sprechen, meinen sie eigentlich "Nabel der Welt". Das ist das Selbstverständlich Chinas, so blickt man auf die Welt. Und mit diesem Selbstverständnis bauen sie gerade auch an einer Weltordnung, die China in die Mitte rückt. Bereits 2017 verkündete Xi Jinping eine "neue Ära", in der die Volksrepublik sich "Tag für Tag der Mitte der Weltbühne nähere".

Möchte China nun aber tatsächlich politisch die Rolle einnehmen, die die USA viele Jahre innehatte als mächtigstes Land der Welt, welches in allen Bereichen den Ton angibt? Oder reicht es dem Land, wenn es einfach nur als eine Weltmacht neben anderen akzeptiert wird? Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, aber die Töne, die Jinping anschlägt, lassen nicht viel Gutes erahnen.

Wir sprachen in der Podcast-Folge auch über Geopolitik und darüber, was in Hongkong passieren wird – oder was möglicherweise Taiwan droht. Der Ton der Chinesen wird schärfer und Taiwan wird da einfach nur als abtrünnige Region wahrgenommen, die logischerweise wieder unters unumstrittene Dach Chinas gehört.

Und ja, das macht mir auch Sorgen – gerade, weil Taiwan ein so wundervolles Land ist, welches mir sehr ans Herz gewachsen ist bei meinen Reisen. China möchte sich aber nicht nur nehmen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht – sie wollen auch die Fühler gen Westen ausstrecken und auch in Europa, oder auch Afrika an Gewicht gewinnen.

Schöne, neue, chinesische Tech-Welt

China ist mittlerweile auch eine Tech-Supermacht, die den Weltraum ebenso erobert wie den Auto- oder Smartphone-Markt. Letzteres bekommt Ihr hier bei NextPit ja deutlich mit. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht über chinesische Geräte gesprochen hätten. Xiaomi ist da vielleicht das bekannteste Beispiel derzeit, die Xiaomi-Smartphones sind längst auch in Europa eine Macht.

Darüber hinaus gibt es aber noch so viele Unternehmen mehr, die eine große Rolle spielen. Oppo, Vivo, OnePlus, nicht zu vergessen Huawei – gleichzeitig werden andere Unternehmen als Smartphone-Hersteller kaum noch oder gar nicht mehr wahrgenommen. Teils sind sie auch bereits in der Versenkung verschwunden: BlackBerry ist Geschichte, LG hat seine Handy-Sparte aufgegeben, HTC, Sony und Nokia verkaufen global betrachtet Smartphones nur noch in homöopathischen Dosen.

Schaut man auf wirklich überragende Geräte wie das Xiaomi Mi 11, können wir doch nur anerkennend den Hut ziehen, angesichts dessen, was Unternehmen wie Xiaomi da in Sachen Design und Technik auffahren.

Daran möchten auch weder Fabi noch ich rütteln, aber es gibt da eben so manches Mal auch noch ein ungutes Gefühl, wenn wir darüber nachdenken, wie eng all diese Konzerne mit dem Land China, mit der Regierung verbandelt sind. Klar, natürlich weist Huawei jeden Verdacht von sich, der chinesischen Regierung näher zu stehen, als es uns lieb wäre. Aber wäre es nicht tatsächlich klüger, Huawei lieber nicht in den Netzwerkausbau einzubeziehen?

Es ist angerichtet: Casa Casi, Folge 19

Ganz ehrlich: Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir das thematisch im Podcast alles nicht so ganz zu greifen bekommen haben. Logo – wir können nicht über Chinas Weg sowohl politisch, gesellschaftlich als auch technisch sprechen in einer knappen Stunde. Wir können nur an der Oberfläche kratzen und verschiedene Dinge kurz ansprechen: Da ist der "überragende Führer" Xi Jinping, der sich durch Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte bedroht fühlt. Der selbe Mann, der aber derzeit auch den seiner Meinung nach zu erfolgreichen Unternehmen wie Tencent auf die Finger klopft oder davon spricht, Vermögen von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben.

Egal, ob man sich auf den Weg zum Mond begibt, den Ton Richtung Taiwan verschärft oder Häfen in afrikanischen oder südeuropäischen Ländern kontrolliert: China lässt die Muskeln spielen und es fühlt sich so an, als wächst China tatsächlich langsam in eine mächtigere Rolle, der die USA derzeit nichts entgegensetzen kann, Europa sowieso schon mal nicht.

Ehrlich gesagt erwarte ich nicht, dass ich morgen aufwache und wir uns in einem chinesischen System wiederfinden, in dem ein mächtiger Mensch im Alleingang ein Land regieren kann und wir auch so ein absurdes Social-Scoring-System einführen. Aber jenseits von jeglicher Verschwörungs-Idee ist da irgendwo in mir doch ein mulmiges Gefühl. Ich hoffe, Euch ist klar, dass wir weder ein komplettes Land, sein Volk oder seine Unternehmen verunglimpfen wollen. Aber wie das Land geführt wird und welche Pläne China für seine Rolle in der Welt hat, wirkt eben mitunter bedrohlich.

Wie ich schon sagte: In einer einzigen Podcast-Folge bekommt man das weder umfassend geklärt, noch haben wir die Problematik komplett zu greifen bekommen. Es bleibt alles ein wenig diffus, weil wir auch nicht vieles haben, was man Schwarz auf Weiß belegen könnte. Vielleicht habt Ihr ja ein viel genaueres Bild als Fabi und ich und mehr zu bieten als unser gefährliches Halbwissen. Dann würde ich mich freuen, wenn Ihr Euer Wissen in den Kommentaren mit uns teilt. Erzählt uns, wie Ihr auf China blickt – egal, ob aus kulturellem und gesellschaftlichen, aus politischem oder technologischen Blickwinkel betrachtet.

Nachdem Fabi sich darüber wundert, wieso die China-kritische Doku bei Arte verschwunden ist und mit einer gehörigen Prise Selbstironie haben wir die heutige Folge einfach mal "Die verbotene Folge" genannt. Hört sie also am besten sofort, bevor sie wieder aus dem Netz verschwindet und nur noch hinter vorgehaltener Hand verbreitet werden kann. ;)

Wie jede Woche ende ich mit dem Appell: Wenn Ihr unseren Podcast mögt, dann teilt ihn bitte, bewertet ihn und erzählt Euren Leuten von uns – das hilft uns sehr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge!