Top 5 Apps der Woche: Wer diese Downloads nicht kennt, verpasst was!

Einmal in der Woche möchte ich allen NextPit-Leser:innen etwas Gutes tun! Denn jeden Sonntag stelle ich die besten 5 Apps aus einer Woche zusammen, damit Ihr Euch den Tag versüßen könnt. Dabei achte ich natürlich darauf, dass es keine Datenfallen sind oder die Apps voll von In-App-Käufen sind. Um schnell zum Punkt zu kommen, wie jede Woche mein Mantra:

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android / iOS-Apps von NextPit für die Kalenderwoche 33.

Smart Cursor

Smart Cursor ist eine App für Android, die Euch eine bessere oder barrierefreie Bedienung ins Handy bringt. Sie erinnert ein wenig an das von Google und Samsung in OneUI aufgegebene Prinzip des "reachabilty cursors".

Die Idee ist, dass Ihr mit einem Mauszeiger über die Oberfläche Eures Handys navigieren könnt, um die einhändige Nutzung Eures Handys zu erleichtern. Dabei könnt Ihr einen Bereich am unteren Rand des Bildschirms festlegen, von dem aus Ihr den Cursor bewegt und einen virtuellen Mausklick auslöst.

Ihr müsst also nicht Eure Finger ausstrecken oder etwa beide Hände benutzen, um den obersten Bereich des Bildschirms zu erreichen. Die Anwendung funktioniert recht gut, erfordert aber viele Zugriffsrechte und die Möglichkeit, andere Anwendungen zu überlagern, um richtig zu funktionieren. Meiner Meinung nach ist das für eine derart praktische App aber nicht zu übergriffig .

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und die Optionen zur Anpassung des Cursors und des Erkennungsbereichs für seine Aktivierung (er verschwindet nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität) sind präzise. Der einzige "Makel" ist, dass Smart Cursor seine nützlichste Funktion hinter einer Paywall blockiert. Die Funktion für kontextbezogene Aktionen, mit der Ihr Blättern oder mit der rechten Maustaste klicken könnt, ist der kostenpflichtigen Version vorbehalten.

Ich rate Euch, die 1,99 Euro zu zahlen, um alles freizuschalten. Oder Ihr verzichtet auf den Smart Cursor, da die kostenlose Version ohne diese Funktion echt weitaus weniger interessant ist.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, einmaliger Kauf von 1,99 €, um alles freizuschalten / Konto: nicht erforderlich

Smart Cursor ist für große Bildschirme konzipiert. Samsung bietet eine ähnliche Funktion, die sehr nützlich ist, vor allem bei seinem Galaxy Z Fold Geräten. / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung Smart Cursor aus dem Google Play Store herunterladen.

Noto

Ja, ich konnte nicht anders, als Euch noch eine weitere App für Notizen zu zeigen. Das Interessante an Noto ist meiner Meinung nach dessen Oberfläche. Mir gefällt die Idee, meine Notizen in verschiedenen Ordnern zu organisieren, die in einem optisch ansprechenden und zugänglichen Layout angezeigt werden.

Ansonsten gibt es die klassischen, aber unverzichtbaren Funktionen für jede Notizanwendung: automatisches Speichern, Archivieren, Teilen und Exportieren. Die Anwendung funktioniert offline, erfordert keine Berechtigungen oder gar ein Konto und ist frei von Werbung und In-App-Käufen.

Ich bedaure allerdings, dass Noto keinen Texteditor anbietet. Die Textverarbeitung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Benutzererfahrung bei dieser Art von Anwendungen. Ich möchte die Schriftart und das Layout ändern und meine Notizen erweitern können. Das ist schade, zumal es sich um eine Open-Source-Anwendung mit einer sehr übersichtlichen Oberfläche handelt. Eine passwortgeschützte Notizfunktion wäre auch schön.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

In Noto fehlt eine Textverarbeitungsfunktion / © NextPit

Ihr könnt die Noto-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen.

Characterize

Ich warne Euch gleich vor, diese Anwendung ist sehr, sehr nieschig. Konkret handelt es sich um einen Zufallsgenerator für Charakterbögen. Die Anwendung wurde für Rollenspieler und Schriftsteller und ermöglicht es Euch, einen Charakter von Grund auf zu erstellen. Dabei gebt Ihr ihnen eine Identität sowie physische und geistige Eigenschaften geben.

Die Daten, die Ihr eingeben könnt, sind recht simpel und gehen nicht zu sehr ins Detail. Aber ich persönlich sehe es als eine gute Basis, eine Struktur, auf der man seiner Phantasie freien Lauf lassen. Es ist wie eine helfende Hand, die Eure Schreibblockade zur Seite räumt.

In meiner Freizeit schreibe ich gerne und lasse meine Geschichten oft in Fantasy- oder SF-Welten spielen. Manchmal fällt es mir aber schwer, auch nur einen Namen für eine Figur zu finden. Wenn Ihr schreibt, wisst Ihr bestimmt, was ich meine. Manchmal verbringt man Stunden, Tage, Wochen mit der Recherche, um selbst das unbedeutendste Detail in der Welt glaubwürdiger und kohärenter zu machen.

Ich für meinen Teil beginne oft zu schreiben, ohne bestimmte Figuren zu benennen. Oder indem ich ihre Hintergrundgeschichte nachträglich ausschmücke, wenn mir eine Inspiration einfällt. Ich möchte also wirklich die Grenzen dieser Anwendung testen. Der Katalog an Zufallsgeneratoren von Characterize ist beeindruckend, und das Angebot ist vielfältig.

Ihr könnt verschiedene Genres / Register, verschiedene Regionen usw. auswählen. Es ist auch möglich, die Elemente eines Charakterbogens einzeln anzupassen (außer dem Namen), um den generierten Bogen anzupassen, ohne ihn komplett zu löschen. Rechnet allerdings mit knapp 20 Euro, um alle Generatoren freizuschalten, oder zwischen 0,99 und 5,99 Euro für jeden einzelnen.

Die Figur der Louna Bergeron wurde zu 100 % automatisch generiert, ohne dass ich etwas daran ändern musste. Jede Ähnlichkeit mit existierenden oder ehemaligen Personen ist rein zufällig.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja, 0,99 bis 19,99€ / Konto: nicht erforderlich

Sehr nützlich, wenn Ihnen vor einer Partie JDR die Inspiration ausgeht / © NextPit

Ihr könnt die Characterize-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Pluvia Wetter

Eine kostenlose Open-Source-Wetter-App ohne Werbung oder In-App-Käufe. Dafür aber mit einer sehr übersichtlichen Oberfläche. Die App unterstützt eine deutsche Sprachausgabe und bietet fast alle Funktionen einer modernen Wetter-App.

Die Wetterdaten stammen von der OpenWeather API und die Geolocation-Daten von der MapBox API. Die App bietet 24-Stunden- und 7-Tage-Vorhersagen und verfügt außerdem über eine praktische Radarfunktion. Das ist beispielsweise praktisch, wenn Ihr eine Reise plant, um Euch über das lokale Wetter (Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftdruck usw.) zu informieren.

Zu Pluvia Weather habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer dass ich mir ein Widget gewünscht hätte. Aber der Entwickler erklärte in einem seiner Reddit-Beiträge, dass er daran arbeite.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Pluvia Weather wird die Meteorologen unter Ihnen begeistern / © NextPit

Sie können die Pluvia Weather App aus dem Google Play Store herunterladen.

Unimime

In Unimime spielt Ihr einen Pantomimen, der auf einem Einrad über die Dächer von Paris fährt. Denn Pantomimen werden im kollektiven Gedächtnis gut und gerne mit der Stadt assoziiert. Auch der Soundtrack des Spiels erinnert mich mit seinen Akkordeon-Riffs an die Musik, die ein typischer Tourist stereotyp mit Frankreich verbindet.

Ziel des Spiels ist es aber, ein Gebiet von einem Ende zum anderen zu durchqueren, während man auf einem Einrad balanciert. Ihr müsst mit dem linken Daumen von links nach rechts streichen, um vor und zurück zu schwingen. Währenddessen wischt Ihr mit dem rechten Daumen von links nach rechts, um vor und zurück zu gehen.

Wenn Ihr die Trial-Spiele auf der Konsole oder auf dem PC gespielt habt, werdet Ihr das Prinzip bereits kennen. Grafisch wirkt das Spiel wie eine schöne Bleistiftzeichnung. Allerdings enthält es Werbung und eine Menge In-App-Käufe. Es kostet 0,99 Euro (einmaliger Kauf), um die Werbung loszuwerden, und bis zu 6,99 Euro, um neue Charaktere freizuschalten.