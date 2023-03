Casa Casi 94: Die wichtigste Woche für künstliche Intelligenz

Fabi und Casi wühlen sich weiter ins Thema Künstliche Intelligenz rein. In der letzten Woche passierte da unfassbar viel – und das musste natürlich in der neuesten Episode der Casa Casi aufgearbeitet werden.

Ich hab es eben schon drüben bei Substack angedeutet: Das Themenfeld KI ist so sagenhaft wichtig, dass wir auch im Podcast sicher noch häufiger drüber sprechen müssen. Die Technologien in diesem Bereich haben einen Impact auf nahezu jedes Tech-Gadget, jede Tech-Sparte und jeden Bereich unseres Lebens.

Deswegen haben wir auch unser KI-Thema splitten müssen und spontan beschlossen, dass wir all das, was wir in der heutigen Folge nicht mehr unterbringen konnten, am nächsten Wochenende besprechen. Bedeutet für euch, dass ihr nächsten Samstag noch einmal lauschen könnt, wie wir uns über künstliche Intelligenz austauschen.

Der Schwerpunkt dieser Woche lag auf der schieren Menge an wichtigen Launches in diesem Sektor. Selbstverständlich haben wir uns aber auch schon mal mit GPT-4 auseinandergesetzt und Euch ins Bild gesetzt, was sich gegenüber der Version 3.5 getan hat. Ihr erfahrt das alles, wenn Ihr in die heutige Folge reinhört. Viel Spaß dabei!

Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, wie Ihr über diesen Themenkomplex denkt. Nervt es Euch, dass überall medial derzeit von KI die Rede ist? Oder seid Ihr da ebenso wissbegierig, wie wir es sind?

Casa Casi 94: Show Notes

