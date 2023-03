Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Xiaomi 13 Pro: Wer holt die Android-Krone?

Ihr könnt Euch meinen ausführlichen Test des Samsung Galaxy S23 Ultra und meinen Test des Xiaomi 13 Pro anschauen, um mehr über die beiden Smartphones zu erfahren. Ihr könnt Euch auch unseren Vergleich aller wichtigen Samsung vs. Xiaomi Smartphones ansehen, um Euch einen Überblick über die Hersteller zu verschaffen. In diesem Artikel werde ich Euch meine Meinung in Sachen Design, Fotoqualität, SoC-Leistung, Akkulaufzeit und Software des Galaxy S23 Ultra und des Xiaomi 13 Pro mitteilen.

Samsungs Flaggschiff Xiaomis Flaggschiff Produkt Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Pro Abbildung Preis ab 1419 € ab 1299,90 € Bildschirm AMOLED mit 6,8". OLED-Display mit 6,73". QHD+ 1440 × 3088 Pixel QHD+ 1440 × 3200 Pixel 120 Hz LTPO Bildwiederholrate. SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB LPDDR5X RAM. Speicher 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 Speicher erweiterbar – OS One UI 5.1 basierend auf Android 13 / 4 Android Update + 5 Jahre Sicherheits-Update MIUI 14 basierend auf Android 13 / 3 Android MAJ + 5 Jahre Sicherheits-MAJ. Fotomodul Hauptobjektiv: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelobjektiv: 12 MP, Blende f/2.2, FOV 120°.

Teleobjektiv 1: 10 MP, Blende f/4.9, 10fach-Zoom, OIS

Teleobjektiv 2: 10 MP, Blende f/2.4, 3-fach-Zoom, OIS





Hauptobjektiv: 50,3 MP, Blende f/1.9, OIS

Ultraweitwinkel: 50 MP, Blende f/2.2, FOV 115°.

Teleobjektiv: 50 MP, Blende f/2.0, 3,2facher Zoom



Selfie-Objektiv 12 MP, Blende f/2.2 32 MP, Blende f/2.0 Video 8K bei 24/30 FPS 8K bei 24 FPS Akku 5000 mAh

Aufladen per Kabel 45 W

Kabelloses Aufladen 15 W

Umgekehrte kabellose Aufladung 4,5 W

Ladegerät nicht enthalten







4820 mAh

Aufladen per Kabel 120 W

Kabelloses Aufladen 50 W

Umgekehrte kabellose Aufladung 10 W

Ladegerät enthalten







Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 Farben Schwarz, Cremeweiß, Grün, Lavendel Keramikweiß, Keramikschwarz Abmessungen und Gewicht 163,4 × 78,1 × 8,9 mm, 234 g 162,9 × 74,6 × 8,4 mm, 210 g Angebote Preis prüfen Preis prüfen

Inhaltsverzeichnis:

Ich finde das Design des Galaxy S23 Ultra edler als das des Xiaomi 13 Pro. / © NextPit.

Design und Display

Sowohl das Galaxy S23 Ultra als auch das Xiaomi 13 Pro sind sehr hochwertig verarbeitet. Sie haben beide einen Aluminiumrahmen und sind nach IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert.

Das Galaxy S23 Ultra wird durch Gorilla Glass Victus 2 von Corning geschützt, während das Xiaomi 13 Pro nur auf Gorilla Glass Victus vertraut. Das Xiaomi 13 Pro ist etwas kompakter als das Galaxy S23 Ultra und mit einem Gewicht von 210 g gegenüber 234 g auch ein wenig leichter.

Aber ich finde den Look des Xiaomi 13 Pro etwas veraltet. Das Galaxy S23 Ultra hat einen industrielleren, minimalistischeren und monolithischeren Look, der mir besser gefällt. Ich mag auch die Seite des S23 Ultra mit seinen geraden Kanten oben und unten und den rechtwinkligen Ecken im Gegensatz zu den abgerundeten Ecken des Xiaomi 13 Pro.

Die eckigen Ecken des Galaxy S23 Ultra sind schöner als die abgerundeten des Xiaomi 13 Pro. / © NextPit.

Auch der im Samsung-Flaggschiff integrierte S Pen ist ein Highlight, das Xiaomi aktuell nicht kontern kann. Samsung bietet auch mehr Farben an, während Xiaomi sich auf zwei Varianten beschränkt, schwarz und weiß, mit einer Glossy-Rückseite, von der ich kein Fan bin.



Andererseits finde ich das Display des Xiaomi 13 Pro interessanter als beim S23 Ultra. Das OLED-Panel ist viel heller. Wir erreichen 1900 Nits in der Spitze und 1200 Nits normal. Beim Galaxy S23 Ultra sind es "nur" 1750 / 1200 Nits.





Der Bildschirm des Xiaomi 13 Pro ist heller als der des Galaxy S23 Ultra. / © NextPit.

Beide Modelle haben eine adaptive 120-Hz-Bildwiederholrate mittels LTPO-Technologie. Ich finde die Farben bei Xiaomi standardmäßig kräftiger und auch die Farbeinstellungen sind bei Xiaomi umfangreicher.

Das Fotomodul des Xiaomi 13 Pro hebt sich im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra ziemlich stark ab. / © NextPit.

Leistung

Beide Smartphones nutzen den gleichen Snapdragon 8 Gen 2, wobei der des Galaxy S23 Ultra leicht übertaktet ist. Aber in den Benchmarks macht sich das nicht bemerkbar. Im Gegenteil: Das Xiaomi 13 Pro liefert eine bessere Rohleistung als das S23 Ultra.

Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark Zu leistungsstark 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 13.232

Schlechtester Loop: 10.402

Bester Loop: 12.278

Schlechtester Loop: 7.386

Geekbench 6 Single: 1403

Multi: 5106

Single: 1170

Multi: 4813



Die Leistung von Xiaomi ist auch viel stabiler. Warum ziehe ich trotzdem das Galaxy S23 Ultra vor? Wegen der Temperaturkontrolle.

Die Leistung des Xiaomi 13 Pro ist stabiler als die des Galaxy S23 Ultra. / © NextPit

Xiaomi verwendet fast keine Temperaturregelung. Samsung wendet sie sehr früh an, stabilisiert sie aber genauso schnell wieder. Keine Drosselung ist gut für die Leistung. Aber es ist nicht gut für den Akku und die Haltbarkeit des Smartphones.

Bei Xiaomi kann man das völlige Fehlen von Thermal Bridging sehen. / © NextPit.

Fotoqualität

Das Galaxy S23 Ultra verfügt über vier Fotolinsen auf der Rückseite, während das Xiaomi 13 Pro drei bietet. Das Galaxy S23 Ultra hat ein zusätzliches Teleobjektiv im Vergleich zu seinem Xiaomi-Konkurrenten.

Das Galaxy S23 Ultra besitzt ein zusätzliches Teleobjektiv. / © NextPit

Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Hauptkamera 50,3 MP | Blende f/1.9 | OIS 200 MP | Blende f/1.7 | OIS Telekamera 50 MP | Blende f/2.0 | 3,2facher Zoom 10 MP | Blende f/4.9 | 10-facher Zoom

10 MP | Blende f/2.3 | 3-facher Zoom

Ultraweitwinkel-Kamera 50 MP | Blende f/2.2 | 115° FOV 12 MP | Blende f/2.2 | FOV 120°. Selfie-Kamera 32 MP | Blende f/2.0 12 MP | Blende f/2.2

Mir persönlich hat die Leistung des 1-Zoll-Hauptobjektivs des Xiaomi 13 Pro am Tag am besten gefallen. Das Galaxy S23 Ultra hat manchmal ein paar Probleme mit dem Dynamikbereich und ich bevorzuge den Detailgrad der Xiaomi-Renderings.

Aber bei allem anderen gewinnt Samsung meiner Meinung nach haushoch. Die beiden Telekameras (3-fach und 10-fach) sind beim Zoom klar überlegen. Bei Xiaomi spürt man einen deutlichen Verlust an Details, sobald die native 3,2-fache Vergrößerung überschritten wird.

Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit 3,2x-Zoom © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (5x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (10x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (5x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (10x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (5x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (10x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (70x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Telekamera (3,2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (Portraitmodus) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Selfie-Kamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Selfie-Kamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Ultraweitwinkel © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera (2x Zoom) © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit Xiaomi 13 Pro: Testfoto mit Hauptkamera © NextPit

Das Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 12 MP hat eine geringere Auflösung als die 50 MP bei Xiaomi, aber das FOV ist viel größer (120° gegenüber 115°). Keine Sorgen müsst Ihr Euch bezüglich Farbinkonsistenzen im Vergleich zur Weitwinkelwiedergabe machen, sowohl bei Samsung als auch bei Xiaomi. Aber siehe da, man sieht mehr im Bild auf dem S23 Ultra als auf dem Xiaomi 13 Pro.

Und auch bei Nacht kommt Samsung besser weg, finde ich. Die Fotos sind weniger verrauscht, vor allem mit dem automatischen Nachtmodus des Szenenoptimierers. Insgesamt hat das Galaxy S23 Ultra das vielseitigste, umfangreichste und damit nützlichste Kameramodul.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 10x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 30x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 100x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 10x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 30x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 100x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 10x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 10x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 30x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 100x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus aus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Ultraweitwinkel (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Nachtmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Portraitmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Portraitmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Hauptkamera (Portraitmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – 3x Zoom (Portraitmodus) © NextPit Samsung Galaxy S23 Ultra – Selfie-Kamera © NextPit

Bei den Videos können beide Smartphones bis zu 8K mit 24 FPS aufnehmen (Samsung kann auf 30 FPS hochschalten). Auch hier finde ich, dass Samsung es besser macht als Xiaomi. Die Stabilisierung ist beim Galaxy S23 Ultra etwas effektiver. Und die Selfie-Kamera kann auch in 4K filmen, was die des Xiaomi 13 Pro nicht kann.

Die Hauptlinse des Xiaomi 13 Pro ist effektiver als die 200 MP-Linse des S23 Ultra. / © NextPit.

Nun gut, Android-Overlays sind Geschmackssache. One UI 5 und MIUI 14 sind auf Android 13 basierende Oberflächen, die ziemlich vollgestopft sind. Wir sind weit entfernt von Stock-Android durch die vielen Anpassungsoptionen.

One UI 5.1 läuft auf dem Galaxy S23 Ultra völlig flüssig, vor allem bei Animationen. / © NextPit

Persönlich bevorzuge ich One UI von Samsung, weil Samsung sich bemüht, die Neuerungen von Android so schnell wie möglich zu implementieren. Dynamische Themen und themenbezogene Icons sind vorhanden, während Ihr immer noch auf die Themen-App von MIUI zurückgreifen müsst, die diese Optionen nicht bietet.

Die Farbpalette ermöglicht es, das One UI-Thema mit den Farben deines Hintergrunds zu synchronisieren, und das sieht sehr schön aus. / © NextPit

Und Xiaomi hat immer noch viel zu viel Bloatware. MIUI 14 ist übrigens ein viel inkrementelleres Update als One UI 5 mit weniger neuen Funktionen. Das Problem ist, dass viele Funktionen von MIUI 14 exklusiv für den chinesischen Markt geblieben sind. Ich denke da zum Beispiel an die riesigen Icons.

Optisch bringt MIUI 14 keine großen Veränderungen mit sich. / © NextPit.

In Sachen Updates schlägt Samsung Xiaomi mit vier Android-Versionen und fünf Jahren an Sicherheitsupdates. Xiaomi hat nur eine sehr inoffizielle Update-Politik mit drei Android-Versionen und fünf Jahren an Sicherheitspatches. Man muss jedoch anerkennen, dass der chinesische Hersteller in letzter Zeit viel Aufwand betrieben hat, um mehr Updates anzubieten.

Akkulaufzeit und Aufladen

Das Galaxy S23 Ultra hat einen größeren Akku mit 5000 mAh gegenüber 4820 mAh beim Xiaom 13 Pro.



Im konkreten Gebrauch hielt ich mit dem S23 Ultra gelassener durch als mit dem Xiaomi 13. Bei einer durchschnittlichen Bildschirmzeit von fünf Stunden und normaler Nutzung kann man bei Samsung zwei Tage ohne Aufladen auskommen. Bei Xiaomi ist es etwas weniger gut.





Im Benchmark liegen beide Smartphones gleichauf. / © NextPit.

Aber was das Aufladen angeht, gibt es keine Diskussion. Xiaomi zerschmettert Samsung beim Schnellladen. 120 Watt kabelgebunden und 50 Watt kabellos für das Xiaomi 13 im Vergleich zu den ärmlichen 45 Watt kabelgebunden und 15 Watt kabellos für das Galaxy S23 Ultra.

Bei Xiaomi brauchte ich weniger als 20 Minuten, um von 0 auf 100 Prozent zu kommen. Bei Samsung brauchte ich fast eine Stunde. Und nach 20 Minuten Aufladen hatte ich bei Samsung gerade mal 50 Prozent.

Preis und Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S23 Ultra und das Xiaomi 13 Pro sind unvernünftig teuer. Das Galaxy S23 Ultra beginnt in Deutschland bei 1.399 Euro und das Xiaomi 13 Pro bei 1.299,90 Euro.

Xiaomi bietet nur eine Konfiguration mit 12/256 GB an, während Samsung bis zu 1 TB ermöglicht (mit 12 GB RAM für jede Version).

Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 1299,90 € 1.419 € 512 GB - 1.579 € 1 TB - 1.819 €

Xiaomi hat die Preise eindeutig weniger überzogen als Samsung. Aber wir warten immer noch auf das Xiaomi 13 Ultra in Europa. Angesichts der Preise des Xiaomi 13 Pro wird der Hersteller mit seinem Ultra-Modell höchstwahrscheinlich mit Samsungs Preisen gleichziehen.

In beiden Fällen finde ich, dass die Hersteller ihre Preise völlig aus der Luft gegriffen haben. Ich finde es unverschämt, ein Smartphone so teuer zu verkaufen, vor allem in unserem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld.

Zur Erinnerung: Im letzten Jahr wurde das Xiaomi 12 Pro nur in der 12/256 GB-Version verkauft, die für 1.099 Euro verkauft wurde. Xiaomi hat also die Preise um 200 Euro deutlich angehoben.

Was Samsung angeht, so sind die Basisversionen des Galaxy S23 (128 GB) und Galaxy S23+ (256 GB) 100 Euro teurer als die entsprechenden Versionen des Galaxy S22 und Galaxy S22+. Die Basisversion des Galaxy S23 Ultra (256 GB) ist hingegen 60 Euro teurer als die Basisversion des Galaxy S22 Ultra im letzten Jahr.

Fazit

Das Galaxy S23 Ultra hat eine Fotolinse mehr als das Xiaomi 13 Pro. / © NextPit.

Welches Smartphone solltet Ihr Euch also kaufen, wenn Ihr zu den zehn Prozent des Volkes gehört, deren Einkommen es erlaubt, einen Mindestlohn für ein Handy auszugeben?

Meiner Meinung nach ist das Galaxy S23 Ultra die beste Wahl. Es hat in fast jeder Hinsicht alles richtig gemacht, nur die Schnellladefunktion ist völlig veraltet. Wenn Euer Kaufkriterium die Fotografie ist oder die Akkulaufzeit – lautet die Antwort ebenfalls Samsung!

Lest meinen Meinungsartikel, um zu verstehen, warum das Galaxy S23 Ultra DAS beste Smartphone des Jahres 2023 ist.

Aber dieses Jahr ist Xiaomi wirklich sehr, sehr, sehr nah dran, Samsung in Sachen Qualität zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Die 1-Zoll-Hauptkamera ist hervorragend, das Aufladen blitzschnell, die Rohleistung besser als bei Samsung und das Display nahezu makellos.

Wenn das Xiaomi 13 Pro einen integrierten Stylus wie den S Pen hätte, oder wenn Xiaomi eine Xiaomi-Note-13-Pro-Version herausbringen würde, wäre dieser Vergleich auch viel schwieriger.

Welches Smartphone ist Eurer Meinung nach das beste im Android Lager? Das Samsung Galaxy S23 Ultra oder das Xiaomi 13 Pro? Oder habt Ihr gar einen ganz anderen Favoriten?