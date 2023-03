Nur kurz kostenlos! Schnappt Euch flott diese Apps für Android & iOS

Wie immer gilt auch heute wieder, dass diese Angebote ruckzuck wieder verschwunden sein können und die Software-Schmieden wieder ein Preisschild an die jeweilige App kleben. Seid also lieber schnell mit der Herunterladerei. Aber auch nicht zu schnell, denn Ihr solltet Euch vorher im jeweiligen App-Store schon durchlesen, was Ihr Euch da aufs Gerät holt. Im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche haben wir die Apps hier nämlich nicht getestet. Checkt also selbst die Ratings und Rezis, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Werft auch einen Blick auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Kleiner Tipp: Manchmal findet man eine App spannend, auch wenn sie gerade nicht benötigt wird. Installiert sie Euch trotzdem, immerhin ist sie gerade gratis – in drei Tagen werden dafür vielleicht schon wieder vier oder fünf Euro fällig. Ihr könnt sie zwischendurch problemlos vom Gerät werfefn und jederzeit wieder kostenlos neu installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Pro MP3 Player QAMP ( 1,19 € ): Ein weiterer generischer MP3-Player, den Ihr mindestens mal auschecken solltet.

Ein weiterer generischer MP3-Player, den Ihr mindestens mal auschecken solltet. Onsite Checklist ( 4,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr verschiedene Punkte abhaken, um Audits vor Ort durchzuführen.

Mit dieser App könnt Ihr verschiedene Punkte abhaken, um Audits vor Ort durchzuführen. 150X Duplicate Remover Pro ( 0,49 € ) : Ihr wollt Platz auf Eurem Smartphone schaffen, indem Ihr unnötige Duplikate runterwerft? Mit dieser App macht Ihr genau das.

: Ihr wollt Platz auf Eurem Smartphone schaffen, indem Ihr unnötige Duplikate runterwerft? Mit dieser App macht Ihr genau das. SkanApp ( 19,99 € ): Eine freihändig nutzbare Scan-App, die das Leben vereinfacht, wenn Ihr Dokumente scannen müsst. Setzt allerdings einen Skanstick voraus.

Android-Spiele

The Enchanted Worlds ( 2,99 € ): Ein wunderschönes, visuelles Abenteuerspiel, das Euch sicherlich auf Trab hält, während Ihr ein Rätsel nach dem anderen löst.

Ein wunderschönes, visuelles Abenteuerspiel, das Euch sicherlich auf Trab hält, während Ihr ein Rätsel nach dem anderen löst. Command & Control ( 0,99 € ) : Ein Tower-Defense-Titel, der in einem modernen militärischen Umfeld spielt.

: Ein Tower-Defense-Titel, der in einem modernen militärischen Umfeld spielt. Angular Velocity ( 1,99 € ) : Schwingt Euch mit einem Enterhaken durch diese physikbasierte Welt.

: Schwingt Euch mit einem Enterhaken durch diese physikbasierte Welt. Cross Zombie Survival Game ( 0,99 € ): Ein First-Person-Survival-Horrorspiel. Es wird eine Herausforderung sein, aus diesem Spiel lebend herauszukommen! Okay, das klingt jetzt dramatischer, als es sollte.

iOS-Apps, die im Apple App Store für kurze Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

BarBot AI ( 0,99 € ) : Es ist Wochenende und Ihr wollt Euch zu Hause mit ein paar Drinks entspannen. Warum lasst Ihr nicht diese App entscheiden, was Ihr aus den vorhandenen Zutaten zubereiten könnt?

: Es ist Wochenende und Ihr wollt Euch zu Hause mit ein paar Drinks entspannen. Warum lasst Ihr nicht diese App entscheiden, was Ihr aus den vorhandenen Zutaten zubereiten könnt? Color Pencil Sketch FX ( 2,99 € ): Wollt Ihr besondere Fotos ein wenig "pimpen", könnt Ihr das mithilfe dieser App erledigen, die Bilder in Buntstiftzeichnungen verwandelt.

Wollt Ihr besondere Fotos ein wenig "pimpen", könnt Ihr das mithilfe dieser App erledigen, die Bilder in Buntstiftzeichnungen verwandelt. App Secret ( 1,99 € ): Eine App, die eine Reihe von Sicherheitsoptionen bietet, um Eure Apps zu schützen, so dass niemand einfach Euer Smartphone benutzt und Apps startet, die er besser nicht starten sollte.

Eine App, die eine Reihe von Sicherheitsoptionen bietet, um Eure Apps zu schützen, so dass niemand einfach Euer Smartphone benutzt und Apps startet, die er besser nicht starten sollte. Transcribe Audio, Video ( 1,99 € ): Verwandelt Sprachnotizen und Vorlesungen in Text und erleichtert es Euch, Eure digitalen Notizen zusammenzufassen, egal wo Ihr gerade seid.

iOS-Spiele

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ein Pokemon-Klon, der durchaus unterhaltsam ist, glaubt man den Bewertungen.

Ein Pokemon-Klon, der durchaus unterhaltsam ist, glaubt man den Bewertungen. Match Attack ( 0,99 € ): Findet Matches so schnell wie möglich, bevor sich das Spielbrett bis zum Rand füllt.

Findet Matches so schnell wie möglich, bevor sich das Spielbrett bis zum Rand füllt. Home Run High ( 4,99 € ): Wie gut seid Ihr als Trainer darin, ein Baseballteam zu trainieren, das Auszeichnungen gewinnen kann? Findet es in diesem Spiel heraus!

Wie gut seid Ihr als Trainer darin, ein Baseballteam zu trainieren, das Auszeichnungen gewinnen kann? Findet es in diesem Spiel heraus! Iron Marines ( 2,99 € ): Ein Offline-RTS-Titel, der Euch auf jeden Fall in Atem halten wird. Denkt gut nach, welchen Schritt Ihr als nächstes macht, wenn Ihr eine Chance haben wollt.

Ein Offline-RTS-Titel, der Euch auf jeden Fall in Atem halten wird. Denkt gut nach, welchen Schritt Ihr als nächstes macht, wenn Ihr eine Chance haben wollt. Die verzauberten Welten ( 2,99 € ): Entdeckt das Geheimnis von Onkel Henry, der in diesem Action-Rätselspiel echt auf Eure Hilfe angewiesen ist.

So, damit sind wir auch für diese Woche schon wieder durch. Falls Ihr Lust habt, ein bisschen zu zocken, ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein, checkt mal folgenden Link:

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns Eure Meinung zu unserer Auswahl mitteilt, die Euch hoffentlich über das Wochenende hilft! Wie immer freuen wir uns über Hinweise von Euch, sollte eine der Apps wieder kostenpflichtig werden. Kommt gut durchs Wochenende, Dienstag gibt es die nächsten kostenlosen Apps!