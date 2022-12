Apple iPhone 13 mini und Samsung Galaxy Watch 4 günstig kaufen? Der eBay Re-Store macht's möglich!

Natürlich darf kurz vor Weihnachten unser wöchentlicher eBay-Überblick nicht fehlen. Auch heute haben wir wieder allerhand Deals für Euch vorbereitet und Ihr könnt nicht nur das Apple iPhone 13 mini , sondern auch eine Samsung Galaxy Watch 4 , einen E-Scooter und einen Saugroboter aktuell besonders günstig im Re-Store schießen. Außerdem bietet eBay einen Winter-Sale mit massig Angeboten an.

Solltet Ihr jetzt noch kein Geschenk haben, könnte es selbst mit dem Expressversand einiger Anbieter wirklich eng werden. Allerdings gibt es aktuell im Re-Store viele spannende Angebote, die Ihr Euch dennoch nicht entgehen lassen solltet. Neben generalüberholten Produkten gibt es aber auch viel neues im Winter-Sale von eBay zu finden, bei dem Ihr bis zu 30 Prozent einsparen könnt – schaut Euch also unbedingt die Angebote an, wenn Ihr Euch selbst noch kein Geschenk in diesem Jahr machen konntet.

Wie bereits erwähnt findet sich in dieser Woche nicht nur das Apple iPhone 13 mini (Test) oder eine Samsung Galaxy Watch 4 (Test) in den Angeboten aus dem eBay Re-Store, sondern auch der Telefunken E-Scooter Synergie S950 und der eufy RoboVac G10. Für alle Angebote gilt, dass Ihr in dieser Woche ohne Gutschein auskommen müsst, allerdings dürfte das kein Problem sein, denn die Preise sind so niedrig, dass Ihr keinen Coupon braucht um hier richtig zu sparen.

Die Angebote der Woche aus dem Re-Store

Telefunken E-Scooter Synergie S950

Den Anfang macht in dieser Woche der Telefunken E-Scooter Synergie S950, der mit dem Artikelzustand "gebraucht" für 599 Euro verkauft wird. Damit spart Ihr Euch 200 Euro gegenüber einem neuen Elektroroller. Der Anbieter gibt an, dass die Geräte vom Hersteller generalüberholt wurden und technisch in einwandfreiem Zustand ausgeliefert werden.

Apple iPhone 13 mini

Auch Apple-Herzen dürften bei den aktuellen Angeboten höher schlagen. Vor allem dann, wenn Ihr auf kleinere Smartphones abfahrt. Denn Ihr könnt Euch das iPhone 13 mini im "sehr guten" Zustand sichern. Ihr zahlt für das kleine Smartphone gerade einmal 589 Euro und spart somit satte 153 Euro gegenüber dem Neupreis. Außerdem müsst Ihr hier keinen Simlock fürchten.

Samsung Galaxy Watch 4 LTE

Solltet Ihr nach einer Smartwatch suchen, könnt Ihr Euch im Re-Store die Samsung Galaxy Watch 4 in der LTE-Version für 119 Euro sichern. Dabei handelt es sich um die 44-mm-Variante. Der Artikelzustand wird hier als "Hervorragend" angegeben. Neu kostet Euch die Uhr übrigens 219 Euro, wodurch Ihr hier eine Ersparnis von 100 Euro habt.

eufy RoboVac G10

Der Saug- und Wischroboter RoboVac G10 von eufy ist ebenfalls sehr günstig zu haben. Das Gerät wird mit dem Zustand "zertifiziert" angegeben, wodurch Ihr Euch sicher sein könnt, dass Ihr keinen Unterschied zu einem neuen Gerät merken werdet. Im eBay Re-Store zahlt Ihr 109 Euro für den Saugroboter, während Euch ein Neugerät mindestens 197 Euro kosten würde.

Der eBay Winter-Sale

Doch nicht nur die vier Angebote sind gerade besonders günstig im Re-Store zu haben. Denn Ihr könnt hier gerade bis zu 50 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) sparen. Die Geschenke-Aktion läuft allerdings nur noch bis Weihnachten: Ihr solltet Euch also besser beeilen, wenn Ihr noch einen Top-Deal abstauben wollt.

Auch wenn an dieser Stelle normalerweise die verschiedenen Gutscheine kommen, haben wir heute leider nichts dergleichen. Dafür sind alle Artikel im Winter-Sale so günstig, dass Ihr eigentlich keinen Rabatt benötigen dürftet. Denn bei der Aktion der eBay-Hauptseite spart Ihr bis zu 30 Prozent auf Technik, Klamotten, Haushaltsgeräte, Möbel und noch vieles mehr. Schaut also unbedingt mal rein.

Das sind sie, die besten Angebote kurz vor Weihnachten! War etwas für Euch dabei? Falls nicht, macht Euch keine Sorgen, denn wir versorgen Euch wöchentlich mit neuen Deals!