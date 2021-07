Fitbit Versa 3 im Test: tolle Sport-Smartwatch mit zwei Haken

Mit der Versa 3 setzt Fitbit die erfolgreiche Versa-Serie sinnvoll fort. Die Smartwatch bietet so ziemlich jedes Fitness-Tracking-Feature, das man ans Handgelenk packen kann in einem kompakten und leichten Formfaktor – und mit hervorragender Akkulaufzeit. Im Gegensatz zur Vorgängerin ist nun auch GPS an Bord. Allerdings: Ein Problem bleibt, und ein oder gar zwei neue sind hinzugekommen.

Die Fitbit Versa 3 ist wirklich toll zu tragen. Sie sitzt so leicht und unauffällig am Handgelenk wie kaum eine andere Smartwatch – und sogar bequemer als viele Fitness-Tracker. Ich hatte nachts nie das Bedürfnis, die Uhr zum schlafen abzulegen.

Der Tragekomfort der Versa 3 ist wirklich toll. Das mitgelieferte Silikonarmband fühlt sich gut an, neigt aber dazu, Armbehaarung einzuklemmen. Erfahrungsgemäß halten allerdings Fitbits Armbänder nicht ewig und sind zumindest im Originalzubehör mit 30 bis 50 Euro nicht gerade günstig. Ansonsten findet Ihr aber auf Amazon & Co. unzählige Third-Party-Armbänder für wenige Euro.

Sorry Felix Baumgartner und Reinhold Messner: Die maximale Betriebshöhe der Fitbit Versa 3 beträgt laut Datenblatt 8535 Meter. Weltraumtouristen brauchen sich in ihrer Druckkabine dagegen keine Sorgen machen.

Die Fitbit Versa 3 kommt in einem soliden und schicken Gehäuse, das insbesondere in der Ausführung "Softgold" echt edel aussieht. Die Armbänder lassen sich binnen Sekunden auswechseln, und die Uhr ist wirklich superleicht und bequem.

Trotz der gelegentlichen Fehleingaben geht das Bedienkonzept der Versa 3 auf. An den Quetsch-Button hat man sich irgendwann gewöhnt und führt die Funktion weitgehend zuverlässig aus. Und auch die Navigation durch die Benutzeroberfläche geht schnell in Fleisch und Blut über.

Abgesehen von diesen Querelen ist die Bedienung wirklich gelungen. Links vom Homescreen findet Ihr die Schnelleinstellungen. Von oben wischt Ihr die Benachrichtigungen herab. Rechts zeigt Euch Fitbit dann schließlich diverse Funktionen sowie die installierten Apps an. Alles ist aufgeräumt und schnell zu finden.

Bei stark angewinkeltem Handgelenk habe ich den Home-Button zudem häufig versehentlich betätigt, etwa bei Liegestützen, aber auch im Alltag. Bei ausgeschaltetem Display öffnet ein langer Druck dann jedes Mal das standardmäßig vorkonfigurierte Fitbit Pay. Ihr könnt den Shortcut aber auch umkonfigurieren oder ganz abschalten. Außerdem hilft es, die Uhr weiter vom Handgelenk entfernt und mehr in Richtung Ellbogen zu tragen.

Unter der zuvor erwähnten Front aus Gorilla Glass 3 verbaut Fitbit ein AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 336 x 336 Pixeln. Die Pixeldichte auf dem 1,58 Zoll großen Display ist hervorragend. Die Displayhelligkeit lässt sich in drei Stufen anpassen, je nach Umgebungslicht regelt Fitbit nach. Ich fand die Lesbarkeit unter allen Lichtbedingungen ausgezeichnet und fühlte mich auch Nachts nicht geblendet.

Der Versa 3 merkt man Fitbits langjährige Erfahrung bei Fitness-Trackern und Smartwatches an. Die Bedienung ist wie aus einem Guss. Nur der virtuelle Home-Button sorgt gelegentlich für Frust. Das Display lässt keine Wünsche offen.

Tracking: Alles Wichtige ist drin!

Die Fitbit Versa 3 bietet ein großzügiges Sammelsurium an Sensoren und vermisst dadurch den Träger im Detail. Gegenüber der großen Schwester Sense fehlen lediglich die EKG-Funktion sowie der Hauttemperatur-Sensor, was auch die Stressmessung leicht einschränkt.

Die Fitbit Versa 3 bietet nahezu die gleiche Sensorik wie ihre große Schwester Fitbit Sense. / © NextPit

Was mir gefällt:

Tolle Ausstattung in puncto Sensoren

Gute Genauigkeit bei Ausdauersportarten

Was mir nicht gefällt:

KAUFT! JETZT! PREMIUM!

Geschlossenes Ökosystem

Aktivitätstracking

Das Tracken von Aktivitäten mit der Fitbit Versa 3 ist denkbar einfach. Uhr aufwecken, nach rechts wischen, das Workout-Menü öffnen, passende Sportart wählen, und starten. Insgesamt 20 verschiedene Sportarten bietet Fitbit hier, von Joggen und Yoga bis Schwimmen und Tennis.

Die ausgewählte Sportart beeinflusst die beim Workout ermittelten Daten sowie die beim Sport auf dem Display dargestellten Daten. Neben Zeit und Puls seht Ihr hier beim Joggen beispielsweise die zurückgelegte Strecke, beim Bootcamp die bisher verbrannten Kalorien. Außerdem könnt Ihr vor Start des Workouts bestimmte Ziele festlegen, beispielsweise eine bestimmte Zeit oder Strecke.

Die Versa 3 erfasst beim Joggen nicht nur die zurückgelegte Strecke, sondern auch das Höhenprofil. Etwas Schade: Bei automatisch erfassten Workouts wird die Strecke nicht erfasst. / © NextPit

Ein Quetschen des Displays pausiert das Workout, was im Eifer des Gefechts schnell passiert, gerade bei Liegestützen & Co. Immerhin: Dank Vibrationsfeedback bekommt man das in der Regel auch mit. Bei der Sense hatte ich dieses Problem aufgrund leicht veränderter Sensorflächen übrigens nie.

Neben den manuell gestarteten Workouts erfasst es die Fitbit Versa 3 auch automatisch, wenn Ihr Euch körperlich ertüchtigt. Das funktioniert zumindest bei Disziplinen wie Spazierengehen oder Fahrradfahren gut. Allerdings müsst Ihr bei den automatisch getrackten ohne GPS-Aufzeichnung auskommen.

Pulsmessung

Die Versa 3 vermisst mit Hilfe von optischen Sensoren den Puls des Trägers. Das funktioniert dann hervorragend, wenn die Handgelenke beim Sport nicht sonderlich beansprucht werden – also beispielsweise beim Laufen oder beim Fahrradfahren auf halbwegs glattem Untergrund. Die Abweichung gegenüber einem präzisen Brustgurtsystem ist hier zu vernachlässigen. Beim Joggen kam ich auf eine Abweichung von 1 beziehungsweise 2 Schlägen pro Minute beim durchschnittlichen und maximalen Puls.

Grrrr: Bei Übungen, die Eure Handgelenke oder Unterarme involvieren, funktioniert die Pulsmessung nur ungenau. / © NextPit

Bei stark angespannten oder sogar abgewinkelten Handgelenken hingegen wird der Unterschied deutlich. Bei einem Ganzkörper-Workout über rund 60 Minuten hatte ich bei der Versa 3 einen Durchschnittspuls von 114 und einen Maximalpuls von 159 Schlägen pro Minute. Mein Brustgurt-System spuckt mir hier einen Schnitt von 120 und einen Maximalpuls von 178 bpm aus. Hätte ich Warmup und Cooldown nicht mitgetrackt, wäre der Unterschied beim Durchschnitt deutlicher ausgefallen.

Nachfolgend seht Ihr ein paar Vergleichsbeispiele, die ich mir während des Trainings notiert habe, jeweils kurz nach Beendigung der Übung. Je mehr Hände/Arme/Handgelenke, desto ungenauer ist das Ergebnis.

Pulsmessung: Fitbit Versa 3 vs. Brustgurt Übung Puls (Fitbit Versa 3) Puls (Sigma-Brustgurt) Plyo Push-Ups 115 165 Einbein-Medizinball-Burpees 132 177 Medizinball-Rückwärtsrolle 145 160 Side Plank Crunches 144 153 Gymnastikball-Crunches 155 155 Seitliche Einbein-Sprünge 140 140

Hier sei auch noch dazugesagt, dass ich mit wenig und heller Körperbehaarung sowie heller Haut optimale Voraussetzungen für eine optische Pulsmessung biete. Hier tritt dann eine große Schwäche von Fitbit zu Tage: Stand heute ist das Fitbit-System komplett geschlossen. Es gibt keine Möglichkeit, etwa einen Third-Party-Brustgurt mit der Versa 3 zu verbinden – und Fitbit selbst bietet keinen an.

Schlaf

Wie so ziemlich jedes Stück Technik, dass Ihr (freiwillig) um Eure Extremitäten schnallt, erfasst die Fitbit Versa 3 Euren Schlaf. So Pi mal Daumen funktioniert das ganz brauchbar, und die Einschlaf- und Aufwachzeitpunkte stimmen grob mit meinen Bettgeh- und Wecker-Zeiten überein.

Allerdings hat die Versa 3 auch mal Ablegen und Duschen unmittelbar nach dem Aufstehen als leichten Schlaf erfasst und so meine Schlafzeit um rund eine halbe Stunde auf immerhin 4h 31min verlängert. Wie ich mit dem Stakkato-Snooze und mindestens einem Bier zu viel auf einen Schlafscore von immerhin 70 gekommen bin? Das haben sich meine verquollenen Augen auch den ganzen Dienstag gefragt.

Die Fitbit Versa 3 ermittelt einen Schlafscore für jede Nacht. Wie ich rechts auf immerhin 70 Punkte gekommen bin, ist mir allerdings schleierhaft. Es hat sich morgens eher nach -125 angefühlt. / © NextPit

Weiter unten im Schlaf-Bildschirm seht Ihr schließlich noch Eure Herzfrequenz während des Schlafs sowie ein Maß für die nächtliche Unruhe – zumindest, falls Ihr Premium-Nutzer seid. Ansonsten grinst Euch hier nur ein kleines Schloss an und will sagen: Zahlt doch mal.

Mangels Schlaflabor können wir die Sinnhaftigkeit der Schlafphasen leider nicht nachvollziehen. Zumindest eignen sich die protokollierten Einschlaf- und Aufwachzeiten dazu, die Umsetzung der guten Vorsätze für mehr und regelmäßigeren Schlaf zu kontrollieren.

Stress

Die Fitbit Versa 3 kombiniert verschiedene Messgrößen, um den Stresslevel des Trägers zu ermitteln. Die Smartwatch kondensiert Herzfrequenzvariabilität, Bewegungsniveaus und Schlafregelmäßigkeit in einen Wert. Premium-Nutzer sehen hier die Aufschlüsselung, die Fitness-Peasants müssen sich mit einer Größe zwischen 0 und 100 zufriedengeben, wobei mehr besser bedeutet.

Die allermeisten Inhalte aus der Kategorie Mindfulness stehen nur zahlenden Nutzern zur Verfügung. / © NextPit

Gesundheitswerte

Unter dem Punkt "Gesundheitswerte" findet Ihr noch eine Reihe weiterer Metriken, etwa die nächtliche Atemfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Hauttemperatur sowie den Ruhepuls. Nicht-Premium-Kunden sehen hier nur die letzten sieben Tage. Ätsch.

Immerhin: Der Ruhepuls über einen längeren Zeitraum findet sich auch unter dem Punkt "Herzfrequenz" in der App.

GPS

Zu guter Letzt hat die Fitbit Versa 3 im Vergleich zur Ihrer Vorgängerin Versa 2 noch ein GPS-Modul erhalten. Die Genauigkeit geht für Hobbysportler zwar allgemein in Ordnung. Insgesamt muss man aber doch mit der einen oder anderen Abkürzung rechnen, gerade im Wald, wenn Bäume die freie Sicht auf die Satelliten behindern.

Was die Sensorik angeht, lässt die Fitbit Versa 3 kaum Wünsche offen. Klar, die Sense bietet noch ein paar zusätzliche Funktionen an, die für mich persönlich allerdings in die Kategorie "optional" fallen. Da stört es mich mehr, dass ich keine externen Sensoren verbinden kann, etwa Brustgurte oder Kadenzsensoren. Fürs Wandern, Joggen, Radeln oder fürs Dokumentieren des Ruhepulses sind die Sensoren der Versa 3 aber völlig ausreichend.