Casa Casi, Folge 15: Milliardäre im Weltall

Er hat es getan: Jeff Bezos ist mit seiner Rakete "New Shepard" ins All abgehoben. Grund genug, dass auch das NextPit-Podcast-Raumschiff "Casa Casi" weiter durchs All und um dieses Thema kreist.

"Normalerweise weiß Fabi ja vorher nie, worüber wir in der nächsten Folge reden werden. Das wird nächste Woche anders sein, wenn wir nämlich über Außerirdische sprechen." Diesen Satz schrieb ich vor einer Woche zu unserer ersten Weltraum-Folge. Heute möchte ich dazu sagen: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern! Oft entwickeln sich die Dinge einfach anders, als man sie erwartet.

Wieso ich das sage? Weil wir das Thema der letzten Woche einfach nochmal aufgegriffen haben. Das hat zwei Gründe: Wie erwartet, hat sich nämlich Jeff Bezos mit der New Shepard auf den Weg ins All gemacht an seinem "Best Day EVER!", wie er hinterher begeistert feststellte. Das wollten wir also noch einmal besprechen. Zum anderen haben wir aber auch erstmals in einer anderen Konstellation zusammengesessen bei unserem Stammitaliener: Stefan hat uns Gesellschaft geleistet und hatte zum Thema viel beizusteuern, es gab also neuen Input für uns.

Privatflüge ins All: Ego-Trips oder wissenschaftlich wertvoll?

Also haben wir noch einmal gesprochen über Milliardäre im All und ihre Ambitionen. Ich finde, Jeff Bezos hat sich da sehr merkwürdig präsentiert: Dieses Cowboy-Getue mit seinem Hut und den Cowboy-Boots fand ich schon befremdlich. Und die Moderatorin, die das "Blue Origin"-Event kommentierte und so tat, als hätte die Menschheit gerade mindestens den Welthunger besiegt und einen erdähnlichen Exoplaneten besiedelt, war auch schwer in der Cringe-Abteilung unterwegs.