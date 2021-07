Für kurze Zeit gratis: 26 Premium-Apps für iOS & Android aktuell umsonst

Seid Ihr genervt von Werbung in In-App-Käufen in Mobile Games und Apps? Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig. Denn in diesem Artikel geht es nicht etwa um kostenlose Apps, die sich die Entwicklungskosten durch Werbung reinholen. Stattdessen sammeln wir Freebies, also Premium-Apps, die für einen kurzen Zeitraum kostenlos sind.

Hierfür durchstöbern wir die Deal-Community MyDealz und Apps wie AppsFree, nehmen aber auch Tipps aus der Community auf. Habt Ihr also Hinweise für kostenlose Apps, lasst sie einfach in den Kommentaren da und wir nehmen sie mit in diesen Artikel auf.

Tipp: Wenn Ihr eine App in der Liste unten interessant findet, sie aber aktuell nicht gebrauchen könnt, ladet sie trotzdem einmal kurz herunter. Nach dem anschließenden Löschen könnt Ihr sie auch in Zukunft kostenlos installieren, da sie als Teil Eurer gekauften Apps aufgenommen wurde.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Android-Apps

Smart Wi-Fi HotSpot Pro ( EUR 1,99 ): Verwandelt Euer Smartphone über Eure Datenverbindung in einen Wi-Fi-Hotspot, mit erweiterten Optionen zur automatischen Aktivierung bzw. Deaktivierung.

): Verwandelt Euer Smartphone über Eure Datenverbindung in einen Wi-Fi-Hotspot, mit erweiterten Optionen zur automatischen Aktivierung bzw. Deaktivierung. SUI File-Explorer Pro ( EUR 1,99 ): Erweiterter Dateimanager, mit Optionen zum Stoppen von Anwendungen und Prozessen, Passwortschutz von Dateien und sogar Fernzugriff über FTP.

): Erweiterter Dateimanager, mit Optionen zum Stoppen von Anwendungen und Prozessen, Passwortschutz von Dateien und sogar Fernzugriff über FTP. Touch Block Pro ( EUR 2,89 ): Wenn es Euch nervt, dass Berührungen am Displayrand ungewollte Aktionen auslösen, ist diese App was für Euch. Ich habe sie Euch neulich schon ausführlich vorgestellt.

): Wenn es Euch nervt, dass Berührungen am Displayrand ungewollte Aktionen auslösen, ist diese App was für Euch. Ich habe sie Euch neulich schon ausführlich vorgestellt. Speedometer Pro ( EUR 0,89 ): Diese Anwendung, die wir Euch bereits öfter an dieser Stelle empfohlen haben, nutzt das GPS-Modul des Geräts zur Erfassung von Geschwindigkeit, Entfernung und Euren Standort bei Auto-, Motorrad-, Fahrradfahrten.

Kostenlose Android-Spiele

Vectronom ( EUR 4,49 ): Ein interessantes Spiel, das als Teil der Arte Experience ist. Ähnlich wie bei Unmaze handelt es sich um ein Mobile Game, das einen pädagogischen Anspruch verfolgt.

): Ein interessantes Spiel, das als Teil der Arte Experience ist. Ähnlich wie bei Unmaze handelt es sich um ein Mobile Game, das einen pädagogischen Anspruch verfolgt. Quaddro 2 ( EUR 2,09 ): Noch ein Puzzle-Spiel, das Eure Logik-Skills und Eure Konzentration fördert.

): Noch ein Puzzle-Spiel, das Eure Logik-Skills und Eure Konzentration fördert. Bruchrechnung Mathe Pro ( EUR 0,60 ): Wenn Ihr gerne Matherätsel löst, ist diese App vielleicht etwas für Euch. Das Design sieht aber eher weniger einladend aus. Trotzdem hat die App 3 Sterne im Play Store.

): Wenn Ihr gerne Matherätsel löst, ist diese App vielleicht etwas für Euch. Das Design sieht aber eher weniger einladend aus. Trotzdem hat die App 3 Sterne im Play Store. A-2481 ( EUR 0,59 ): Ein Horror-Spiel, das mit drei Sternen von 2.595 Bewertungen glänzt.

): Ein Horror-Spiel, das mit drei Sternen von 2.595 Bewertungen glänzt. Dead Bunker 2 HD ( EUR 0,59 ): Ihr habt den Auftrag angenommen, in einem dunklen Labor geheime Dokumente zu stehlen, was kann da schon schiefgehen?

): Ihr habt den Auftrag angenommen, in einem dunklen Labor geheime Dokumente zu stehlen, was kann da schon schiefgehen? Magnet Balls 2 ( EUR 0,59 ): räumt das Spielfeld ab, indem Ihr gleichfarbige Kugeln kombiniert, mit der Option, den Beschleunigungsmesser des Geräts zur Steuerung der Kugeln zu verwenden.

): räumt das Spielfeld ab, indem Ihr gleichfarbige Kugeln kombiniert, mit der Option, den Beschleunigungsmesser des Geräts zur Steuerung der Kugeln zu verwenden. Sudoku: Cartoon ( EUR 0,89 ) (enthält Werbung): Fordert Euren Verstand mit traditionellen Sudokus heraus und schaltet von japanischen Comics inspirierte Bilder frei.

) (enthält Werbung): Fordert Euren Verstand mit traditionellen Sudokus heraus und schaltet von japanischen Comics inspirierte Bilder frei. Defender Heroes Premium ( EUR 0,59 ) (enthält Werbung und In-App-Käufe): Ihr sucht ein weiteres Tower Defense-Spiel, um Euch die Zeit zu vertreiben? Kombiniert Helden und Ausrüstung, um die Eindringlinge in Schach zu halten.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose iOS-Apps

HappyCow Find Vegan Food ( EUR 4,49 ): Mit dieser App könnt Ihr überall auf der Welt vegane Restaurants finden. Die Community hinter Happy Cow ist dabei 450.000 Mitglieder stark.

): Mit dieser App könnt Ihr überall auf der Welt vegane Restaurants finden. Die Community hinter Happy Cow ist dabei 450.000 Mitglieder stark. AudioScrub (REMIX Edition) ( EUR 2,29 ): Spielt Ihr ein Musikinstrument? Dann hilft Euch AudioScrub dabei, bestimmte Parts zu Loopen und diese zu lernen. Darüber hinaus könnt Ihr die Geschwindigkeit oder die Tonart anpassen.

): Spielt Ihr ein Musikinstrument? Dann hilft Euch AudioScrub dabei, bestimmte Parts zu Loopen und diese zu lernen. Darüber hinaus könnt Ihr die Geschwindigkeit oder die Tonart anpassen. Enjoy the Sun ( EUR 2,29 ): Ratet mal, was die App kann. Ja genau, sie sagt Euch, wann die Sonne auf- oder untergeht. Auf Wunsch könnt Ihr Euch dazu Benachrichtigungen schicken lassen.

): Ratet mal, was die App kann. Ja genau, sie sagt Euch, wann die Sonne auf- oder untergeht. Auf Wunsch könnt Ihr Euch dazu Benachrichtigungen schicken lassen. pixelcam ( EUR 1,00 ): Fotografieren mit Retro-Effekten, wer braucht schon 12 Millionen Pixel, wenn man ein paar Hundert haben kann?

): Fotografieren mit Retro-Effekten, wer braucht schon 12 Millionen Pixel, wenn man ein paar Hundert haben kann? Random (Zahlengenerator) ( EUR 2,20 ): Legt einen Minimal- und einen Maximalwert fest und lasst das iPhone oder iPad eine Zufallszahl generieren.

): Legt einen Minimal- und einen Maximalwert fest und lasst das iPhone oder iPad eine Zufallszahl generieren. Camera angle ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): Wenn Ihr das gleiche Problem mit schiefen Fotos habt wie ich, dann schnappt Euch diese App! Sie bietet Raster und Hinweise zum Aufnehmen vernünftig ausgerichteter Fotos.

) (In-App-Käufe): Wenn Ihr das gleiche Problem mit schiefen Fotos habt wie ich, dann schnappt Euch diese App! Sie bietet Raster und Hinweise zum Aufnehmen vernünftig ausgerichteter Fotos. PhotoBox-Widget ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): verwandelt Eure Lieblingsfotos in Widgets auf dem iOS- oder iPadOS-Home-Screen.

) (In-App-Käufe): verwandelt Eure Lieblingsfotos in Widgets auf dem iOS- oder iPadOS-Home-Screen. One Meteo ( EUR 5,49 ): Nochmal die Wetter-App, die wir Euch bereits empfohlen haben. One Meteo verspricht hyperpräzise weltweite Wetter-Prognosen, die auf Datensätzen aus der Luftfahrt basieren.

): Nochmal die Wetter-App, die wir Euch bereits empfohlen haben. One Meteo verspricht hyperpräzise weltweite Wetter-Prognosen, die auf Datensätzen aus der Luftfahrt basieren. Stellar Tour - AR Stargazer ( EUR 1,09 ) (In-App-Käufe): Mit dieser App könnt Ihr das Handy auf den Nachthimmel richten und werdet mit Informationen über die Sterne belohnt.

Kostenlose iOS-Spiele

HOOK ( EUR 1,09 ): Hook ist ein minimalistisches Mobile Game, in dem Ihr Puzzle lösen müsst. Die Grafik erinnert dabei an die Zeichnungen von Schaltkreisen.

): Hook ist ein minimalistisches Mobile Game, in dem Ihr Puzzle lösen müsst. Die Grafik erinnert dabei an die Zeichnungen von Schaltkreisen. Digital Dog ( EUR 2,29 ): Ihr könnt einen virtuellen Hund adoptieren, pflegen, füttern und sogar mit ihm Gassi gehen (ja, dazu müsst Ihr wirklich raus in die reale Welt). Quasi eine Art modernes Tamagotchi.

): Ihr könnt einen virtuellen Hund adoptieren, pflegen, füttern und sogar mit ihm Gassi gehen (ja, dazu müsst Ihr wirklich raus in die reale Welt). Quasi eine Art modernes Tamagotchi. Traffic Brains ( EUR 2,29 ): Was die Welt noch gebraucht hat: Einen Ampel-Simulator. Ihr verwaltet die Ampelprogrammierung und steuert den Verkehr in immer komplexeren Stufen.

): Was die Welt noch gebraucht hat: Einen Ampel-Simulator. Ihr verwaltet die Ampelprogrammierung und steuert den Verkehr in immer komplexeren Stufen. LVL ( EUR 2,29 ): Dieses Puzzlespiel mixt auf kuriose Weise 2D und 3D und bietet mehr als 50 benutzerdefinierte Level sowie über 150 Stages. Die App nimmt 127 MB in Anspruch, ist aber definitiv jedes Bit davon wert.

): Dieses Puzzlespiel mixt auf kuriose Weise 2D und 3D und bietet mehr als 50 benutzerdefinierte Level sowie über 150 Stages. Die App nimmt 127 MB in Anspruch, ist aber definitiv jedes Bit davon wert. Rush Runner Train Surf 3D ( EUR 1,09 ): Traditioneller Endless-Runner mit guter Bewertung und farbenfroher Grafik.

Und nun kennt Ihr unsere neueste Auswahl an kostenlosen Apps für iOS und Android! Während wir unter Android in den meisten Fällen nachvollziehen können, wie lange eine App noch kostenlos ist, ist das unter iOS nicht der Fall. Findet Ihr also eine kostenpflichtige App in diesem Artikel, teilt mir das gerne in den Kommentaren mit.

Eins noch: Wer hier regelmäßig mitliest, wird festgestellt haben, dass wir manche Links auch schon mal zwei, drei Wochen mit durchschleppen. Das liegt daran, dass es manchmal schlicht nicht viele überzeugende Alternativen gibt, die kostenlos angeboten werden. Aber auch daran, dass man ein spannendes Game oder eine interessante, kostspieligere Apps ja ruhig länger anbieten kann, wenn sie noch ein paar Tage länger kostenlos bleibt.