Unmaze im Test: Unser Mobile Game für iOS und Android im Juni

Das Mobile Game Unmaze entführt Euch in einen interaktiven Roman voller Licht und Schatten. Für iOS und Android ist das Spiel ab sofort erhältlich und das ist für uns Grund genug, Unmaze einmal auszuprobieren. In unserem Mobile-Game-Test verrät NextPit Euch, wie gut das Spiel aus dem Arte-Verlag wirklich ist.

Meine Meinung zum Spiel Unmaze in Kurzform

Unmaze ist Abenteuerspiel und interaktives Graphic Novel zugleich! Konzipiert wurde es von Nicolas Pelloille-Oudart und Frédéric Jamain. Die Entwicklung übernahmen die Studios Ubian und HiverProd und interessanterweise wurde es vom Arte-Verlag veröffentlicht. In Unmaze spielt Ihr eine Geschichte, die der Feder des Autoren Thomas Cadène entstammt und die Illustration übernahm Florent Fortin.

Das Spiel ist inspiriert vom Mythos des Minotaurus und als Spieler übernehmt Ihr die Rolle der Ariadne, die ihren Freund Theseus und seinen Bruder Asterion durch eine Parallelwelt führen muss. Diese Neuinterpretation eines Fegefeuers war einst Heimat einer gefallenen Zivilisation aus Titanen, antropomorphen Monstern mit makabren Riten und ist voller komplexer Architektur.

Die Hauptattraktion des Spiels ist der sehr clevere Einsatz von Licht und Schatten, die das Spielgeschehen beeinflusst und aufpeppt. Wir wechseln zwischen sehr linearen Erkundungsphasen in einem isometrischen 3D-Universum mit einem sehr ausgefallenen Grafikstil auf der einen Seite – und Dialogphasen, die von geekigen Anspielungen auf Star Wars bis hin zu den ernstesten moralischen Dilemmata reichen auf der anderen Seite.

Auch wenn ich die Handlung insgesamt ein wenig platt und pubertär fand und das dialoglastige Pacing zuweilen ein wenig lahm war, bin ich ein Fan des visuellen Universums von Unmaze. Der Twist, der durch die Verwendung des Lichtsensors des Smartphones in das Gameplay gebracht wird, ist ebenfalls brillant.

Unmaze ist meiner Meinung nach eines der Mobile Games, für die Ihr im Play Store oder AppStore auf jeden Fall 5 Euro ausgeben könnt.

Story (ohne Spoiler): Zwischen Teenie-Drama und Horror-Thriller

Wie bereits erwähnt spielt Ihr in "Unmaze" die Jugendliche Ariadne. Dabei müsst Ihr Eurem Freund Theseus und Eurem Bruder Asterion dabei helfen, aus einem Labyrinth zu entkommen.

Das Spiel erkundet dabei den Konflikt, den die beiden Männer in Ariadnes Leben darstellen. Ariadnes Freund Theseus ist ein junger Mann in der Blüte seines Lebens, selbstbewusst und gutaussehend. Wie die Geschichte erzählt, entstammt er einer gutbürgerlichen Familie und steckt auf der hellen Seite des Labyrinths fest. Ariadnes Bruder Asterion ist ein eher introvertierter Teenager, der Probleme damit hat, ein Kindheitstrauma zu verkraften. Er muss sich durch die dunkle Seite kämpfen.

Dieses Bild allein illustriert die Handlung von Unmaze / © NextPit

Trotz dieser Widersprüche ist jeder aus einem bestimmten Grund im Labyrinth gefangen: Wegen einer Sünde, die er begangen hat. Es liegt nun an Euch, herauszufinden, was sie vor Euch verbergen und Licht in die tragischen Ereignisse zu bringen, die Euch drei miteinander verbinden. Aber genug zur eigentlich Story!

Die Geschichte ist eindeutig auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet. Denn letztendlich erzählt die Geschichte eine Handlung zwischen recht jungen Akteuren, die sich um Unglücklichsein, Selbstwertgefühl, Depressionen, Streit unter Liebenden oder die toxische Beziehung zu Eltern dreht. Aber die Story berührt auch Themen wie Mord, Blutrituale und die schweren Momente des Lebens.

Dabei gibt es schon einige "Cringe"-Momente. Beispielsweise erzählt Theseus immer wieder vom goldenen Gefängnis, in dem er aufgewachsen ist. Das haut schon ziemlich in die Kerbe eines verwöhnten Kindes, dass Probleme damit hat, sich von seinem reichen Vater zu lösen. Ein Muster, das wir aus vielen Teenager-Filmen oder -Serien kennen.

Aber die Entwickler haben ihr Publikum verstanden, ohne die Teensploitation-Nummer dabei zu übertreiben. Es gibt zum Beispiel geekige Anspielungen auf Herr der Ringe, Harry Potter oder Star Wars, die auf eine authentische und nicht sonderlich nervige Art und Weise eingebaut wurden.

Die gesamte Handlung des Spiels dreht sich um ein Gleichgewicht, das Ariadne zwischen Theseus und Asterion herstellen muss. Also das Gleichgewicht zwischen der hellen und dunklen Seite. Beide scheinen allmählich vom Labyrinth absorbiert zu werden, und es liegt an Euch, sie auf dem richtigen Weg zu halten. Aber je mehr man dem einen hilft, desto mehr geht der andere verloren und umgekehrt.

Die Handlung von Unmaze ist ein Balanceakt. Also achtet darauf, dass Ihr keinen Eurer Begleiter im Stich lasst, sonst verliert Ihr ihn. / © NextPit

Bei Unmaze gibt es immer wieder die Möglichkeit, sich wie bei Spielen wie Fallout oder The Witcher für eine "schlechte" Antwort zu entscheiden. Eine Antwort, die nicht zu der Vorstellung passt, die wir von Ariadne haben. Während ich versuchte, einen Dialog zu überspringen, ertappte ich mich dabei, wie ich Asterion riet, die Hand, die ein Titan gerade von sich abgetrennt hatte, aufzuheben und den Monstern damit zuzuwinken, falls es Ärger gibt.

Insgesamt würde ich aber nicht sagen, dass der Schreibstil zu holprig ist. Im Gegenteil, ich finde, dass die Dialoge für das Zielpublikum ziemlich cool sind. Der Einsatz der Geschichte sowie die Verbindlichkeiten der einzelnen Charaktere und was sie miteinander verbindet, werden effektiv behandelt, mit genau dem richtigen Maß an Ernsthaftigkeit. Aber manchmal ist es für meinen Geschmack ein bisschen zu "Riverdale".

Gameplay: Ein cleverer Twist, aber ein recht lahmes Pacing

In Unmaze spielt Ihr als Ariadne, aber Ariadne ist nur eine Beobachterin. Ihr seht Theseus und Asterion in der dritten Person durch einen Kristall, der es Euch erlaubt, sie durch das Labyrinth zu führen. Dieses Labyrinth wird durch eine 3D-Karte dargestellt.

Um Euch zu bewegen, tippt Ihr einfach auf die gewünschte Stelle und Eure Spielfigur geht von selbst zum angegebenen Punkt. Diese ultra-einfache Point-and-Click-Mechanik wird durch den Wechsel zwischen Hell- und Dunkelphasen erweitert.

So sieht die Lichtseite bei Theseus aus / © NextPit

Wie oben erklärt basiert das Spiel auf bestimmten Widersprüchen. Es geht um Licht und Schatten, Gut und Böse, Mensch und Minotaurus. Diese Dualität ist nicht nur ein Gameplay-Element, sondern auch der interessanteste Aspekt des Spiels.

Denn das Spiel verlässt sich auf den Lichtsensor auf der Vorderseite moderner Smartphones. Nach der Kalibrierung zur Erkennung von Hell- und Dunkelphasen schalten Ihr automatisch auf die dunkle Seite, um Asterion zu helfen, oder auf die helle Seite mit Theseus, wie unten gezeigt.