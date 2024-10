Der Name "Marshall" steht für hochwertige Kopfhörer mit einer guten Soundqualität. Die meisten Bluetooth-Kopfhörer des Herstellers sind eher selten reduziert. Anders ist das jedoch gerade bei MediaMarkt. Hier bekommt Ihr die ikonischen Marshall Major V derzeit erstmals für weniger als 100 Euro. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut.

Das Unternehmen Marshall ist seit unzähligen Jahren als legendärer Hersteller von Verstärkern für E-Gitarren bekannt. Doch auch auf dem Kopfhörer- und Lautsprecher-Markt mischt das Unternehmen groß mit. Leider sind hier Rabatte eher rar gesät, wodurch solche Angebote, wie es sie gerade für die Marshall Major V bei MediaMarkt gibt, richtige Glücksfälle sind. Die kompakten Bluetooth-Kopfhörer (Bestenliste) könnt Ihr Euch dank der Mehrwertsteuer-Aktion* jetzt nämlich erstmals für weniger als 100 Euro schnappen.

Qualität trifft Rabatt – So gut sind die Marshall Major V wirklich

Optisch soll die Major-Reihe an die Gitarrenverstärker des Herstellers erinnern. Sie besitzen recht kleine Ohrmuscheln, die sich problemlos auf Euer Ohr legen. Dabei handelt es sich bewusst um ein On-Ear-Design, nicht um eine Over-Ear-Variante. Passend dazu richtet sich der Bluetooth-Kopfhörer auch eher an Rock-Fans. Denn hier steht vor allem die Bass-Last im Vordergrund. Marshall spricht von donnernden Bässen. Als ich mir die Kopfhörer einmal aufsetzte, wirkten diese auch sehr kräftig, was vor allem bei Songs wie "Psychosocial" von Slipknot richtig Spaß macht.

Der Marshall Major V verfügt über einen goldenen Joystick, durch den Ihr die Wiedergabe bestimmt. / © Marshall

Ob sich das für wirklich audiophile Menschen eignet, bleibt jedoch zu bezweifeln. Für den alltäglichen Gebrauch und Bass-Fans aber richtig gut. Hinzu kommt eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden laut Hersteller, ein USB-C- und AUX-Anschluss, sowie Bluetooth 5.3 und unterstützt somit auch LC3 als Bluetooth-Codec. Außerdem gibt's eine Multifunktionstaste direkt an der Ohrmuschel, die Ihr etwa mit Spotify belegen könnt. Zudem ist, anders als beim Vorgänger, auch ein Equalizer über die App einstellbar.

Marshall-Kopfhörer erstmals unter 100 €

Schauen wir uns den Preisverlauf der Marshall Major V genauer an, fällt auf, dass es die Kopfhörer bisher nie unter 100 Euro gab. MediaMarkt bietet diesen Preis als Erstes und erreicht somit einen absoluten Bestpreis. Auch der aktuelle Vergleichspreis mit 109,39 Euro liegt noch einmal etwas höher. Ebenfalls auffällig ist, dass die Kopfhörer sehr lange Zeit einen ausgesprochen stabilen Preis von 129 Euro bei den meisten Händlern aufwiesen, bis sie im September 2024 um rund 10 Euro reduziert wurden.

Selbst an Deal-Events wie dem Black Friday sind Marshall-Angebote eher eine Seltenheit. Möchtet Ihr Euch die kultigen Kopfhörer also sichern, ist das aktuelle Angebot von MediaMarkt und Saturn der perfekte Zeitpunkt. Wer weiß, wann wir wieder einen solchen Deal erhalten.

Was denkt Ihr über diesen Deal? Ist der Marshall Major V interessant für Euch? Oder muss es zwingend Apple bzw. Sony sein? Lasst es uns wissen!