Ein neuer Saugroboter soll her, Ihr wisst aber nicht so recht, in welches Modell Ihr Euer Geld investieren sollt? Dann lest mal weiter, denn wir stellen Euch jetzt den Shark PowerDetect NeverTouch Pro Saug- und Wischroboter vor. Der Name ist hier Programm und alles dreht sich darum, dass der Roboter so selbstständig wie nur möglich arbeitet. Zusätzlich haben wir einen exklusiven nextpit-Rabattcode für Euch, mit dem Ihr den ohnehin schon reduzierten Preis noch weiter drücken könnt. Mehr Infos erwarten Euch hier.

Mit dem neuen Saugroboter-Highlight von Shark*, dem PowerDetect NeverTouch Pro, holt Ihr Euch einen kleinen Alleskönner in die eigenen vier Wände. Normalerweise hängt ein Preisschild von 799,99 Euro an dem Roboter. Aktuell ist er aber ohnehin rund 200 Euro reduziert, und mit unserem exklusiven Rabattcode NEXTSHARK15 spart Ihr jetzt weitere 15 Prozent. Dadurch wird das Helferlein zu einem waschechten Schnäppchen.

Affiliate Angebot Shark PowerDetect NeverTouch Pro 15 % sparen mit dem Code „NEXTSHARK15“!

Damit punktet der Shark PowerDetect NeverTouch Pro

Den Saugroboter gibt es in Weiß und Schwarz, doch nur das schwarze Modell ist aktuell reduziert. Unseren Code NEXTSHARK15 könnt Ihr aber natürlich auf beide Varianten nutzen – und übrigens auch generell aufs gesamte Saugroboter-Sortiment von Shark*. Doch dazu später mehr.

Der PowerDetect NeverTouch Pro ist in jeder Hinsicht darauf ausgelegt, dass er die komplette Reinigung übernimmt, während Ihr entspannt die Füße hochlegen könnt. Er kommt mit einer Basisstation, die ihn möglichst selbstständig arbeiten lässt. Der Hersteller verspricht, dass der Roboter bis zu 60 Tage ohne eine manuelle Entleerung des Staubbehälters auskommt. Der Frischwassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,7 Litern, was laut Shark für eine Wischfläche von 372 Quadratmetern ausreichen soll. Je nachdem, wie oft Ihr den NeverTouch Pro wischen lasst und wie groß Eure Wohnung ist, genügt es daher, den Tank alle 30 Tage neu aufzufüllen.

Der Shark PowerDetect NeverTouch Pro ist nicht nur Testsieger, sondern verhindert durch ein perfektes Anheben sogar nasse Teppiche! / © Shark

Der Roboter reinigt alle Bodenarten, auch Teppiche. Dabei hebt er seinen Wischmopp an, um diese nicht nass zu machen. Türschwellen erklimmt er problemlos, sodass er auch in mehreren Räumen putzen kann. Für ordentliche Ergebnisse ist er mit intelligenten Reinigungstechnologien ausgestattet. Diese optimieren die Reinigung, indem sie den Roboter auf die Umgebung reagieren und Hindernissen ausweichen lassen. Besonders schmutzige Bereiche saugt der NeverTouch Pro dadurch etwa dank DirtDetect automatisch mit einer höheren Saugleistung in einem Achtermuster ab. So reinigt er die gleiche Stelle mehrfach, bis er keinen Schmutz mehr erkennt. Die Anti-Hair-Wrap Technologie soll verhindern, dass sich während der Reinigung lange Haare und Tierfell um die Bürste wickeln.

Der Shark PowerDetect NeverTouch Pro arbeitet (fast) komplett autonom! / © Shark

Um auch in Ecken eine gute Leistung zu ermöglichen, setzt der Roboter mit der EdgeDetect-Technologie auf Luftstöße. Beim Wischen fährt er hingegen sein Wischpad aus und erreicht so auch Staub an den Kanten. Für besonders hartnäckige Flecken könnt Ihr auch einfach in den Fleckenmodus switchen. Der Saugroboter erhöht dann die Anzahl seiner Durchgänge in vorher ausgewählten Bereichen. Dadurch soll der NeverTouch Pro eine um bis zu 50 Prozent bessere Kantenreinigung sowie bis zu 25 Prozent bessere Fleckenreinigung als das Vorgängermodell erzielen.

Dank EdgeDetect reinigt der Shark-Saugroboter auch Ecken gründlich. / © Shark

Von A nach B navigiert der Roboter mittels 360 Grad LiDAR-Vision. Er erstellt in kurzer Zeit eine präzise Karte von Eurer Wohnung und fährt diese methodisch ab. Ihr müsst Euch also keine Sorgen darum machen, dass er irgendwo stecken bleibt. Sein Akku hält bis zu 110 Minuten. Wenn die Power nachlässt, fährt er automatisch zurück in die Station, lädt sich auf und macht dann genau dort weiter, wo er aufgehört hat.

Angekommen in der Basisstation, macht der NeverTouch Pro seinem Namen alle Ehre. Er entleert seinen integrierten Staubbehälter und den Wassertank von selbst. Außerdem wäscht er sein Wischpad aus und trocknet es im Anschluss wieder. Dadurch ist er jederzeit einsatzbereit und arbeitet so hygienisch wie nur möglich. Die Basisstation selbst fängt und versiegelt bis zu 99,9 Prozent der Schmutz- und Staubpartikel, was primär für Allergiker ein großes Plus ist. Über die SharkClean App könnt Ihr die Reinigung ganz nach Euren Wünschen einstellen. So lassen sich unter anderem ein Zeitplan oder verschiedene Bereiche programmieren. Praktischerweise ist der NeverTouch Pro auch mit Alexa und Google Assistant kompatibel, sodass Ihr ihn auch per Sprachbefehl steuern könnt.

Und wie steht es um den Preis?

Der Shark-Roboter ist, wie oben bereits erwähnt, in der schwarzen Variante aktuell von fast 800 Euro auf 599,99 Euro heruntergesetzt. Das weiße Modell kostet nach wie vor 799,99 Euro. Für den Preis bekommt Ihr neben dem NeverTouch Pro und seiner Basisstation auch drei waschbare Wischpads, zwei Seitenbürsten, einen Filter und eine Anti-Odour-Technologie-Kartusche, die schlechte Gerüche aus den Staub- und Schmutzwasserbehältnissen fernhalten soll.

Der Shark PowerDetect NeverTouch Pro kann die Vorderseite so stark anheben, dass es ein wenig an "twerken" erinnert / © Shark

Weiter sparen könnt Ihr nun, wenn Ihr beim Check-out den Code NEXTSHARK15 eingebt. Ihr spart Euch damit noch mal 90 Euro, sodass am Ende 509,99 Euro für den Roboter auf der Rechnung stehen*. Für den Roboter in Weiß zahlt Ihr mit unserem Rabattcode 679 Euro. Versandkosten gibt es hier nicht.

Cool ist außerdem, dass der Code nicht nur für den NeverTouch Pro gültig ist, sondern auf alle Saugroboter von Shark angewendet werden kann. Dabei funktioniert der Rabatt auch bei bereits reduzierten Artikeln. Wenn Ihr zwei Saugroboter kauft, beispielsweise für Euch selbst und einen Freund, gilt der Code NEXTSHARK15 für beide Geräte. Für zwei NeverTouch Pro Roboter zahlt Ihr dann 1.019,98 Euro statt 1.199,98 Euro. Den Code könnt Ihr ab jetzt und bis zum 30. Juni anwenden.

Noch mehr Saugroboter von Shark

Wer sich weiterhin nicht ganz sicher ist, welches Modell es werden soll, kann sich auch mal durch die anderen Saugroboter von Shark klicken. Vergesst nicht: Auch hier profitiert Ihr von 15 Prozent Rabatt mit unserem Code NEXTSHARK15. Um Euch einen Überblick über die Produkte zu verschaffen, kommt hier eine kleine Liste mit spannenden Modellen.

→ Alle Saugroboter von Shark findet Ihr hier!*

Was sagt Ihr zu dem PowerDetect NeverTouch Pro von Shark?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Shark. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.