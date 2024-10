Vom Schrittzähler zum Smart Coach: Der Einfluss von KI auf Wearables

In der heutigen schnelllebigen digitalen Gesundheitslandschaft hat sich KI von einem bloßen Werkzeug zu einem zuverlässigen Co-Piloten (kein Wortspiel beabsichtigt) auf unserer Wellness-Reise entwickelt. Wie Ethan Mollick in seinem Buch Co-Intelligence beschreibt, ist die KI jetzt ein Kollaborateur, der uns hilft, komplexe Entscheidungen zu treffen.

Dieser Wandel wird nirgendwo deutlicher als bei den Wearables, wo KI-gesteuerte Coach-Assistenten unseren Umgang mit Gesundheit, Fitness und allgemeinem Wohlbefinden neu gestalten.

Marken wie Whoop und Garmin stehen an der Spitze dieser Bewegung und bieten mehr als nur Rohdaten. Sie liefern ein differenziertes, personalisiertes Verständnis unseres Körpers und optimieren alles, von unseren täglichen Routinen bis hin zu unseren langfristigen Gesundheitswünschen. Einige Skeptiker befürchten, dass dies Fitnessprofis wie Personal Trainer ins Abseits drängen und die Implementierung von KI erschweren könnte. Aber ich sehe das anders.

Der Aufstieg von KI-gestützten Assistenten in Wearables markiert eine neue Ära der Mensch-Maschine-Interaktion, in der die Technologie uns nicht nur überwacht, sondern unsere Gesundheitsentscheidungen aktiv begleitet.

Vom Fitness-Tracker zum KI-Coach

Für langjährige Wearable-Enthusiasten ist der Wandel von einfachen Fitness-Trackern zu KI-gesteuerten Coaches geradezu revolutionär. Erinnert Ihr Euch noch an die Zeit, als es bei Wearables nur darum ging, Schritte zu zählen oder die Schlafstunden zu überwachen? Heute haben sich diese Geräte von passiven Datensammlern zu proaktiven Gesundheitshelfern gewandelt.

Nehmt meine Erfahrung mit dem Whoop 4.0 (Testbericht) als Beispiel. Was als einfacher Metrik-Tracker begann, hat sich zu einem KI-Coach entwickelt, der Daten entschlüsselt und in Echtzeit Erkenntnisse und langfristige Gesundheitsstrategien liefert. Mein Whoop KI-Coach warnt mich, wenn ich mehr Erholungszeit brauche, und hilft mir, mein Verhalten zu optimieren, um meine Leistung zu steigern. Je mehr Daten er sammelt, desto schärfer und individueller werden seine Ratschläge – ein Gewinn für alle, die ihn nutzen.

Mein KI-Coach gibt mir zum Beispiel Tipps, die auf meine Gewohnheiten zugeschnitten sind, wie die Optimierung der Essenszeiten und der Flüssigkeitszufuhr auf der Grundlage meiner Fasten- und Erholungsdaten. Dieses Maß an personalisiertem Coaching erforderte in der Vergangenheit stundenlange Recherchen und Fachwissen. Jetzt steht mir das alles dank KI in Sekundenschnelle zur Verfügung.

Whoop AI Coach: Fitness-Übersicht und täglicher Aktionsplan © nextpit Whoop Coach: Wöchentlicher Aktionsplan und Ziele © nextpit Meine erste Frage zielte darauf ab, zu klären, welche täglichen Stunden im Winter zu berücksichtigen sind, und mir dabei zu helfen, festzustellen, ob ich meinen Essensplan anpassen muss. © nextpit Meine Folgefrage bezog sich darauf, wie ich meine Routine auf der Grundlage dieser spezifischen Metrik anpassen kann. © nextpit Ich brauchte zusätzliche Informationen darüber, wie ich meinen Essensplan auf der Grundlage der Daten anpassen konnte. © nextpit Dann wollte ich meine optimale Essenszeit herausfinden. © nextpit Dann wurde mir klar, dass die KI meine persönlichen Gewohnheiten berücksichtigen sollte. © nextpit Ich habe einen empfohlenen Prompt zu „Fasten- und Erholungseinblicken“ verwendet. © nextpit Da ich die Antwort auf die vorgeschlagene Aufforderung ziemlich offensichtlich fand, bemühte ich mich, mein Fastenverhalten besser zu verstehen. Hier hat sich AI meiner Meinung nach ausgezeichnet. © nextpit Ich könnte mich noch weiter in meine Daten vertiefen, aber ich denke, Ihr habt das Konzept dieses Systems bereits verstanden. Deshalb habe ich das Gespräch höflich beendet. © nextpit

Natürlich gibt es noch Raum für Verbesserungen. Die KI könnte noch mehr in die Tiefe gehen und kontextbezogene Erklärungen anbieten, anstatt sich zu wiederholenden, allgemeinen Ratschlägen über Flüssigkeitszufuhr und Schlaf zu versteifen. Fortgeschrittene Nutzer wie ich sehnen sich nach differenzierteren, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen.

Diese KI-Coaches können jedoch mehr als nur Messwerte anzeigen. Sie interpretieren Muster, erkennen Anomalien und prognostizieren Ergebnisse und machen das Fitness-Tracking zu einem dynamischen und ansprechenden Erlebnis.

KI-Coaches in Wearables: Der Ansatz von Garmin

Ich bin zwar ein treuer Whoop-Nutzer, aber Garmin entwickelt schon seit Jahren im Stillen ausgeklügelte KI-Assistenten für seine Geräte und konzentriert sich dabei auf intelligentes Coaching, um die Leistung der Nutzer zu steigern. Im Gegensatz zu den allgemeinen intelligenten Assistenten von Apple und Google geht es bei der KI von Garmin um personalisierte Gesundheits- und Fitnesserfahrungen.

Die KI-Funktionen von Garmin glänzen im Bereich der Outdoor-Fitness, indem sie Trainingspläne mit vorausschauenden Analysen zur Erholungszeit und Trainingsbelastung feinabstimmen. Während meines Marathontrainings stieß ich auf einen Artikel von Jeff Dengate, Redakteur bei Runner's World. Als erfahrener Marathonläufer hat Jeff das KI-Coaching von Garmin für seine Wettkampfvorbereitung getestet und seine Erkenntnisse waren für mich sehr interessant, da ich ebenfalls Wearables benutzte, um meine Marathonziele zu erreichen.

Mit einer Garmin-Uhr folgte Jeff einem personalisierten Plan, der die Trainings auf der Grundlage seiner Leistungsdaten – Herzfrequenz, Tempo, Erholung – anpasste. Die Garmin-KI lieferte strukturierte Trainingspläne, Tempostrategien und Pausenempfehlungen und passte sich seinen Fortschritten an. Jeff war begeistert von dem datengesteuerten Plan, der seine Leistung optimierte und Übertraining verhinderte.

Personalisierte Leistungseinblicke: Der Garmin Forerunner 965 liefert Gesundheits- und Trainingsempfehlungen in Echtzeit direkt an Euer Handgelenk. / © nextpit

Er stellte jedoch eine Einschränkung fest: Die KI konnte keine subjektiven Elemente wie seine tägliche Stimmung berücksichtigen oder den Motivationsschub bieten, den ein menschlicher Trainer bietet. Das KI-Coaching von Garmin eignet sich zwar hervorragend für die Strukturierung und Überwachung des Trainings, kann aber die persönliche Betreuung durch einen menschlichen Coach nicht vollständig ersetzen.

Diese Beobachtung bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass KI-gestützte Wearables das digitale Gesundheitscoaching verändern, indem sie komplexe Daten interpretieren und personalisierte Erkenntnisse liefern – ohne dabei das menschliche Element außer Acht zu lassen.

KI und personalisierte Gesundheit: Der Spielveränderer

Whoop und Garmin sind ein Beispiel für eine der transformativsten Rollen von KI in Wearables: die Bereitstellung personalisierter Gesundheitsinformationen. Vorbei sind die Zeiten, in denen allgemeine Ratschläge auf der Grundlage umfangreicher Datensätze erteilt wurden. Heute bietet die KI maßgeschneidertes Feedback, das sich an die individuellen Gesundheitsmuster jedes Nutzers anpasst – ein echter Wendepunkt für Menschen wie mich.

Mein Whoop-KI-Coach zum Beispiel verfeinert seine Empfehlungen ständig auf der Grundlage monatelanger Daten. Wenn ich gestresst bin oder schlecht geschlafen habe, schlägt er vor, einen Ruhetag einzulegen oder ein leichteres Training zu wählen. Er hilft mir sogar dabei, meinen Schlafplan zu optimieren, indem er meine Erholungsmuster analysiert und mir Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität gibt.

Dieses Maß an Personalisierung, das früher nur in Einzelgesprächen möglich war, kann jetzt jeder mit einem Wearable nutzen.

KI überbrückt die Kluft zwischen den Geschlechtern bei Gesundheitsdaten

KI-gestützte Wearables haben auch das Potenzial, die anhaltende Kluft zwischen den Geschlechtern bei Gesundheitsdaten zu überwinden. Caroline Criado-Perez zeigt in ihrem Buch "Invisible Women" auf, dass medizinische und Gesundheitsdaten traditionell männerzentriert sind, so dass Frauen und nicht-binäre Personen unterrepräsentiert sind. Dieses Ungleichgewicht hat zu erheblichen Lücken im Verständnis und in der Berücksichtigung der spezifischen Gesundheitsbedürfnisse dieser Gruppen geführt.

KI kann diese Lücke schließen, indem sie präzise, individualisierte Erkenntnisse liefert, die auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen und nicht-binären Menschen zugeschnitten sind. Funktionen wie das Tracken des Menstruationszyklus und KI-gesteuerte Analysen bieten personalisierte Gesundheitsempfehlungen, die auf hormonellen Veränderungen basieren und es mir ermöglichen, meinen Zyklus besser zu steuern und meine Fitnessroutine auf meinen Körper abzustimmen.

Diese Innovationen sind von entscheidender Bedeutung, da die Gesundheitsbedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen variieren – von der Schwangerschaft bis zur Menopause. Die Echtzeit-Datenanalyse von KI kann die Gesundheitsergebnisse für alle Nutzer erheblich verbessern.

Die Integration der Menstruationsüberwachung in Wearables und Smartphone-Apps verbessert die Überwachung von Gesundheitskennzahlen für Frauen und Menstruierende. Die Integration dieser Daten mit KI kann zu noch faszinierenderen Erkenntnissen führen. / © nextpit

Da das Bewusstsein für nicht-binäre Gesundheitsbedürfnisse zunimmt, sehe ich, dass KI-gesteuerte Datenerfassung und -analyse in Wearables den Weg für eine integrativere und personalisierte Gesundheitsversorgung ebnen. Dank fortschrittlicher Algorithmen können sich diese Geräte an unterschiedliche physiologische Profile und Gesundheitsdaten anpassen und so sicherstellen, dass die Datenerfassung und die Erkenntnisse auf die einzigartige Identität jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

Darüber hinaus können KI-Systeme je nach Trainingsdaten die Voreingenommenheit menschlicher Fachkräfte verringern und so Fairness und Gleichberechtigung bei der Gesundheitsüberwachung fördern. Diese individuelle Anpassung verbessert nicht nur die Genauigkeit der Gesundheitsüberwachung, sondern fördert auch eine gerechtere Gesundheitsversorgung und stellt sicher, dass niemand beim Streben nach einer besseren Gesundheit zurückgelassen wird.

Die Herausforderungen der Zukunft: Datenschutz und Datensicherheit

Da Wearables immer mehr persönliche Gesundheitsdaten sammeln, sind Datenschutz- und Sicherheitsbedenken nicht zu unterschätzen. In einem früheren Artikel über Datenschutz und Sicherheit im digitalen Gesundheitswesen betonte ich, wie wichtig es ist, sensible Gesundheitsdaten vor Verstößen zu schützen. Wenn KI-Assistenten auf riesige Datenmengen zugreifen, wird die Frage nach dem Eigentum und der Kontrolle der Daten kritisch.

Nach dem, was ich von Geräten wie Whoop und Garmin weiß, hat der Schutz der Nutzerdaten höchste Priorität. Whoop verwendet Verschlüsselung, um Gesundheitsdaten zu schützen und gibt den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten. Garmin verwendet ebenfalls eine sichere Speicherung und strenge Zugangskontrollen, wie in den Datenschutzrichtlinien beschrieben.

Da KI-Assistenten jedoch zum festen Bestandteil des täglichen Gesundheitsmanagements werden, müssen wir darauf achten, wie unsere Daten verwendet und weitergegeben werden. Die zunehmende Verbreitung von KI-gesteuerten Wearables sollte zu weiteren Diskussionen über die ethischen Auswirkungen des Datenbesitzes führen, vor allem weil diese Geräte immer mehr persönliche Informationen über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sammeln.

Was kommt als Nächstes?

Als ich Anfang des Jahres anfing, KI-Coaches auf Geräten wie Smartwatches, Fitnesstrackern und intelligenten Ringen zu nutzen, dachte ich, dass es einige Zeit dauern würde, bis sich deutliche Verbesserungen einstellen würden. Mitte Oktober hatte sich meine Sichtweise geändert – die KI hatte bereits große Fortschritte gemacht. Die Zukunft der KI in Wearables sieht unglaublich rosig aus.

Wenn diese Geräte weiterhin Daten sammeln und ihre KI-Algorithmen verfeinern, können wir mit noch mehr personalisierten Gesundheitsinformationen und prädiktiven Analysen rechnen. Wearables werden sich zu echten KI-Begleitern entwickeln, die nicht nur tägliche Gesundheitsdaten erfassen, sondern auch langfristige Gesundheitstrends und -risiken vorhersagen können.

Stellen Sie sich vor, dass Wearables in der Lage sind, frühe Anzeichen von chronischen Krankheiten zu erkennen und ihren Nutzern einen proaktiven Ansatz für ihr Gesundheitsmanagement zu bieten. KI könnte auch die Lücke bei den Gesundheitsdaten von Frauen und nicht-binären Menschen schließen und tiefere Einblicke in bisher untersuchte Gesundheitsbereiche ermöglichen.

Auch wenn die Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Inklusion bestehen bleiben, ist das Potenzial der KI, die digitale Gesundheit zu revolutionieren, unbestreitbar. Mit der zunehmenden Integration von KI in unser Leben werden Wearables über ihren Status als Gadget hinausgehen - sie werden zu unverzichtbaren Instrumenten, um die Zukunft der personalisierten Gesundheit zu steuern.

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich betonen, dass es bei meiner Haltung zu KI nicht darum geht, Fachkräfte zu ersetzen – ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass KI die Rolle von Personal Trainern verbessern wird, indem sie Daten sammelt und präzise Analysen für jeden Einzelnen liefert. Dennoch müssen wir als Menschen die KI-Analysen mit kritischem Denken begleiten. Es ist wichtig, dass wir uns aktiv mit unseren Trainern über Themen austauschen, die uns wichtig sind, anstatt nur passiv Informationen zu erhalten.