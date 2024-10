Bei MediaMarkt ist die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion voll im Gange. Der Elektronikfachhandel bietet Euch 19 % Rabatt auf einen Großteil des Sortiments und Ihr könnt hier aktuell reihenweise Bestpreise abstauben. Mit von der Partie: der Dreame L40 Ultra. Den Sauger bekommt Ihr jetzt ebenfalls so günstig, wie noch nie. Wir haben uns den Deal genauer für Euch angeschaut.

Ihr konntet Euch am vergangenen Prime Day nicht für einen Saugroboter entscheiden oder wolltet warten, bis ein bestimmtes Modell auf einen gewissen Preis fällt? Dann kommt die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt wie gerufen. Denn hier ist mit dem Dreame L40 Ultra einer der besten Saugroboter 2024 so günstig wie noch nie erhältlich. Genauer heißt das, Ihr bekommt die smarte Haushaltshilfe jetzt für 839,50 Euro, statt der üblichen 999 Euro.

Bereits am frühen Morgen des 25. Oktober hat Amazon ebenfalls die Preise bei vielen Produkten angepasst und unterbietet somit sogar die eigenen Prime-Day-Preise. Das gilt ebenfalls für den L40 Ultra.

Saugroboter der Extraklasse – So gut ist der Dreame L40 Ultra

Der Dreame L40 Ultra bietet mit 11.000 Pa eine richtig starke Saugleistung. Zusätzlich kann der Saugroboter auch mit seiner Wischfunktion auf ganzer Linie überzeugen. Mit an Bord ist ebenfalls eine ausfahrbare Seitenbürste und ein schwenkbarer Wischmopp, um wirklich jede Ecke zu erreichen. Er ähnelt dem deutlich teureren Dreame X40 Ultra (Test) in vielen Aspekten und kann auch mit einer absolut makellosen Navigation und Hinderniserkennung dank Fünf-Kanal-Farbsensortechnologie und einer RGB-Kamera.

Der Dreame L40 Ultra nutzt eine RGB-Kamera, um sich durch Eure Wohnung zu navigieren. / © nextpit

Anders, als andere Modelle in der Preisklasse bis 900 Euro, bietet der L40 Ultra auch eine automatische Putzmittelzufuhr. Nachteil ist allerdings, dass die autonome Basisstation recht viel Platz in Eurer Wohnung einnimmt. Aufgrund der Bauweise passt das Gerät somit nur recht schwer unter eine Dachschräge. Dafür ist jedoch die Verarbeitung richtig gut. Auch in unserem Test zum Dreame L40 Ultra war mein Kollege Thomas absolut überzeugt von dem Premium-Putzteufel.

Lohnt sich das? Dreame L40 Ultra zum Bestpreis

Derzeit kostet Euch der Dreame-Saugroboter (Bestenliste) mit Wischfunktion 839,50 Euro bei MediaMarkt. Auch Amazon hat bereits mit dem Preis nachgezogen. Hierbei handelt es sich um den bisherigen Tiefstpreis. Bisher lag dieser bei den 999 Euro, die der Elektronikfachmarkt hier als Vergleichspreis angibt. Gleichzeitig kostet Euch soviel auch das nächstbeste Angebot im Netz.

Normalerweise gibt es den Dreame L40 Ultra nur an Deal-Tagen, wie dem Prime Day, für weniger als 1.000 Euro. Dementsprechend ist das Angebot richtig spannend, falls Ihr ohnehin auf der Suche nach einem Premium-Saugroboter seid. Ist Euch das dennoch zu teuer, könnt Ihr Euch derzeit auch den Dreame L10s Pro Ultra Heat für 671,43 Euro*, statt 799 Euro, bei MediaMarkt schnappen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame L40 Ultra eine sinnvolle Alternative zum 400 Euro teureren X40 Ultra? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!