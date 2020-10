Google Maps Dark Mode: So aktiviert Ihr den neuen Modus

Egal ob Android oder iOS, der Dark Mode ist insbesondere in der Dunkelheit ein augenschonender Helfer, der beispielsweise bei der Navigation in der Nacht äußerst willkommen ist. Das Feature wurde zuletzt auch im Code einer Version von Google Maps entdeckt, aktivieren ließ sich die neue Darstellung aber bislang noch nicht.

Dies ändert sich nun aber offenbar. Wie 9to5Google berichtet, haben erste Nutzer in den Einstellungen der Android-Version von Google Maps die Möglichkeit gefunden, der App das Licht auszuknipsen. Zur Auswahl stehen unter der im Englischen als „Appearance“ bezeichneten Option drei Einstellungen. Man kann entweder immer den hellen oder den dunklen Modus aktivieren. Auf Wunsch kann die App aber auch dem Modus des Geräts folgen. Dies ist etwa bei einer automatischen Aktivierung des Dark Mode zu einer bestimmten Uhrzeit hilfreich.

So sehen der Dark Mode und die entsprechenden Einstellungen in Google Maps für Android aus / © u/BrokenFuckenArm, reddit

Google Maps: Dark Mode aktivieren

Der Dark Mode reduziert die Helligkeit der gesamten App. Egal ob Karte oder Menüs, alle Features sind deutlich bequemer zu nutzen, wenn man die App in der Dunkelheit nutzt.

Bei reddit gibt es einige Nutzer, die berichten, dass ihre Geräte mit Android 10 und Android 11 das Feature in den vergangenen Stunden erhalten haben. Offenbar hat sich der Dark Mode aber noch weit verbreitet. Die serverseitige Änderung betrifft bislang nur wenige Anwender. Getestet wurde mit Version 10.51.1 von Google Maps, welches das Feature auf einigen Geräten anzeigte, während es auf anderen Smartphones weiterhin fehlt.

Es muss also abgewartet werden, ob Google nur einen Test mit einer geringen Zahl von Nutzern durchführt oder ob man das Feature lediglich langsam ausrollt. Es wird erwartet, dass der Dark Mode in Zukunft auch iOS-Nutzer erreichen wird.

In unseren Versuchen war der Dark Mode ebenfalls noch nicht verfügbar. Google hatte seine Karten-App in den vergangenen Tagen bereits um eine weitere hilfreiche Funktion erweitert. So beinhaltet die iOS- und Android-Version seit Kurzem einen Covid-19-Layer, der Hinweise zur Verbreitung des Virus in allen unterstützten Regionen gibt.

