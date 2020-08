Google Play Music: Abschalttermin naht – so rettet Ihr Eure Käufe

Google kündigte die Neuigkeiten über einen Beitrag im offiziellen YouTube-Blog an. Nutzer von Google Play Music werden nicht mehr in der Lage sein, von der Google Play Music-App zu streamen oder diese zu nutzen, sobald die Abschaltung in ihrer Region beginnt. Ab Ende August wird es nicht mehr möglich sein, über den Music Manager Musik zu kaufen und vorzubestellen oder Musik von Google Play Music hoch- und herunterzuladen.

Google nimmt auch Änderungen am Google Play Store sowie am Music Manager vor. YouTube Music wird Google Play Music bis Dezember 2020 vollständig ersetzen. Die Abschaltung wird zunächst in Neuseeland und Südafrika beginnen, alle anderen globalen Märkte folgen im Oktober.

YouTube Music ist von nun an Googles einziger Spotify-Konkurrent / © AndroidPIT

So übertragt Ihr Eure Bibliothek von Google Play Music auf YouTube Music

Ihr könnt Eure Google-Play-Music-Bibliothek mit dem speziell entwickelten Online-Tool auf YouTube Music übertragen. Auf diese Weise könnt Ihr Euer gesamtes Google Play Music-Konto, einschließlich Musikempfehlungen, Wiedergabelisten, Uploads und Einkäufe, sowie die gesamte Bibliothek an Musiktiteln auf YouTube Music übertragen. Je nachdem, wie viele Inhalte Ihr hinzugefügt habt, kann der Vorgang bis zu einigen Stunden dauern.

Unsere ausführliche Anleitung zum Sichern der Google-Play-Musik-Inhalte findet Ihr hier.

Das Transfer-Tool ist seit Mai 2020 online, aber Google drängt die Nutzer nun dazu, den Wechsel vorzunehmen, bevor Google Play Music endgültig abgeschaltet wird. Wenn Ihr vor dem Herunterfahren nicht wechselt, besteht die Gefahr, die Musiksammlung zu verlieren.

Alle, die nicht von Google Play Music zu YouTube Music wechseln möchten, können einfach warten, bis der alte Musik-Player abgeschaltet wird. Alle Google Play Music-Abonnements werden automatisch gekündigt.