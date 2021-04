Google Play Store funktioniert nicht: So löst Ihr die gängigsten Probleme

Diese Anleitung hilft Euch weiter, wenn der Google Play Store auf Eurem Handy nicht mehr funktioniert. Das Problem kann allerdings mehrere Ursachen haben und daher starten wir mit einer kurzen Beschreibung Eurer Situation. Tippt dabei einfach auf das Szenario, was auf Euer Problem am besten zutrifft:

Das wohl häufigste Problem ist, dass der Google Play Store zwar installiert ist, aber nicht mehr startet. Daher beginnen wir mit dem Szenario "Google Play Store öffnet sich nicht mehr".

1. Google Play Store öffnet sich nicht mehr

Tippt Ihr den Google Play Store auf Eurem Handy an und es passiert entweder gar nix oder Ihr seht eine Fehlermeldung? Dann müsst Ihr im Grunde genommen so vorgehen, wie bei jeder anderen App, die nicht mehr funktioniert.

App-Cache leeren

Sollte Euer Play Store nicht mehr funktionieren, kann es helfen, den Zwischenspeicher (Cache) der Play-Store-App zu leeren. Darin legen Apps temporäre Daten ab, manchmal können dort aber fehlerhafte Dateien liegen. Um den Cache zu leeren, Begebt Euch dazu in Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen (oder Apps/Anwendungen) > Alle Apps anzeigen und sucht den Google Play Store.

Tippt hier zunächst auf Beenden erzwingen und versucht die App zu starten. Klappt das nicht, kehrt zurück, tippt auf Speicher und drückt einmal auf den Button Cache leeren.

Google Play Store: Cache löschen / © Screenshots: NextPit

Play Store: Daten löschen

Wenn der erste Tipp nicht geholfen hat, probiert es mal mit dem Löschen der Play-Store-Daten. Damit setzt Ihr den Play Store zurück, ohne dabei installierte Apps zu verlieren. Die Option findet Ihr wieder unter Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen (oder Apps/Anwendungen) > Alle Apps anzeigen > Speicher. Tippt nun auf den Button Daten löschen. Der nächste Start des Play Stores erfolgt nun wie aus dem Werkszustand.

Google Play Store Probleme: Daten löschen sollte helfen / © NextPit

Play-Store-Updates deinstallieren

Manchmal bringt ein Update Euren Play Store durcheinander. Um dieses wieder zu deinstallieren, ruft die App-Einstellungen auf, sucht nach Google Play Store und betätigt den Button Updates deinstallieren. Euer Play Store wird nun wieder auf die Version zurückgesetzt, die bei der Auslieferung Eures Smartphones installiert war. Das Update wird zwar später erneut installiert, aber hoffentlich kommt es im zweiten Versuch nicht mehr zu Fehlern und Euer Play Store funktioniert wieder.

Updates des Play Store deinstallieren / © NextPit

Löscht die Datei "hosts.txt" (Root)

Diese Methode ist nur für erfahrene Nutzer, die Root-Rechte auf ihrem Smartphone haben! Ruft dann einen Dateimanager Eurer Wahl auf, navigiert in das Verzeichnis root/system, sucht die Datei "hosts.txt" und löscht sie. Achtung: Lasst die anderen Dateien im System-Ordner in Ruhe!

2. Verbindungsprobleme nach dem Start

Ist Google down?

Kein Internetdienst hat eine hundertprozentige Verfügbarkeit. Manchmal hakt es einfach und Probleme tauchen auf. Das passiert auch bei großen Anbietern wie Google. Daher schaut einfach mal, ob es wirklich an Euch liegt – zum Beispiel bei AlleStörungen.

Sind hier mehrere aktuelle Störungsmeldungen oder ein massiver Ausschlag bei den Meldungen verzeichnet, so ist anzunehmen, dass Google die Ursache ist. Unser Tipp ist in diesem Fall: Kurz abwarten, dann sollten die Downloads wieder gehen.

Langsame Internetverbindung: WLAN und Datenverbindung prüfen

Die übliche Frage bei Computerproblemen lautet häufig: Steckt denn das Kabel? Auf Probleme mit dem Play Store übertragen: Steht denn die Internetverbindung? Prüft, ob ein Browser Internetseiten anzeigen kann. Lädt der Browser langsam? Dann ist wahrscheinlich Eure Internetverbindung gerade langsam oder der Netzempfang schlecht.

Lösung: Wechselt von WLAN ins mobile Datennetz oder umgekehrt. Klappt es immer noch nicht, so kann es nicht schaden, den Flugmodus für eine Minute einzuschalten und dann wieder online zu gehen.

Google Play installiert Updates

Auch der Google Play Store braucht mal ein Update. Gerade bei einem neu eingerichteten Smartphone kann es daher passieren, dass Ihr den Store während eines Updates aufruft. Zu erkennen ist das kaum. Diese erfolgen nämlich im Hintergrund und werden während des Updates nicht angezeigt. Dann hilft meist einfach, ein paar Minuten abzuwarten.

Genügend Speicher vorhanden?

Google Play verlangt, dass mindestens 500 MByte Speicher auf dem Smartphone frei sind, damit sich Apps installieren lassen. Dabei ist es auch egal, ob die zu installierende App nur wenige MByte groß ist. Taucht die Speicherwarnung also bei Euch auf, solltet Ihr einmal in die Speicherverwaltung (Einstellungen > Speicher) schauen und gegebenenfalls unnötige Inhalte aus Eurem internen Speicher löschen. Weitere Tipps gibt's in unserem Ratgeber zum Aufräumen auf Eurem Handy.

Google Play braucht mindestens 500 MByte Speicher. (Android 9) / © NextPit

Richtiges Datum einstellen

Klingt doof, kann aber tatsächlich für die Probleme mit dem Play Store verantwortlich sein: ein falsch eingestelltes Datum und die falsche Uhrzeit. Überprüft also, ob die Uhr Eures Smartphones bzw. Tablets richtig eingestellt ist. Bei falsch eingestellter Uhrzeit schlägt die Verschlüsselung der Verbindung zu den Google-Servern fehl, was zu den Play-Store-Fehlern führt.

Die Internetverbindung und ein falsches Datum können Google Play vor Probleme stellen. (Android 9) / © NextPit

Google Play Store funktioniert nicht: VPN ausschalten

Ein VPN bietet Euch viele Vorteile. Sei es Sicherheit, wenn Ihr häufig in öffentlichen WLANs unterwegs seid. Oder aber die Möglichkeit, um auf Dienste zuzugreifen, die in Eurer Region nicht verfügbar sind. Leider kann es manchmal dazu kommen, dass ein VPN für Ärger mit dem Play Store sorgt. Habt Ihr also Probleme mit diesem und nutzt ein VPN, solltet Ihr es probeweise ausschalten. Geht dazu in die Einstellungen Netzwerk & Internet, wählt VPN und schaltet es aus.

Google Play Store funktioniert nicht: Smartphone neustarten

Habt Ihr mit diesen Tipps den Play Store noch nicht zum Laufen bekommen, so ist es jetzt an der Zeit, das Smartphone oder Tablet einfach mal neu zu starten. Gemäß dem Motto "Have you tried to turn it off and on again", werden die Probleme oftmals mit dieser einfachen Maßnahme behoben.

3.: Google Play Store fehlt plötzlich

Ist der Google Play Store nach einem Update oder nach einem Handy-Absturz nicht mehr auffindbar? Sofern Ihr ein Huawei-Smartphone nutzt, habt Ihr ab sofort mit Problemen rund um das Handelsembargo mit den USA zu kämpfen. Denn die für die Nutzung des Play Stores benötigten Google-Dienste sind auf aktuellen Huawei-Handys nicht mehr nutzbar.

Nutzt Ihr ein Handy eines anderen Herstellers, sollte eine Suche im App-Drawer der nächste Schritt sein. Vielleicht versteckt sich der App-Store ja noch irgendwo. Ist er nicht auffindbar und auch nicht in Eurer App-Liste vorhanden, verrät Euch dieses Video, wie Ihr den Google Play Store auf Eurem Handy installieren könnt.