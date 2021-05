Explorer-Apps: Das sind die besten Dateimanager für Android

Write it, cut it, paste it, save it,

Load it, check it, quick, rewrite it

Plug it, play it, burn it, rip it,

Drag and drop it, zip, unzip it.

Was ist ein Dateimanager?

Wie Daft Punk oben schon sagen: Ein Dateimanager, alternativ auch Explorer genannt, erlaubt Euch Zugriff auf Dateien. Benutzt entsprechende Dateimanager-Apps für Android, um Dateien zu verschieben, kopieren, löschen oder archivieren. Manche der hier gezeigten Kandidaten beherrschen überdies:

Cloud-Integration (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, etc.)

FTP (auch als Server)

WebDAV (OwnCloud, NextCloud, Synology, etc.)

Samba (für Windows-Freigaben)

Zweispaltige Ansicht für schnelles Kopieren/Verschieben (Total Commander-Stil)

Zip + Unzip

Dateitransfer zwischen Smartphones via Direktverbindung

Manche Smartphone-Hersteller wie Samsung oder Huawei liefern eine Dateimanager-App bereits mit, die für Grundfunktionen ausreicht. In anderen Fällen kann der native Dateimanager im Android-Betriebssystem die einfachsten Aufgaben erledigen. Doch fokussieren wir uns in diesem Artikel auf dedizierte Dateimanager-Apps und ihre jeweiligen Zusatzfunktionen.

Mit dem neuesten Update dieses Beitrags haben wir noch den Dateimanager + und den Astro Dateimanager mit ins Boot geholt. Wie immer sind wir aber auch stets offen für Eure Empfehlungen und interessiert an Euren Erfahrungen mit den hier vorgeschlagenen Apps.

Inhalt:

Dateimanager +

Der Dateimanager + hat mit vielen Vertretern seiner Zunft gemein, dass er einen wenig originellen Namen trägt. Seiner Beliebtheit tut das dennoch keinen Abbruch, wie über 50 Millionen Downloads bei Google Play eindrucksvoll beweisen.

Auch der Dateimanager + greift auf alle Dateien zu, die er in die Finger bekommt, egal ob sie im internen Speicher, auf der Speicherkarte, in der Cloud oder sonst wo zu finden sind. Nebenberuflich versucht sich der Dateimanager auch als App-Manager und lässt Euch Anwendungen auch beenden oder deinstallieren.

Der Dateimanager + ist nicht nur beim Namen, sondern auch optisch ziemlich schlicht, was der Übersichtlichkeit durchaus zuträglich ist, weil man sich sehr schnell zurechtfindet. Ihr könnt aber auch noch ein wenig nachhelfen und Euch für die präferierte Ansicht entscheiden.

Natürlich beherrscht auch dieser File-Manager all das, was Ihr Euch von einem solchen Tool erwarten dürft und packt/entpackt Dateien, verschiebt, kopiert, löscht sie und benennt sie um, wenn Ihr wollt. Selbst Bildbetrachter, Musikplayer und ähnliche Tools sind mit an Bord, können aber deaktiviert werden.

Schlicht, aufgeräumt, tut was er soll – der Dateimanager + / © NextPit

Der Dateimanager + lässt sich kostenlos bereits sehr angenehm nutzen, aber wen die Werbung stört, oder wer das Dark Theme vermisst, greift zur Premium-Version. Für die werden 1,99 Euro monatlich fällig oder 7,99 Euro einmalig, was ich beides für angemessen halte.

Dateimanager + für Android bei Google Play herunterladen

Astro Dateimanager

Den Astro Dateimanager haben wir neu in die Liste aufgenommen, in Wahrheit ist er aber ein ganz alter File-Manager-Hase. Die App kommt sehr aufgeräumt daher und ist daher eine gute Wahl für all diejenigen, die sich nicht lange in eine solche Dateimanager-App reinfuchsen wollen oder können.

Natürlich verfügt er über all die Basics, die auch die anderen Empfehlungen in dieser Liste beherrschen, unterstützt lokale Dateien ebenso wie Cloud-Speicher, komprimiert und extrahiert Dateien und will Euch auch dabei helfen, Speicherplatz auf dem Smartphone freizumachen und dafür zu ermitteln, was die Speicherfresser sind. Ihr bekommt daher sowohl Apps angezeigt, die Ihr ewig nicht mehr genutzt habt, als auch außergewöhnlich große Videos.

Der Astro Dateimanager macht mir schmerzlich bewusst, wie viele unnötige Apps ich installiert habe / © NextPit

Der Astro Dateimanager ist auch deswegen einen Blick wert, weil er kostenlos ist und ohne Werbung daherkommt.

Astro Dateimanager für Android bei Google Play herunterladen

MiXplorer

Viele Leser haben uns in den Kommentaren auf MiXplorer hingewiesen, weswegen wir ihn beim letzten Update auch in unsere Liste mit aufnahmen. Die Datei-Explorer-App erweist sich bei näherem Hinsehen als die Vielseitigste in dieser Liste. Nicht nur bietet er alle oben erwähnten Zusatz-Funktionen und Integrationen. MiXplorer öffnet zudem nativ PDF- und ePub-Dateien, Text-Dokumente und HTML-Websites in unterschiedlichen Formaten.

Der Android-Dateimanager MiXplorer hat mit Abstand den größten Funktionsumfang. / © NextPit

Der MiXplorer öffnet und erstellt Archive in etlichen Formaten, greift auf exotische Dateisysteme zu (die Ihr per USB-OTG anschließt), und vernetzt sich mit Netzwerk- und Online-Speichern aller Art. Die zweispaltige Ansicht für das Querformat können wir in den Einstellungen des Dateimanagers einschalten.

MiXplorer bietet zweispaltiges Layout im Total-Commander-Stil. / © NextPit

Die kostenlose Variante des MiXplorer ist leider verschwunden. Im Play Store finden wir lediglich die Bezahl-Variante MiXplorer Silver zum Preis von 4,39 Euro vor. Eine Gratis-Vollversion veröffentlichte der Autor im App-Store der XDA-Developers, aber dieses Angebot finden wir dort leider nicht mehr vor.

Solid Explorer

Der beliebte Solid Explorer verfügt ebenfalls über alle wichtigen Features, die wir von einem Dateimanager erwarten. Der Dateimanager erstellt überdies einen Index der Dateien im Dateisystem, sodass schnelle Suchen möglich sind. Ihr könnt Dateien per Drag and Drop (Ziehen und Ablegen) von Ordner zu Ordner kopieren oder verschieben. Bilder und Videos könnt Ihr per Cast-Plug-in auf kompatible Empfänger streamen.

Wie die meisten Dateimanager bietet auch der Solid Explorer ein dunkles Theme / © NextPit

Der Solid Explorer ist allerdings nicht kostenlos: Die kostenlose Version ist lediglich eine Demo-Version, die 14 Tage uneingeschränkt funktioniert. Via In-App-Kauf könnt Ihr die Vollversion freischalten.

File Explorer

Der schlicht File Explorer genannte Android-Dateimanager bietet alle oben genannten Funktionen. Seine Spezialität ist, dass Ihr Dateien per Web-Schnittstelle schnell drahtlos zwischen PC und Smartphone mittels Drag & Drop austauschen könnt. Cloud-Dienste, FTP, WebDAV oder Samba gibt es erst in der Premium-Version.

Wer mag, kann auch auf ein Design mit zwei Spalten switchen / © NextPit

Weiteres Alleinstellungsmerkmal sind der Passwort-Schutz vor dem Öffnen Eurer Cloud-Speicher (Premium-Funktion), das Ausführen von Shell-Skripten und das Öffnen von Binärdateien in einem Hex-Editor. Überdies bietet FX File Explorer an, Dateien direkt mit anderen Geräten auszutauschen.

Amaze File Manager

Der Open-Source-Dateimanager Amaze ist zunächst kostenlos, verwehrt aber so die Integration Eurer Cloud-Speicher. Ihr könnt Datei-Freigaben als FTP-Server aufsetzen. WebDAV oder SMB werden jedoch nicht unterstützt.

Auch hier könnt Ihr zwischen verschiedenen Themes wählen / © NextPit

Amaze bietet überdies einen App-Manager zum schnellen Deinstallieren mehrerer Apps sowie AES-Verschlüsselung. Ihr könnt APK-Dateien wie Zip-Archive öffnen, Datenbanken lesen und Textdokumente bearbeiten.

Total Commander – Dateimanager

Auch der klassische Dateimanager Total Commander bietet alle oben genannten Features. In Plug-ins kommen weitere Funktionen hinzu, darunter auch schnelle Direkt-Transfers von Gerät zu Gerät.

Total Commander: Keine Schönheit, aber sehr funktional. / © NextPit

Total Commander kann Text-Dateien manipulieren und Shell-Skripte ausführen. Die Datei-Manager-App ist komplett kostenlos.

Die einzige Dateimanager-App mit integrierten SSH-Transfers ist X-Plore. Ehrensache, dass sie auch alle anderen der oben genannten Funktionen bietet; nur WebDAV findet in der Beschreibung leider keine Erwähnung. Zip-Archive behandelt X-Plore wie normale Verzeichnisse.

X-Plore ist ähnlich umfangreich wie der MiXplorer. / © NextPit

In X-Plore könnt Ihr Euer Smartphone zum WLAN-Server machen und Dateien für schnelle Transfers freigeben. Die Benutzeroberfläche ist zwar nicht schön, jedoch intuitiv und schnell zu bedienen.

Google Files

Google Files – ehemals Files Go – bekam nach einem Update endlich einen eigenen Datei-Explorer. Der App geht es vorrangig darum, Euren internen Speicher aufzuräumen. Files erinnert Euch regelmäßig daran, ungenutzte Apps zu deinstallieren, bereits gesicherte Fotos vom Gerät zu löschen, den Cache ("Junk-Dateien") zu löschen oder das Download-Verzeichnis zu leeren.

Google Files will Euch Platz schaffen auf dem Smartphone / © NextPit

Im zweiten Reiter (unten, "Dateien ansehen") als letzter Eintrag findet Ihr den Eintrag Interner Speicher, über den Ihr denselben durchforsten könnt. Die rudimentäre Datei-Verwaltung kann nicht mit spezialisierten Dateimanagern für Android mithalten. Immerhin könnt Ihr ZIP-Dateien entpacken, jedoch leider nicht erstellen.

Neben dem einfachen Säubern Eures Smartphone-Speichers hat Google Files eine zweite Spezialfähigkeit. Über "Teilen" stellt Ihr auf einfache Weise eine Direktverbindung mit einem zweiten Gerät mit Google Files her und übertragt auch große Dateien über die schnellste verfügbare Verbindung. Beherrschen also beide Geräte WLAN nach 802.11ac, gelingt die Übertragung mit mehreren Dutzend MByte pro Sekunde.

Welchen File Manager habt Ihr denn im Einsatz? Oder hat Euer Smartphone einen guten Dateimanager vorinstalliert, der Euch locker ausreicht? Teilt uns Eure Meinungen und Tipps in den Kommentaren mit! Dieser Beitrag ist zuletzt im Mai 2021 aktualisiert und erweitert worden, daher können Kommentare auch schon mal aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.