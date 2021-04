NEU – NextPit als Podcasts: Folge 1 von „Casa Casi“

NextPit bringt eine Reihe neuer Podcasts

Auf der einen Seite hat NextPit eine internationale Redaktion. Auf der anderen Seite haben wir völlig unterschiedliche Menschen, mit verschiedenen Talenten, Expertisen und Interessen.

Wenn wir also schon einen Podcast machen, dann aber richtig. Von daher gibt es nicht nur einen Podcast, sondern gleich mehrere. Beim deutschsprachigen Team soll es drei verschiedene Formate geben. Während Ben und Stefan Euch bald mit einem Erklärformat beziehungsweise einem Format beglücken werden, bei dem es wöchentlich einen neuen, spannenden Gast zu hören gibt, haben Casi und ich was ganz Anderes vor.

Die „Casa Casi“ macht den Anfang

Wer Casi und mich ein wenig kennt, weiß: Die Beiden leben gerne. Und sie schweifen ab. Regelmäßig trafen Casi und ich mich auf verschiedenen Tech-Events auch schon bevor wir hier seit Januar zusammen bei NextPit arbeiten.

Um es kurz zu machen: Casi und ich an einem Tisch zusammen im Restaurant heißt – es wird laut. Es wird aber auch unterhaltsam. Denn Casi hat viel zu erzählen und es beschäftigen ihn viele Dinge, von denen wir denken, dass auch andere Menschen das hören sollten.

Casi und ich nehmen Euch mit in unser neues Lieblingsrestaurang „Casa Casi“ und laden Euch an den Nachbartisch ein, um uns zuzuhören. Wir tauschen uns zu einem Thema aus und diskutieren es ergebnisoffen miteinander. Tja, und dann kann es vorkommen, dass wir auch mal abschweifen. Übrigens: Wir sprechen immer so lange, bis unser Essen verspeist ist.

Folgt uns auf dem Channel Eurer Wahl

„Casa Casi“ bekommt Ihr ab sofort jeden Samstag, Punkt 12 Uhr zur Mittagszeit, frisch auf’s Ohr. Wir haben es Euch möglichst einfach gemacht und bieten den Podcast bei so vielen Kanälen wie auch immer möglich an. Bitte entschuldigt, dass vielleicht nicht alle Kanäle von Anfang an dabei sind. Es kann manchmal dauern, bis wir freigeschaltet sind.

Wenn Ihr direkt teilen wollt ❤️, haben wir Euch auch unseren Player bei Transistor eingefügt.

Wir würden uns riesig freuen, wenn Ihr uns direkt abonniert und ab sofort immer hört. Da wir bei „Casa Casi“ diskutieren, freuen wir uns auch über Eure Kommentare hier im NextPit-Magazin.

Wie hat Euch die erste Folge von „Casa Casi“ gefallen? Schreibt es uns! Wir arbeiten ständig daran uns zu verbessern.

So, und jetzt macht Euch am Besten einen Teller Spaghetti Carbonara, schenkt Euch ein leckeres Glas von irgendetwas ein, was Ihr gerne trinkt und kommt mit uns in die „Casa Casi“.