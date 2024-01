Heidelberg Energy Control zum Bestpreis – 11-kW-Wallbox nur 220 Euro!

Möchtet Ihr Euer Elektroauto nicht ständig an Ladesäulen im Nachbardorf aufladen müssen, ist eine Wallbox durchaus interessant. Mit den Ladestationen könnt Ihr Euer E-Auto bequem zu Hause mit Strom versorgen und dank günstiger Stromtarife sogar richtig Geld sparen. Bei eBay findet Ihr die Heidelberg Wallbox Energy Control gerade für 220 Euro und nextpit verrät Euch, ob sich das lohnt.

Obwohl das Thema Elektromobilität immer relevanter wird, setzen die meisten Deutschen noch auf Autos, die durch Benzin oder Diesel angetrieben werden. Solltet Ihr jedoch bereits ein E-Auto besitzen, ist die Anschaffung einer Wallbox durchaus sinnvoll, um nicht ständig an vollen Ladesäulen Spalier zu stehen. Bei eBay bekommt Ihr die Heidelberg Wallbox Energy Control jetzt zum Bestpreis.

Die Heidelberg Energy Control nutzt eine maximale Ladeleistung von 11 kW, wodurch sie für die meisten E-Autos in Frage kommt. Es besteht keine bidirektionale Funktion, was allerdings auf die meisten Wallboxen zutrifft. Zusätzlich findet sich ein fünf Meter langes Ladekabel, an dem ein Typ-2-Stecker angebracht ist. Ein integrierter Stromzähler informiert Euch zudem über die aktuelle Leistung sowie den Stromverbrauch.

Die DC-Fehlerstromerkennung hat eine Abschaltzeit von 6 Milliampere in unter 10 Sekunden. Mit dem Modbus RTU ist zudem eine externen Lastensteuerung möglich. Eine Autorisierungsmöglichkeit mittels Passwort oder RFID-Chip habt Ihr hier jedoch nicht.

Wie gut ist das Wallbox-Angebot wirklich?

In den letzten Wochen lag der Preis für die Heidelberg-Wallbox relativ konstant bei mindestens 289 Euro. Da Ihr hier nur 220 Euro ohne zuzügliche Versandkosten zahlen müsst, ist dieser Deal schon recht spannend. Somit liegt Ihr 69 Euro unter dem aktuell zweitbesten Preis für die Wallbox. Zusätzlich wird der bisherige Bestpreis um 25 Euro unterschritten.

Der Händler powerwerk kann zudem mit über 97 Prozent positiven Rezessionen aus insgesamt 11241 Bewertungen aufwarten und wirkt dadurch sehr zuverlässig. Preislich ist das Angebot also wirklich empfehlenswert, bedenkt allerdings, dass hier noch zusätzliche Kosten für einen Fachmann aufkommen, da Ihr die Wallbox nicht einfach selbst anbringen solltet und vor allem nicht mit dem Haushaltsstrom versorgen könnt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid bereits im Besitz einer Wallbox oder möchtet Euch eine anschaffen?