IFA 2024: Diese Saugroboter setzen neue Maßstäbe!

Auf der IFA 2024 präsentiert Eureka neue Saugroboter. Mit dem Eureka J15 Pro Ultra und E20 Plus zeigt der amerikanische Hersteller, was heutzutage bei Haushaltsrobotern alles möglich ist. Sie überzeugen mit hoher Saugkraft, einer innovativen Servicestation sowie cleveren Funktionen, die das Verheddern von Haaren verhindern. Wir zeigen Euch, was die neuen smarten Helfer können.

Heutzutage muss die Hausreinigung kein zeitraubendes und lästiges Übel mehr sein, für das Ihr unter der Woche kaum Platz findet. Saug- und Wischroboter nehmen Euch eine Menge Arbeit ab, damit mehr Freizeit am Ende des Tages übrig bleibt. Die neuen Modelle von Eureka gehen sogar noch einen Schritt weiter.

Eureka J15 Pro Ultra Saugroboter – Endlich müssen wir die Schale der Station nicht mehr selbst reinigen

Der neue Eureka J15 Pro Ultra* kommt mit einer selbstreinigenden Servicestation, die sowohl den Saugroboter als auch sich selbst automatisch säubert. Laut Eureka ist dies die erste Station dieser Art in der gesamten Branche. Bei den meisten anderen Modellen bleibt die Reinigungsschale der Basisstation nach der Reinigung der Wischmopps verschmutzt – nicht so bei diesem Gerät. Hier wird die Wanne nach jedem Reinigungszyklus durch einen Abzieher automatisch gesäubert, die Rückstände getrocknet und im Staubbeutel gesammelt. Das erspart Euch die mühsame Reinigung per Hand.

IFA 2024 - Eureka J15 Pro Ultra Saugroboter - so sieht er aus / © Eureka

Das J15 Pro Ultra Modell von Eureka punktet nicht nur mit seiner innovativen Selbstreinigungsstation. Der Saugroboter beeindruckt auch mit einer neuartigen Entwirrungstechnologie, die in dieser Form bei der Konkurrenz kaum zu finden ist. Wenn sich Haare in der Bürste verfangen, werden sie durch Klingen, die 400 Mal pro Minute vibrieren, automatisch zerschnitten. Dies soll Verhedderungen nahezu vollständig verhindern. Zusätzlich bietet der Eureka J15 Pro Ultra eine beeindruckende Saugleistung von 16.200 Pa, wodurch selbst hartnäckiger Staub tief aus Teppichen entfernt wird. Ein weiteres Highlight ist die Fähigkeit des Roboters, die Wischmopps auszufahren, um Eure Böden bis an die Kanten gründlich zu reinigen. Die Effektivität dieser Technologie wurde sogar vom TÜV Rheinland überprüft und dabei eine Kantenabdeckung von 98,85 Prozent sowie eine Randabstand von nur 1,36 mm bestätigt. In Deutschland wird der Eureka J15 Pro Ultra ab Ende September verfügbar* sein.

Doppelte Saugkraft im Vergleich zum Vorgänger: Der neue Eureka E20 Plus

Mit dem Eureka E20 Plus* stellt Eureka eine verbesserte Version seines Vorgängers, des E10s, vor. Auch der E20 Plus ist mit einer Basisstation ausgestattet, in der der aufgenommene Schmutz automatisch entleert wird. Diese Station arbeitet ohne Beutel, wodurch zusätzliche Kosten entfallen.

Im Vergleich zum E10s hat der E20 Plus eine verdoppelte Saugkraft und erreicht beeindruckende 8.000 Pa, um selbst hartnäckigen Schmutz effizient zu beseitigen.

Eureka hat auch die Hindernisvermeidung beim E20 Plus weiterentwickelt. Mit der neuen Funktion DuoDetect AI reinigt der Saugroboter eigenständig, selbst in anspruchsvollen Wohnumgebungen, ohne dabei Gegenstände umzuwerfen oder hängenzubleiben. Und besonders praktisch für Haushalte mit Tieren: Das neue Design der Gummiwalzenbürste minimiert das Verheddern von Haaren erheblich. Seit Ende August ist der Eureka E20 Plus Saugroboter für 499,99 Euro erhältlich.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Eureka. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.