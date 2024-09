Eine schlankere Version der ScanWatch Nova

Die ScanWatch Nova Brilliant behält die meisten Tracking-Funktionen der Standard-ScanWatch Nova bei, führt aber einige bemerkenswerte Designverbesserungen ein. Sie wird auch in einem kleineren 39-mm-Gehäuse erhältlich sein, perfekt für Menschen mit schmaleren Handgelenken oder alle, die eine kompaktere Uhr bevorzugen. Das Gerät ist bis zu 5 ATM wasserdicht und wird sowohl in Gold als auch in Silber mit einem Gliederarmband angeboten.

Die Withings ScanWatch Nova Brilliant besitzt zudem eine geriffelte Titanlünette, die das Zifferblatt umgibt und durch Saphirglas geschützt ist. Drehbar ist die Lünette nicht, dafür bedient Ihr die Uhr über die digitale Krone auf der rechten Seite.

Die ScanWatch Nova Brilliant von Withings ist mit silbernem und goldenem Titangehäuse erhältlich. / © Withings

Auf der oberen Hälfte der Uhr befindet sich ein hochauflösendes, kreisförmiges OLED-Display mit Graustufen, das Gesundheitsdaten, den Batteriestatus und Benachrichtigungen anzeigt. Über die Krone navigiert Ihr durch die Funktionen und auf der unteren Hälfte befindet sich eine traditionelle Minuten-/Sekundenanzeige.

Die ScanWatch Nova Brilliant verfügt über die gleichen "PPG Gen 3"-Sensoren wie ihr Vorgänger. Sie ermöglicht fortschrittliche Funktionen wie die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz mit Warnungen bei unregelmäßigem Rhythmus, die Überwachung von Schlaf und Menstruationszyklus, die SpO2-Überwachung und die ganztägige Überwachung der Körpertemperatur mit Warnungen bei abnormalen Werten. Außerdem bietet er ein EKG auf Abruf mit AFib-Erkennung, unterstützt 40 Übungen und misst die VO2 Max.

Withings behauptet, dass die ScanWatch Nova Brilliant mit einer einzigen Ladung bis zu 30 Tage durchhält.

Withings bietet einen kostenlosen Herz-Check-up für Withings+ Abonnenten an. / © Withings

Kostenloser Herz-Check-up für Withings+ Abonnenten

Neben der neuen ScanWatch hat Withings den Cardio Check-Up eingeführt, einen Online-Service, der im Withings+-Abonnement enthalten ist. Mit diesem Service können Nutzer:innen ihre EKG-Messwerte über die App zur Überprüfung durch zertifizierte Kardiologen/innen einsenden. Die Kardiologen liefern Ergebnisse und Diagnosen zu Vorhofflimmern und anderen Herzrhythmusstörungen und geben persönliche Gesundheits- und Präventionstipps.

Abonnent:innen haben Anspruch auf vier Untersuchungen pro Jahr bzw. eine pro Quartal. Der Dienst wird in Frankreich, Deutschland und Großbritannien im letzten Quartal 2024 eingeführt, pünktlich zur erwarteten Verfügbarkeit der neuen Smartwatch. Kommen soll die ScanWatch Nova Brilliant für knapp 600 Euro im November.

Was haltet Ihr von dem Design der ScanWatch Nova Brilliant? Findet Ihr sie besser als die ScanWatch Nova? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.