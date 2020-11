iPhone 13: Insider nennt Details zum neuen Kamerasystem

Die Quelle der Informationen zu den angeblichen Änderungen an der Ultraweitwinkelkamera der nächsten iPhone-Generation ist Analyst Ming-Chi Kuo. Wie MacRumors in Berufung auf den Apple-Insider berichtet, wird das Unternehmen aus Cupertino im kommenden Jahr erneut vier Modelle in denselben Dimensionen anbieten wie beim iPhone 12.

Die beiden High-End-Varianten sollen dabei verbesserte Ultraweitwinkelkameras erhalten. Aktueller Stand der Dinge beim iPhone 12 sind hier Kameras mit einer f/2,4-Blende, Objektiven bestehend aus fünf Elementen und einem festen Fokus. Im iPhone 13 Pro sollen diese durch ein Objektiv aus sechs Elementen, mit Autofokus und einer f/1,8-Blende ersetzt werden. Die größere Blende erlaubt, dass deutlich mehr Licht auf den Sensor fallen kann, was vor allem bei Aufnahmen in schlechten Lichtverhältnissen hilfreich ist.

Im Jahr 2022 soll die überarbeitete Ultraweitwinkelkamera dann bei allen neuen iPhone-Modellen zum Einsatz kommen. Die Käufer der Einsteiger-Smartphones von Apple müssen laut Kuo also etwas länger auf die Neuheit warten.

iPhone 13: Analyst sagt steigende Nachfrage voraus

Zeitgleich sagt der Analyst, dass die Lieferungen des iPhone 13 im Vergleich zum neuen iPhone 12 höher ausfallen werden. Durch die steigende Verbreitung von 5G wird die Nachfrage nach neuen Smartphones, die den neuen Mobilfunkstandard unterstützen, weiter steigen.

Kuo geht außerdem davon aus, dass Apple die nächste iPhone-Generation wieder zum bislang traditionellen Termin ankündigen wird. Die neuen Smartphones aus Cupertino könnten demnach im September 2021 präsentiert werden. Die Auswirkungen durch die Corona-Krise auf die Lieferanten könnten also bis dahin Geschichte sein.

Andere Gerüchte zum iPhone 13 sagen etwa voraus, dass Apple den Geräten 120-Hertz-Displays spendieren wird. Außerdem soll der Notch, die kleine Kerbe im Display, in der sich etwa FaceTime-Kamera und Sensoren für Face ID befinden, schrumpfen.

