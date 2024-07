Jetzt aber zügig: Diese Apps für iOS und Android sind kurze Zeit kostenlos

Ihr fragt Euch vielleicht: "Wie ist das möglich? Ist nicht alles kostenpflichtig?" Ich werde hier mal ganz offen sein. Manche Entwickler sind großzügiger und stellen ihre Titel kostenlos zur Verfügung. Allerdings werden diese Angebote nicht ewig gelten, denn sie sind zeitlich begrenzt, also fängt der frühe Vogel den Wurm!

Falls Ihr Euch fragt, was der Unterschied zu unserer Liste der Top 5 Apps der Woche ist: Wir bewerten nicht jede App in dieser Sammlung persönlich. Einige von ihnen enthalten zwar Werbung und bieten In-App-Käufe an, aber es gibt trotzdem etwas zu entdecken. Seht Euch die Auswahl an kostenlosen Apps dieser Woche an. Wer weiß? Vielleicht entdeckt Ihr ja ein verstecktes Juwel von einem Spiel oder einem Produktivitätswerkzeug!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Resume Builder ( 4,99 € ): Wenn Ihr Euren Lebenslauf mal schnell verschicken müsst und keine Zeit habt, ihn zu bearbeiten, dann ist diese App genau das Richtige für Euch.

): Wenn Ihr Euren Lebenslauf mal schnell verschicken müsst und keine Zeit habt, ihn zu bearbeiten, dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Now Playing Music Wallpaper ( 0,99 € ): Hört Ihr oft Musik auf Eurem Handy? Dieses Hintergrundbild ist gleichzeitig eine Benachrichtigung über die Art von Musik, die Ihr hört.

): Hört Ihr oft Musik auf Eurem Handy? Dieses Hintergrundbild ist gleichzeitig eine Benachrichtigung über die Art von Musik, die Ihr hört. Equalizer & Bass Booster Pro ( 2,49 € ): Mit dieser App könnt Ihr die Einstellungen Eures Handys so weit wie möglich anpassen, um die Bässe zu verstärken.

): Mit dieser App könnt Ihr die Einstellungen Eures Handys so weit wie möglich anpassen, um die Bässe zu verstärken. Home Workout - Keine Ausrüstung ( 0,49 € ): Ihr wollt Euch zu Hause fit halten, habt aber nicht die richtige Ausrüstung dafür? Verwendet stattdessen diese App!

Kostenlose Android-Spiele

Shadow Survival ( 0,99 € ): Ihr seid gegen die ganze Welt. Sind Eure Reflexe schnell genug, damit Ihr den Ansturm der Feinde aus allen Richtungen überlebt?

): Ihr seid gegen die ganze Welt. Sind Eure Reflexe schnell genug, damit Ihr den Ansturm der Feinde aus allen Richtungen überlebt? Everybody's RPG ( 0,49 € ): Ein Idle-RPG, in dem Ihr immer mächtiger werdet, während Ihr alle Feinde besiegt, die Euren Weg kreuzen.

): Ein Idle-RPG, in dem Ihr immer mächtiger werdet, während Ihr alle Feinde besiegt, die Euren Weg kreuzen. Jewel Drops 2 ( 1,99 € ): Ein 3-Gewinnt-Puzzlespiel, das eine neue Wendung nimmt, indem jedes Level andere Arten von Hindernissen und Zielen bietet.

): Ein 3-Gewinnt-Puzzlespiel, das eine neue Wendung nimmt, indem jedes Level andere Arten von Hindernissen und Zielen bietet. King of Defense Premium ( 2,99 € ): Ihr müsst eine Stadt gegen alle Arten von Eindringlingen verteidigen. Platziert Eure Geschütztürme sorgfältig und richte Chaos und Zerstörung an!

): Ihr müsst eine Stadt gegen alle Arten von Eindringlingen verteidigen. Platziert Eure Geschütztürme sorgfältig und richte Chaos und Zerstörung an! Stickman Warriors Dragon Hero ( 0,99 € ): Sieht das aus wie ein Dragon Ball Z Klon oder was? Das müsst Ihr selbst entscheiden.

Affiliate Angebot Google Pixel 8a

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Brushstroke ( 7,99 € ): Wollt Ihr Eure Fotos mit einem künstlerischen Touch bearbeiten? Diese App verwandelt Eure Fotos in Gemälde!

): Wollt Ihr Eure Fotos mit einem künstlerischen Touch bearbeiten? Diese App verwandelt Eure Fotos in Gemälde! Metadaten ( 0,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Informationen über Eure Fotos in den Metadaten sammeln.

): Mit dieser App könnt Ihr Informationen über Eure Fotos in den Metadaten sammeln. Prozent-Rechner ( 0,99 € ): Mit dieser App müsst Ihr Euch nicht den Kopf zerbrechen, um herauszufinden, wie viel Prozent ein bestimmter Betrag ausmacht.

): Mit dieser App müsst Ihr Euch nicht den Kopf zerbrechen, um herauszufinden, wie viel Prozent ein bestimmter Betrag ausmacht. Sehschärfentabelle ( 4,99 € ): Wollt Ihr Eure Sehkraft unterwegs testen? Mit dieser App müsst Ihr nicht die kleinstmögliche Schriftgröße auf Eurem Handy verwenden.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Spell the Beans ( 1,69 € ): Ein etwas anderes Wortfindungsspiel, bei dem die Buchstaben auf Bohnen aller Art erscheinen.

): Ein etwas anderes Wortfindungsspiel, bei dem die Buchstaben auf Bohnen aller Art erscheinen. Math Trainer ( 0,99 € ): Trainiert Euer Gehirn mit diesem Mathe-Spiel, das Euch mit einer Frage nach der anderen konfrontiert.

): Trainiert Euer Gehirn mit diesem Mathe-Spiel, das Euch mit einer Frage nach der anderen konfrontiert. Clumsy Bomb ( 1,99 € ): Ihr seid eine tickende Bombe, deren einzige Aufgabe es ist, zu überleben, während Ihr überall herumhüpft und fiesen Stacheln ausweicht, die eine Explosion auslösen könnten.

): Ihr seid eine tickende Bombe, deren einzige Aufgabe es ist, zu überleben, während Ihr überall herumhüpft und fiesen Stacheln ausweicht, die eine Explosion auslösen könnten. Fit Beats ( 1,99 € ): Das Prinzip des Spiels ist einfach: Tippt nach links oder rechts, um die Formen zu drehen und anzupassen, während Ihr Beats hört.

): Das Prinzip des Spiels ist einfach: Tippt nach links oder rechts, um die Formen zu drehen und anzupassen, während Ihr Beats hört. Kochspiel für Kinder ( 5,99 € ): In diesem Spiel gibt es 3 Restaurants, mit denen Eure Kleinen lernen, wie ein Restaurant funktioniert.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Plus

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der Welt der mobilen Apps gibt es ein paar gerissene Methoden, um Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar wertvolle Tipps für Euch, um die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die Apps, die Ihr installiert, Vorsicht walten zu lassen.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welche Berechtigung hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen ihr einräumt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also stürze Euch in die riesige Auswahl an kostenlosen App-Downloads für Euer Android- oder iOS-Gerät und seid Euch sicher, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe der kostenlosen Apps und Spiele angelangt. Haben wir etwas verpasst, von dem Ihr denkt, dass es die Community interessieren könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.