Kommt Ihr ohne einen guten Kaffee morgens einfach nicht in Schwung, könnt Ihr Euch bei Lidl jetzt einen neuen besten Freund schnappen. Denn der Discounter bietet einen Vollautomaten der Traditionsmarke "Krups" gerade stark reduziert an. Wie gut das Angebot wirklich ist und ob der Kaffee überhaupt schmecken kann, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Habt Ihr keine Lust mehr, Euch jeden Morgen den löslichen Kaffee in die Tasse zu kippen, wird es Zeit für eine Neuanschaffung. Sind Pad-Maschinen nicht Euer Ding, ist ein Vollautomat durchaus sinnvoll. Die Geräte bieten Euch darüber hinaus nicht nur leckeren Café Crema, sondern auch weitere Spezialitäten wie Cappuccino oder Espresso. Mit den Krups Essential EA8100 Series könnt Ihr all das und noch mehr problemlos per Knopfdruck zubereiten. Derzeit bietet Lidl den Kaffeevollautomaten in zwei verschiedenen Farben mit einem fetten Rabatt von 66 Prozent an.

Affiliate Angebot Krups Essential EA8100 Series Kaffeevollautomat in zwei verschiedenen Farbvarianten

Krups Essential EA8100 Series: Perfekt für Einsteiger

Die Krups-Maschine kommt in einem schlichten Design und ist bei Lidl entweder in Schwarz oder Rot erhältlich. Mit Maßen von circa 381 x 287 x 484 mm findet man auch in einer kleineren Küche problemlos ein geeignetes Plätzchen. Über verschiedene Tasten steuert Ihr den Automaten und das Display zeigt Euch Eure aktuelle Kaffee-Auswahl an. Ihr könnt so Heißgetränke mit einem Inhalt von 20 bis 180 ml aufbrühen. Außerdem lassen sich zwei Favoriten speichern, die Ihr in der Menge und Stärke an Eure Wünsche anpassen kannst.

Die Bedienung des Krups-Vollautomaten ist dank eindeutiger Knöpfe recht simpel und auch für Einsteiger geeignet. / © Krups

Eine separate Dampffunktion zum Milchaufschäumen für Cappuccino, Latte Macchiato und Co. steht Euch ebenfalls zur Verfügung. Nach dem Kaffeegenuss schaltet sich die Maschine auf Wunsch wieder von selbst ab oder führt vorher noch eine automatische Reinigung der Brühgruppe durch. Diese besteht aus Metall und lässt sich somit nicht nur recht einfach reinigen, sondern ist zudem äußerst robust. Für Vollautomaten-Neulinge ist die Maschine also bestens geeignet.

Kaffeevollautomat für weniger als 250 Euro

Wie oben bereits erwähnt, schreibt Krups eine unverbindliche Preisempfehlung von 749,99 Euro für den Kaffeevollautomaten aus. Lidl gönnt Euch den Kaffeegenuss jetzt jedoch für 249 Euro. Damit streicht der Discounter satte 66 Prozent von der Preisempfehlung des Herstellers. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns zudem: Das ist vielleicht nicht der beste Preis aller Zeiten, allerdings ist Lidl damit derzeit rund 50 Euro günstiger als alle anderen Händler.

Nicht nur für Profis: WMF Perfection 660L im Test

Zwar kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu, unterm Strich greift Ihr hier aber zu einem echt guten Preis einen hochwertigen Kaffeevollautomaten ab. Nutzt Ihr die Lidl-Plus-App, könnt Ihr dort einen Gutschein aktivieren, um die Versandkosten zu sparen. Möchtet Ihr also in die Welt der Vollautomaten einsteigen und keine 1.000 Euro investieren, seid Ihr mit der Krups-Maschine gut beraten. Auch Erfahrene Kaffeetrinker dürften zu diesem Preis ein geeignetes Gerät finden – selbst wenn einige Funktionen von High-End-Geräten nicht vorhanden sind.

Affiliate Angebot Krups Essential EA8100 Series Kaffeevollautomat in zwei verschiedenen Farbvarianten

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie bereitet Ihr Euren Kaffee zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!