Tern NBD vorgestellt: Luxus E-Bike für groß und klein – jetzt echt!

Tern, ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, hat ein neues Elektrofahrrad mit sehr niedrigem Einstieg vorgestellt. Das NBD, eine Abkürzung für "New Day Bike", ist ein E-Bike für die Stadt, das sowohl für kleine als auch für große Fahrer geeignet ist. Es ist in zwei Ausstattungsstufen erhältlich und soll zu einem Preis von 3.900 $ auf dem Markt erscheinen.