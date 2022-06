Premiere im Xiaomi 12S Ultra: Sonys neuer Riesensensor kommt bald

Xiaomi wird voraussichtlich nächste Woche das 12S-Lineup vorstellen. Der CEO Lei Jun hat jetzt schon bestätigt, dass das kommende Flaggschiff das erste Kamerahandy ist, das mit dem neuen Sony IMX989 1-Zoll-Sensor ausgestattet wird. Dadurch will Xiaomi den Branchenführern Samsung und Apple den Rang ablaufen.

Sowohl Sharp als auch Sony haben in letzter Zeit bereits Smartphones mit 1-Zoll-Sensor auf den Markt gebracht. Doch erst jetzt wird ein Gerät die Vorteile eines 1-Zoll-Sensors voll und ganz ausnutzen, da der Sensor ausschließlich für Smartphones entwickelt wurde.

Über den Sony IMX989 gibt es bis dato aber nur wenige Details. Es wird jedoch stark spekuliert, dass es sich um einen 50-Megapixel-Sensor handeln wird. Man kann also davon ausgehen, dass er ähnlich wie der 200-Megapixel-Sensor von Samsung mit Pixel-Binning arbeiten wird. Darüber hinaus könnte Xiaomi auch neue proprietäre Software-Tricks einführen.

Größenvergleich Sony IMX989 gegen den IMX-Sensor des iPhone 13 Pro Max / © Xiaomi

Der chinesische Riese hat ein Bild gezeigt, das die verschiedenen Sony-Sensoren miteinander vergleicht. Darunter auch das Flaggschiff IMX989 und einen der Kamerasensoren des iPhone 13 Pro Max. Der IMX989 übertrifft die anderen Sensoren in Bezug auf die Größe bei weitem. Es bleibt aber natürlich abzuwarten, ob sich das auch in der Praxis in einer besseren Kamera niederschlägt.

Xiaomi 12S Ultra: Spezifikationen und Erscheinungsdatum

Neben dem Xiaomi 12S Ultra werden am 4. Juli voraussichtlich auch das Xiaomi 12S und das 12S Pro vorgestellt. Zu den Gerüchten über die technischen Daten des Xiaomi 12S Ultra gehören der Snapdragon 8+ Gen 1, eine Quad-Kamera und bis zu 12 GB RAM. Es gibt noch keine Informationen darüber, ob das Trio auch auf anderen Märkten erhältlich sein wird.

