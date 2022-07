So teuer wird Nothing Phone (1): Amazon verrät Preise schon jetzt

Dass Nothing sein erstes Smartphone mit Mittelklasse-Datenblatt herausbringt, wissen wir seit einigen Tagen schon. Jetzt hat ausgerechnet Amazon den offiziellen Preis des Handys im Netz geleakt. Während die ersten Nothing-Kopfhörer überraschend günstig waren, könnte das besondere Design und das neue Nothing OS einen deutlichen Aufpreis bedeuten.

Im deutschen Katalog von Amazon ist knapp drei Wochen vor der offiziellen Vorstellung das Nothing Phone (1) aufgetaucht. Wie Nutzer auf Reddit entdeckten, wird das Handy in der Version mit 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher für 469,99 Euro gelistet. Für mehr Speicher, und zwar 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher, müsst Ihr 549,99 Euro hinblättern.

Damit platziert das Start-Up des OnePlus-Mitbegründers Carl Pei sein erstes Smartphone an den oberen Rand der Mittelklasse. Behalten wir dabei die bereits geleakten technischen Daten des Phone (1) im Blick, können wir bereits abschätzen, dass Nothing keinen Preis-Leistungs-Knüller auf den Markt bringen will. So gibt es Modelle unter 400 Euro, die ein ähnliches Leistungsniveau bieten.

Das Nothing Phone 1 kommt auch in einer schwarzen Variante. / © Nothing

Außergewöhnliches Design, schwarze Version und "neue" Kopfhörer

Die vergleichsweise hohen Kosten könnten mehrere Gründe haben. Einerseits bietet Nothing mit dem "Phone (1) sein erstes Smartphone an. Bei Entwicklung und Produktion konnte das Unternehmen also nicht auf Schablonen oder Platinen von Vorgängermodellen vertrauen. Gleichzeitig konnten wir in einem Video bereits das auffällige Rückseitendesign des Nothing-Phones bewundern.

Die Nothing Ear 1 in einer neuen Stick-Version / © Nothing

Auf der Rückseite des Handys verbaut Nothing LED-Lichtstreifen, die auf verschiedene Arten leuchten und blinken können. So wird Euch beispielsweise der Ladestand beim Aufladen angezeigt oder Ihr nutzt die LED-Rückseite als Videolicht. Neben der durchsichtigen Variante wird es neuesten Leaks zufolge auch eine schwarze Version geben.

Ebenfalls auf Amazon zu sehen war eine besondere Variante der In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear (1) (zum Test). Die Kopfhörer sollen in einer Stick-Version mit rechteckigem Gehäuse erscheinen. Zwar wurde die entsprechende Amazon-Seite schon wieder offline genommen, die Kollegen von Caschys Blog haben ein Bild der Stick-Variante festgehalten.

Findet Ihr das Nothing Phone (1) zu teuer? Und was sagt Ihr zur kuriosen Stick-Variante der Nothing Ear (1)?