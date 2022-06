Nothing Phone (1) wohl kein Flaggschiff: SoC lässt Mittelklasse erwarten

Es scheint, dass der Hype um das Nothing Phone (1) nur von kurzer Dauer ist, nachdem eine Benchmark-Eintrag im Netz auftauchte. Neben der Info, dass das Gerät nicht in den Vereinigten Staaten erscheint, erfahren wir auch Neues zum verbauten SoC – und diese Info könnte den Hypetrain gehörig ausbremsen.

Mittelklasse-Prozessor für das erste Nothing-Smartphone

Laut dem neuesten Geekbench-Listing wird das Nothing Phone (1) mit einem Snapdragon 778G Plus ausgestattet sein, der auf Octa-Core-Architektur und Adreno-642L-Grafik setzt. Das Dokument zeigt auch 8 GB RAM für das Nothing Phone (1) mit einer nicht näher spezifizierten Menge an internem Speicher.

Affiliate Angebot Motorola Edge 20 Zur Geräte-Datenbank

In Bezug auf die Leistung liegt der 5G-Chipsatz deutlich in der Mittelklasse, wie beim Poco F4 5G und Motorola Edge 30 zu sehen ist. Beim Benchmark-Test Geekbench 5 erhielt das Gerät einen Single-Core-Wert von 797 und einen Multi-Core-Wert von 2803. Diese Zahlen liegen auf einer Höhe mit dem neuen Snapdragon 7 Gen 1, der kürzlich angekündigt wurde. Aber auch weit entfernt vom letztjährigen Flaggschiff, dem Snapdragon 888.

Lest auch: Das sind aktuell die besten Smartphones unter 400 Euro

Zum Vergleich: Das Nothing Phone (1) wird eine Leistung haben, die mit dem veralteten Samsung Galaxy A52s und dessen Vanilla Snapdragon 778 vergleichbar ist. Das ist noch verständlich, denn das Startup-Unternehmen positioniert sein erstes Smartphone nicht als High-End-Gerät. Stattdessen setzen sie auf eher unkonventionelle Features wie die Glyph-Oberfläche, die eine konfigurierbare Beleuchtung ermöglicht.

Weitere Spezifikationen und offizielles Erscheinungsdatum des Nothing Phone (1)

Zu den weiteren Features des Nothing Phone (1) gehören eine 45-Watt-Schnellladefunktion, eine Dual-Kamera und ein transparentes Rückseitendesign. Es wird außerdem mit der Nothing UI laufen, die auf Googles Android 12 basiert. Nothing wird sein erstes Smartphone am 12. Juli vorstellen, wobei derzeit noch keine offiziellen Preise genannt wurden.

Glaubt Ihr, dass das Nothing Phone (1) die Erwartungen erfüllen wird? Schreibt uns in die Kommentare, was Ihr vom Gerät und dem Hype haltet.